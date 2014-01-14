Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Stochastic Oscillator - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 7490
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador técnico Stochastic Oscillator - Oscilador Estocástico - compara o preço de fechamento do ativo com a sua faixa de preço durante um determinado período de tempo.
O Oscilador Estocástico é exibido por duas linhas. A linha principal é chamada de %K. A segunda linha é chamada de %D, ela é uma Média Móvel de %K. A linha %K é geralmente apresentada como uma linha sólida e a linha %D é geralmente apresentada como uma linha pontilhada.
Existem várias maneiras de interpretar o Oscilador Estocástico. Os três métodos mais populares são o seguinte:
- Comprar quando o oscilador (ou %K ou %D) cair abaixo de um determinado nível (por exemplo, 20) e, em seguida, subir acima desse nível. Vender quando o oscilador subir acima de um determinado nível (por exemplo, 80) e, em seguida, cair abaixo desse nível;
- Comprar quando a linha %K se elevar acima da linha %D e vender quando a linha %K cair abaixo da linha %D;
- Buscar por divergências. Por exemplo: onde os preços estão a fazer uma série de novas máximas e o Oscilador Estocástico não está conseguindo superar suas máximas anteriores.
Oscilador Estocástico
Fórmula:
O Oscilador Estocástico possui quarto variáveis:
- Período %K. Este é o número de períodos de tempo utilizado para o cálculo estocástico;
- Período de desaceleração %K. Este valor controla a suavização interna de %K. Um valor de 1 é considerado um estocástico rápido, um valor de 3 é considerado um estocástico lento;
- Período %D. Este é o número de períodos de tempo usado para calcular a média móvel de %K;
- Método de suavização de %D O método (ou seja, Exponencial, Simples, Suavizado, ou Ponderado) que é usado para calcular %D.
A Fórmula para %K é:
%K = (CLOSE-LOW(%K))/(HIGH(%K)-LOW(%K))*100
onde:
- CLOSE - preço de fechamento de hoje;
- LOW(%K) - o mínimo mais baixo de %K;
- HIGH(%K) - o máximo mais alto de %K.
A média móvel %D é calculada de acordo com a Fórmula:
%D = SMA(%K, N)
onde:
- N - período suavizado;
- SMA - Média Móvel Simples.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/50
Indicador de tendência que desenha com base na comparação de seis níveis de médias móveis com as máximas e mínimas da vela atual.Standard Deviation (StdDev)
O Standard Deviation (StdDev) - Desvio Padrão - mede a volatilidade do mercado. Este indicador caracteriza a magnitude da variações do preço relativo a Média Móvel.
Calcular Velocidade Média do preço.OneSideGaussianMA
Média móvel desenhada com base no algoritmo de Gauss.