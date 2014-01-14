Esta é a versão do indicador DinapoliTargets em MQL5. O indicador ZigZag foi adicionado ao gráfico.

Ele plota várias linhas horizontais após determinar os locais de topos e fundos. A linha branca é o ponto de entrada, as linhas que permaneceram são objetivos, o primeiro objetivo sempre é o mais provável. A linha de Stop é vermelha.