Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
EA baseado no indicador Heiken Ashi - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3091
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Expert Advisor baseado no indicador Heiken Ashi.
Par de Moedas adequado e timeframe: EURAUD -- H1
|
Relatório do Testador de Estratégia
|
MetaQuotes-Demo (Build 294)
|
Configurações
|Expert:
|HA_kEA
|Ativo:
|EURAUD
|Período:
|H1 (2010.07.18 - 2010.07.24)
|Parâmetros de entrada:
|P=100
|Corretora:
|MetaQuotes Software Corp.
|Moeda:
|USD
|Depósito Inicial:
|3 000.00
|
Resultados
|Barras:
|120
|Ticks:
|378767
|Lucro Líquido Total:
|-2 047.37
|Lucro Bruto:
|1 174.25
|Perda Bruta:
|-3 221.62
|Fator de Ganho:
|0.36
|Fator de Recuperação:
|-292.48
|Retorno Esperado:
|-0.37
|Sharpe Ratio:
|-1.62
|Rebaixamento do Saldo:
|Rebaixamento Absoluto do Saldo:
|2 047.37
|Rebaixamento Máximo do Saldo:
|2 627.45 (73.39%)
|Rebaixamento Relativo do Saldo:
|73.39% (2 627.45)
|Rebaixamento do Capital:
|Rebaixamento Absoluto do Capital:
|2 301.38
|Rebaixamento Máximo do Capital:
|5 472.90 (88.68%)
|Rebaixamento Relativo do Capital:
|88.68% (5 472.90)
|Total de Negociação:
|7
|Negociações de Venda (ganhou %):
|5 (40.00%)
|Negociações de Compra (ganhou %):
|2 (0.00%)
|Negociações com Lucro (% do total):
|2 (28.57%)
|Negociações com Perda (% do total):
|5 (71.43%)
|Maior Ganho em Negociação:
|1 031.31
|Maior Perda em Negociação:
|-891.96
|Média de Negociação com Lucro:
|587.13
|Média de Negociação com Perda:
|-644.32
|Máximo de vitórias consecutivas ($):
|1 (1 031.31)
|Máximo de perdas consecutivas ($):
|3 (-2 558.97)
|Máximo de lucros consecutivos (contagem):
|1 031.31 (1)
|Máximo de perdas consecutivas (contagem):
|-2 558.97 (3)
|Média de vitórias consecutivas:
|1
|Média de perdas consecutivas:
|2
|
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/114
AbsoluteStrengthMarket
Um indicador tipo fita que define o estado do mercado utilizando o indicador AbsoluteStrength.ZigZagNN
O indicador mostra altos/baixos recalculados("repintar") do indicador padrão ZigZag.
SolarWinds
Oscilador suficientemente suavizado que se pode aplicar todos os instrumentos analíticos do oscilador.iS7N_SacuL.mq5
O indicador iS7N_SacuL.mq5 está baseado no indicador original 'Lucas1.mq4', escrito em MQL4.