ZigZagNN - indicador para MetaTrader 5

O indicador mostra altos/baixos recalculados("repintar") do indicador padrão ZigZag.

O indicador permite estimar a qualidade do indicador padrão ZigZag. Os pontos onde foi repintado o indicador são marcados com símbolos tipo diamante.

Indicador ZigZagNN

Nota: Os cálculos não são otimizados, a cada nova barra é chamado o código do ZigZag padrão no modo de "0-bar emulation".

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/116

