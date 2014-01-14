Participe de nossa página de fãs
AbsoluteStrength - indicador para MetaTrader 5
Publicado:
Atualizado:
Este indicador pode ser considerado como uma alternativa para os bem conhecidos RSI, Stochastic e DMI, pois os seus métodos de cálculo tem como base a força dos compradores e vendedores. Apesar de os indicadores serem enumerados, o cálculo é executado em pontos, não em percentagem. Ele dá uma possibilidade de fazer o ajuste fino nos pontos fortes do mercado e evitar as suficientes desvantagens quanto a derrapagem na tendência forte para Estocástico.
Nesta versão do indicador existe a possibilidade para construir os níveis de força (Strength Level) e fraqueza (Weakness Level), utilizando três caminhos:
- Nível sobre-comprado/sobre-vendido (OverBought/OverSold), como no RSI e Stochastic, regulado pelos parâmetros StrengthLevel e Weakness Level (por exemplo, 70 e 30).
- O canal dos desvios padrão regulados pelos parâmetros LookBackPeriod e coeficientes para borda superior (UpperMultiplier) e borda inferior (LowerMultiplier) vinculadas no canal.
- O canal Máxima/Mínima é desenhado no princípio do canal de preço, regulado pelos níveis de parâmetro LookBackPeriod, StrengthLevel e Weakness.
Ilustração de 3 variantes de construção dos níveis de força e fraqueza (Strength e Weakness Levels). Na primeira janela em separado são níveis de sobre-compra/sobre-venda, na segunda é o canal de desvio padrão e na terceira é o Canal Máxima/Mínima.
O indicador tem duas suavização adicional usando quatro tipos de médias móveis (MA_Mode: SMA, EMA, Wilder e LWMA):
- suavização preliminar dos preços com o parâmetro PreSmooth.
- o principal cálculo para os Bulls (compra) e Bears (venda) é feito com o parâmetro Smooth.
Para definir os pontos de reversão para Bulls e Bears são usadas linhas de sinal que são regulados pelos parâmetros Signal e MA_Mode. O indicador também usa um algoritmo de construção para desenhar linhas nos timeframes maiores.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1500
