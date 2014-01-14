CodeBaseSeções
Stochastic Oscillator - indicador para MetaTrader 5

O indicador técnico Stochastic Oscillator - Oscilador Estocástico - compara o preço de fechamento do ativo com a sua faixa de preço durante um determinado período de tempo.

O Oscilador Estocástico é exibido por duas linhas. A linha principal é chamada de %K. A segunda linha é chamada de %D, ela é uma Média Móvel de %K. A linha %K é geralmente apresentada como uma linha sólida e a linha %D é geralmente apresentada como uma linha pontilhada.

Existem várias maneiras de interpretar o Oscilador Estocástico. Os três métodos mais populares são o seguinte:

  • Comprar quando o oscilador (ou %K ou %D) cair abaixo de um determinado nível (por exemplo, 20) e, em seguida, subir acima desse nível. Vender quando o oscilador subir acima de um determinado nível (por exemplo, 80) e, em seguida, cair abaixo desse nível;
  • Comprar quando a linha %K se elevar acima da linha %D e vender quando a linha %K cair abaixo da linha %D;
  • Buscar por divergências. Por exemplo: onde os preços estão a fazer uma série de novas máximas e o Oscilador Estocástico não está conseguindo superar suas máximas anteriores.

Indicador Oscilador Estocástico

Oscilador Estocástico

Fórmula:

O Oscilador Estocástico possui quarto variáveis:

  • Período %K. Este é o número de períodos de tempo utilizado para o cálculo estocástico;
  • Período de desaceleração %K. Este valor controla a suavização interna de %K. Um valor de 1 é considerado um estocástico rápido, um valor de 3 é considerado um estocástico lento;
  • Período %D. Este é o número de períodos de tempo usado para calcular a média móvel de %K;
  • Método de suavização de %D O método (ou seja, Exponencial, Simples, Suavizado, ou Ponderado) que é usado para calcular %D.

A Fórmula para %K é:

%K = (CLOSE-LOW(%K))/(HIGH(%K)-LOW(%K))*100

onde:

  • CLOSE - preço de fechamento de hoje;
  • LOW(%K) - o mínimo mais baixo de %K;
  • HIGH(%K) - o máximo mais alto de %K.

A média móvel %D é calculada de acordo com a Fórmula:

%D = SMA(%K, N)

onde:

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/50

