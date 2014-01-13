Participe de nossa página de fãs
Average Directional Movement Index (ADX)
13004
O indicador técnico Average Directional Movement Index (ADX) ajuda a determinar se há uma tendência nos preços. Ele foi desenvolvido por Welles Wilder e descrito em detalhes em seu livro "New concepts in technical trading systems".
O modo mais simples de negociar, baseado no sistema de movimento direcional, implica na comparação de dois indicadores direcionais: O +DI de 14 períodos e o -DI de 14 períodos. Para isso, coloca-se o gráfico dos indicadores um em cima do outro, ou subtrai o +DI do -DI. W. Wilder recomenda a compra sempre que o +DI cruzar acima do -DI, e a venda quando -DI cruzar abaixo do +DI.
Além desta simples regra de negócio, Well Wilder oferece a regra do ponto extremo. Ela é usada para eliminar sinais falsos e diminuir o número de negócios. De acordo com o princípio do ponto extremo, o "ponto extremo" ocorre quando +DI e -DI se cruzam. Se +DI for maior que -DI, este ponto será o preço máximo do dia quando eles se cruzarem. Se +DI for menor que -DI, este ponto será o preço mínimo do dia quando eles se cruzarem.
O ponto extremo é usado como nível de entrada no mercado. Assim, após o sinal de compra (+DI está acima de -DI) deve-se esperar até que o preço exceda o ponto extremo e só então comprar. No entanto, se o preço não exceder o nível do ponto extremo, deve-se manter a posição vendida.
Indicador ADX
Fórmula:
ADX = SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N
onde:
- N - o número de períodos utilizado nos cálculos;
- SUM (..., N) - soma para N períodos;
- +DI - valor do indicador de movimento positivo de preço (índice direcional positivo);
- -DI - valor do indicador de movimento negativo de preço (índice negativo direcional).
