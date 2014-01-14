Participe de nossa página de fãs
ZigZagNN - indicador para MetaTrader 5
- 2961
O indicador mostra altos/baixos recalculados("repintar") do indicador padrão ZigZag.
O indicador permite estimar a qualidade do indicador padrão ZigZag. Os pontos onde foi repintado o indicador são marcados com símbolos tipo diamante.
Nota: Os cálculos não são otimizados, a cada nova barra é chamado o código do ZigZag padrão no modo de "0-bar emulation".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/116
