Chase the trend 1.0 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1815
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador utiliza no cálculo do desvio de seu valor anterior de preço.
Portanto, o ponto de partida é o primeiro valor do preço no histórico. O indicador pode ser considerado muito bem adaptável com a volatilidade do mercado, devido a maneira como ele reage sobre a mudança de preços.
Parâmetros:
input int period = 10; //--Define a aceleração da aproximação da linha do indicador de preço input bool USE_LIMIT= false; //--"Tumbler", que ativa e desativa o modo de limite //--Pode limitar a variação máxima do valor do indicador input double use_limit= 0.00005; //--O valor em que o indicador pode ser alterado
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1291
