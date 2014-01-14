Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
iMovment - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 4440
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador plota candles com cores diferentes dependendo da direção de tendência e movimento dos preços.
O indicador muda de cor suavemente se o valor da retração da máxima/mínima do preço é menor do que o valor do parâmetro Movment.
O valor da retração igual ou maior do que o parâmetro Movment é considerado como uma mudança de tendência, o indicador muda de cor suavemente até a próxima retração igualar ao parâmetro Movment.
Parâmetros:
- Movment - Movimento de preços em pontos, necessários para a mudança da tendência;
- UpColor - Cor dos candles de tendência altista;
- UpBackColor - Cor das candles "de retração" para a tendência altista;
- DnColor - Cor dos candles de tendência baixista;
- DnBackColor - Cor das candles "de retração" para a tendência baixista;
- Auto5Digits - Para multiplicar o parâmetro Movment automaticamente por 10 para cotações de 5 e 3 dígitos.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/99
Indicador "Fast ZigZag", incluindo o desenho de níveis-alvo DiNapoli.iBBFill
O indicador plota as Bandas Bollinger ®, preenchidos com cores diferentes dependendo da direção da tendência.
O indicador utiliza no cálculo do desvio de seu valor anterior de preço.PivotPoint
Este indicador baseia em pontos pivot, resistências e suportes.