A classe CXmlElement fornece as seguintes oportunidades para trabalhar com documentos XML:

Permite que você crie DOM-model (objetos de árvore) do documento XML (ou a partir de seu elemento único);

Permite que você leia, modifique, crie e exclua os elementos aninhados e texto;

Permite que você salve o modelo de objeto em XML.

Interface da Classe:

class CXmlElement { public : string Name; CXmlElement *Elements[]; CXmlAttribute *Attributes[]; string Text; ... string SetXml ( string xml); string GetXml (); };

Para ter acesso ao atributos da classe é usado a classe simples CXmlAttribute:

class CXmlAttribute { public : string Name; string Value; };

Aqui está um exemplo simples de script que analisa XML e imprime uma informação de uma árvore DOM:

#include <XmlParser.mqh> void OnStart () { CXmlElement xmldoc; string xml= "<!--Comment--><ROOT><ITEM Attr1=\"HELLOW\">Terminal "MT5"</ITEM></ROOT>" ; Print ( "XML=" +xml); string res=xmldoc.SetXml(xml); if (res== "" ) { Print ( "O elemento Raiz: " +xmldoc.Name); Print ( " Número de Atributos: " + string ( ArraySize (xmldoc.Attributes))); Print ( " Elementos Aninhados: " + string ( ArraySize (xmldoc.Elements))); Print ( " Primeiro elemento aninhado:" +xmldoc.Elements[ 0 ].Name); Print ( " Seu primeiro atributo: " +xmldoc.Elements[ 0 ].Attributes[ 0 ].Name+ "=" +xmldoc.Elements[ 0 ].Attributes[ 0 ].Value); Print ( " Seu texto: " +xmldoc.Elements[ 0 ].Text); Print ( "XML=" +xmldoc.GetXml()); } else Print (res); }

Informações adicionais:

A versão atual carrega no DOM apenas os elementos, seus atributos e texto. Todos os outros tipos de informações (comentários, descrições ...) são ignorados. Como resultado - talvez a perda das informações sobre codepage e versão, assim documento XML pode ser salvo de forma incorreta.

Ao salvar, ele converte os símbolos especiais, como <"&"> para as essências como <:, >, ... de acordo com o padrão.

Este analisador é destinado principalmente para interpretar os documentos XML, ao invés de trabalhar totalmente com documentos XML.

