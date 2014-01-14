Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
DinapoliTargets_MTF - indicador para MetaTrader 5
- 1698
Linhas que representam os níveis de DiNapoli utilizando um período de tempo gráfico maior que o atual. Os dados do indicador DiNapoliTargets são utilizados no processo de criação das linhas.
Coloque o indicador compilado DinapoliTargets em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/716
