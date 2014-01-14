CodeBaseSeções
Chase the trend 1.0 - indicador para MetaTrader 5

Denis Lazarev
1815
(18)
O indicador utiliza no cálculo do desvio de seu valor anterior de preço.

Portanto, o ponto de partida é o primeiro valor do preço no histórico. O indicador pode ser considerado muito bem adaptável com a volatilidade do mercado, devido a maneira como ele reage sobre a mudança de preços.

Parâmetros:

input int    period   = 10;       //--Define a aceleração da aproximação da linha do indicador de preço
input bool   USE_LIMIT= false;    //--"Tumbler", que ativa e desativa o modo de limite
                                  //--Pode limitar a variação máxima do valor do indicador
input double use_limit= 0.00005;  //--O valor em que o indicador pode ser alterado

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1291

