mishanya

Esta versão do indicador DinapoliTargets_Full é conveniente, devido a sua capacidade de desenhar para qualquer barra do gráfico, o que permite ver toda a imagem do comportamento de mercado em relação aos níveis dos indicadores em cada barra. Aparentemente este indicador pode ser mais útil quando a análise da estratégia for em modo offline.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 20.09.2007.

Fig.1 Indicador Dinapoli Targets Full

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/711

