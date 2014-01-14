Autor real:

mishanya

Esta versão do indicador DinapoliTargets_Full é conveniente, devido a sua capacidade de desenhar para qualquer barra do gráfico, o que permite ver toda a imagem do comportamento de mercado em relação aos níveis dos indicadores em cada barra. Aparentemente este indicador pode ser mais útil quando a análise da estratégia for em modo offline.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 20.09.2007.