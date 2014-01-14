CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

DinapoliTargets_MTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1698
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Linhas que representam os níveis de DiNapoli utilizando um período de tempo gráfico maior que o atual. Os dados do indicador DiNapoliTargets são utilizados no processo de criação das linhas.

Coloque o indicador compilado DinapoliTargets em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

DinapoliTargets_MTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/716

TrendStrengthv2 TrendStrengthv2

Coversão da versão MetaTrader 4.

Cam_H2_H5_Historical Cam_H2_H5_Historical

Indicador Camarilla dt Historical modificado.

AutoDayFibs AutoDayFibs

O indicador desenha linhas Fibonacci automaticamente tomando por base o intervalo dos dias anteriores ou o dia atual.

ZigZag_INT ZigZag_INT

Versão do indicador ZigZag com a velocidade de cálculo otimizada.