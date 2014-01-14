O indicador plota candles com cores diferentes dependendo da direção de tendência e movimento dos preços.

O indicador muda de cor suavemente se o valor da retração da máxima/mínima do preço é menor do que o valor do parâmetro Movment.

O valor da retração igual ou maior do que o parâmetro Movment é considerado como uma mudança de tendência, o indicador muda de cor suavemente até a próxima retração igualar ao parâmetro Movment.

Parâmetros: