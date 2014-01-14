CodeBaseSeções
Indicadores

iBBFill - indicador para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
3002
Avaliação:
(35)
Publicado:
Atualizado:
O indicador plota as Bandas Bollinger ®, são preenchidas com cores diferentes dependendo da direção da tendência.

Se o preço cruza o limite superior (tendência de alta), as Bandas Bollinger são preenchidas com cor azul, se cruza ao limite inferior (tendência de baixa), as bandas cheias são preenchidas com a cor rosa.

Se o preço cruza a linha do meio, é considerado como uma lateralidade do mercado e as bandas são preenchidas com a cor cinza.

Parâmetros de entrada:

  • BBPeriod - período das Bandas Bollinger;
  • BBDeviation - largura Bandas Bollinger (em desvios);
  • BBPrice - preço aplicado às Bandas Bollinger.

iBBFill (Filled Bollinger Bands) indicator

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/98

