DinapoliTargets_Full - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 1623
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
mishanya
Esta versão do indicador DinapoliTargets_Full é conveniente, devido a sua capacidade de desenhar para qualquer barra do gráfico, o que permite ver toda a imagem do comportamento de mercado em relação aos níveis dos indicadores em cada barra. Aparentemente este indicador pode ser mais útil quando a análise da estratégia for em modo offline.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 20.09.2007.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/711
Indicador simples, suavizado, com menos atraso e desenhado com base no princípio do deslocamento suavizado, usando o preço da EMA pelo aumento das 3 primeiras ordens.IncDemaOnArray
A Classe CDemaOnArray é projetada para cálculo do DEMA (Média Móvel Exponencial Dupla) sobre o buffer do indicator.
O uso da interpolação polinomial de Lagrange para prever o preço futuro.IncTemaOnArray
A Classe CTemaOnArray é projetada para cálculo do TEMA (Média Móvel Exponencial Tripla) sobre o buffer do indicador.