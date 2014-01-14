CodeBaseSeções
iMovment - indicador para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
4440
(32)
O indicador plota candles com cores diferentes dependendo da direção de tendência e movimento dos preços.

O indicador muda de cor suavemente se o valor da retração da máxima/mínima do preço é menor do que o valor do parâmetro Movment.

O valor da retração igual ou maior do que o parâmetro Movment é considerado como uma mudança de tendência, o indicador muda de cor suavemente até a próxima retração igualar ao parâmetro Movment.

Parâmetros:

  • Movment - Movimento de preços em pontos, necessários para a mudança da tendência;
  • UpColor - Cor dos candles de tendência altista;
  • UpBackColor - Cor das candles "de retração" para a tendência altista;
  • DnColor - Cor dos candles de tendência baixista;
  • DnBackColor - Cor das candles "de retração" para a tendência baixista;
  • Auto5Digits - Para multiplicar o parâmetro Movment automaticamente por 10 para cotações de 5 e 3 dígitos.

Indicador iMovment

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/99

