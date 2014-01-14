Autor real:

Collector. O indicador Renko foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 11.10.2006. De acordo com ele, esta versão é a "tradução" do código de MQL4 para MQL5.

Os gráficos Renko exteriormente se assemelham com os três rompimentos gráficos lineares, mas no caso de renko todas as caixas são do mesmo tamanho. Durante o desenho do indicador, apenas os movimentos em que o valor é maio ou igual a um limiar estabelecido serã considerados. O Renko é bom para usar em mercados com movimentos significativos de tendências, já que o trader recebe parte de leão de qualquer tendência significativa. E, vice-versa, em períodos de lateralização os sinais Renko não são confiáveis.

Considerando uma revisão do indicador, ou seja, o fato de que o desenho do gráfico de Renko é no fechamento dos preços de grandes períodos de tempo, o indicador "perde" as reversões e as mudanças de tendência dentro barras, a versão dada do indicador sempre se baseia no fechamento dos preços M1. Em outras palavras, não importa em que período gráfico do indicador ele será anexado, com o mesmo parâmetro do tamanho da caixa no gráfico de Renko ele sempre olhará para mesmo gráfico, considerando "tudo o que está acontecendo" (no М1).

Recomendações: