Relative Strength Index (RSI) - indicador para MetaTrader 5

O indicador técnico Relative Strength Index - Índice de Força Relativa - é um oscilador seguidor de preço que varia entre 0 a 100. Quando Wilder apresento o Índice de Força Relativa, ele recomendou utilizá-la com um período de 14 dias do RSI. Desde então, o indicador Índice de Força Relativa de 9 e 25 períodos também ganharam popularidade.

Um método popular de analisar o RSI é procurar uma divergência em que o ativo está fazendo uma nova máxima, mas o RSI não está conseguindo superar sua máxima anterior. Esta divergência é uma indicação de uma reversão iminente. Quando o Índice de Força Relativa gira para baixo e cai abaixo de seu mínimo mais recente, se diz que foi completada uma "falha de oscilação". A falha de oscilação é considerada como uma confirmação de uma reversão iminente.
Maneiras de usar o Índice de Força Relativa para análise gráfica:

  • Topos e fundos O RSI geralmente alcança o estado de sobrecompra quando está acima de 70, e de sobrevenda quando está abaixo de 30. Ele geralmente faz esses topos e fundos antes do gráfico de preço subjacente;
  • Formações Gráfico O RSI forma frequentemente padrões gráficos, como cabeça e ombros ou triângulos que podem ou não ser visíveis no gráfico de preço;
  • Falha de oscilação (Rompimento de suportes e resistências) Este é o lugar onde o Índice de Força Relativa supera a máxima anterior (topo) ou cai abaixo de um mínimo recente (fundo);
  • Níveis de suporte e resistência O Índice de Força Relativa mostra as vezes de forma mais clara do que o preço os níveis de suporte e resistência.
  • Divergências Como discutido acima, as divergências ocorrem quando o preço faz uma nova máxima (ou mínima) que não foi confirmada por uma nova alta (ou baixa) no Índice de Força Relativa. Os preços geralmente se corrigem e se movem em direção ao RSI.

Indicador Relative Strength Index

Fórmula:

O Índice de Força Relativa é calculado pela seguinte fórmula:

RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))

onde:

  • U - é o número médio da variação positiva do preço;
  • D - é o número médio da variação negativa do preço.

