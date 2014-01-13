CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Average Directional Movement Index (ADX) - indicador para MetaTrader 5

MetaQuotes | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
13004
Avaliação:
(70)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador técnico Average Directional Movement Index (ADX) ajuda a determinar se há uma tendência nos preços. Ele foi desenvolvido por Welles Wilder e descrito em detalhes em seu livro "New concepts in technical trading systems".

O modo mais simples de negociar, baseado no sistema de movimento direcional, implica na comparação de dois indicadores direcionais: O +DI de 14 períodos e o -DI de 14 períodos. Para isso, coloca-se o gráfico dos indicadores um em cima do outro, ou subtrai o +DI do -DI. W. Wilder recomenda a compra sempre que o +DI cruzar acima do -DI, e a venda quando -DI cruzar abaixo do +DI.

Além desta simples regra de negócio, Well Wilder oferece a regra do ponto extremo. Ela é usada para eliminar sinais falsos e diminuir o número de negócios. De acordo com o princípio do ponto extremo, o "ponto extremo" ocorre quando +DI e -DI se cruzam. Se +DI for maior que -DI, este ponto será o preço máximo do dia quando eles se cruzarem. Se +DI for menor que -DI, este ponto será o preço mínimo do dia quando eles se cruzarem.

O ponto extremo é usado como nível de entrada no mercado. Assim, após o sinal de compra (+DI está acima de -DI) deve-se esperar até que o preço exceda o ponto extremo e só então comprar. No entanto, se o preço não exceder o nível do ponto extremo, deve-se manter a posição vendida.

Indicador ADX

Fórmula:

ADX = SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N

onde:

  • N - o número de períodos utilizado nos cálculos;
  • SUM (..., N) - soma para N períodos;
  • +DI - valor do indicador de movimento positivo de preço (índice direcional positivo);
  • -DI - valor do indicador de movimento negativo de preço (índice negativo direcional).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7

Accumulation/Distribution Accumulation/Distribution

O Indicador Accumulation/Distribution (Acumulação/Distribuição ou A/D) é determinado pelas mudanças de preço e volume.

Accelerator Oscillator (AC) Accelerator Oscillator (AC)

O Indicador Acceleration/Deceleration (Aceleração/Desaceleração ou AC) mede a aceleração e a desaceleração da força motriz atual do mercado.

Average Directional Movement Index Wilder Average Directional Movement Index Wilder

O Indicador Average Directional Movement Index por Wilder (Índice de Movimento Direcional Médio por Wilder ou ADX Wilder) ajuda a determinar se há alguma tendência nos preços.

Alligator Alligator

O Indicador Alligator (jacaré) é uma combinação das Linhas de Equilíbrio (Médias Móveis).