EA baseado no indicador Heiken Ashi - expert para MetaTrader 5

klbeei | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
3091
Avaliação:
(49)
Publicado:
Atualizado:
Expert Advisor baseado no indicador Heiken Ashi.

Par de Moedas adequado e timeframe: EURAUD -- H1

Relatório do Testador de Estratégia
MetaQuotes-Demo (Build 294)
Configurações
Expert: HA_kEA
Ativo: EURAUD
Período: H1 (2010.07.18 - 2010.07.24)
Parâmetros de entrada: P=100
Corretora: MetaQuotes Software Corp.
Moeda: USD
Depósito Inicial: 3 000.00
Resultados
Barras: 120 Ticks: 378767
Lucro Líquido Total: -2 047.37 Lucro Bruto: 1 174.25 Perda Bruta: -3 221.62
Fator de Ganho: 0.36 Fator de Recuperação: -292.48
Retorno Esperado: -0.37 Sharpe Ratio: -1.62
Rebaixamento do Saldo:
Rebaixamento Absoluto do Saldo: 2 047.37 Rebaixamento Máximo do Saldo: 2 627.45 (73.39%) Rebaixamento Relativo do Saldo: 73.39% (2 627.45)
Rebaixamento do Capital:
Rebaixamento Absoluto do Capital: 2 301.38 Rebaixamento Máximo do Capital: 5 472.90 (88.68%) Rebaixamento Relativo do Capital: 88.68% (5 472.90)
Total de Negociação: 7 Negociações de Venda (ganhou %): 5 (40.00%) Negociações de Compra (ganhou %): 2 (0.00%)
Negociações com Lucro (% do total): 2 (28.57%) Negociações com Perda (% do total): 5 (71.43%)
Maior Ganho em Negociação: 1 031.31 Maior Perda em Negociação: -891.96
Média de Negociação com Lucro: 587.13 Média de Negociação com Perda: -644.32
Máximo de vitórias consecutivas ($): 1 (1 031.31) Máximo de perdas consecutivas ($): 3 (-2 558.97)
Máximo de lucros consecutivos (contagem): 1 031.31 (1) Máximo de perdas consecutivas (contagem): -2 558.97 (3)
Média de vitórias consecutivas: 1 Média de perdas consecutivas: 2

EA baseado no indicador Heiken Ashi

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/114

