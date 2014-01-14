Participe de nossa página de fãs
O indicador plota as Bandas Bollinger ®, são preenchidas com cores diferentes dependendo da direção da tendência.
Se o preço cruza o limite superior (tendência de alta), as Bandas Bollinger são preenchidas com cor azul, se cruza ao limite inferior (tendência de baixa), as bandas cheias são preenchidas com a cor rosa.
Se o preço cruza a linha do meio, é considerado como uma lateralidade do mercado e as bandas são preenchidas com a cor cinza.
Parâmetros de entrada:
- BBPeriod - período das Bandas Bollinger;
- BBDeviation - largura Bandas Bollinger (em desvios);
- BBPrice - preço aplicado às Bandas Bollinger.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/98
