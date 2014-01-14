Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
DinapoliTargets - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Aleksey Lebedev
- Visualizações:
- 2212
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Esta é a versão do indicador DinapoliTargets em MQL5. O indicador ZigZag foi adicionado ao gráfico.
Ele plota várias linhas horizontais após determinar os locais de topos e fundos. A linha branca é o ponto de entrada, as linhas que permaneceram são objetivos, o primeiro objetivo sempre é o mais provável. A linha de Stop é vermelha.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/164
Ele utiliza martingale e o número de duplicações é limitado.Expert Advisor baseado nas Bandas de Bollinger ®
Este Expert Advisor se baseia nas Bandas de Bollinger. Ele usa uma estratégia de acompanhamento de tendência (DEMA) e o indicador Bandas de Bollinger ®.
Este Expert Advisor permite que você salve informações sobre os ticks reais ou simulados do Strategy Tester.Índice de Força Relativa da Volatilidade
Índice de Força Relativa aplicada ao desvio padrão do preço.