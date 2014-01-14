CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Renko - indicador para MetaTrader 5

Serhii Ivanenko | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
50603
Avaliação:
(92)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Collector. O indicador Renko foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 11.10.2006. De acordo com ele, esta versão é a "tradução" do código de MQL4 para MQL5.

Os gráficos Renko exteriormente se assemelham com os três rompimentos gráficos lineares, mas no caso de renko todas as caixas são do mesmo tamanho. Durante o desenho do indicador, apenas os movimentos em que o valor é maio ou igual a um limiar estabelecido serã considerados. O Renko é bom para usar em mercados com movimentos significativos de tendências, já que o trader recebe parte de leão de qualquer tendência significativa. E, vice-versa, em períodos de lateralização os sinais Renko não são confiáveis.

Considerando uma revisão do indicador, ou seja, o fato de que o desenho do gráfico de Renko é no fechamento dos preços de grandes períodos de tempo, o indicador "perde" as reversões e as mudanças de tendência dentro barras, a versão dada do indicador sempre se baseia no fechamento dos preços M1. Em outras palavras, não importa em que período gráfico do indicador ele será anexado, com o mesmo parâmetro do tamanho da caixa no gráfico de Renko ele sempre olhará para mesmo gráfico, considerando "tudo o que está acontecendo" (no М1).

Gráfico Renko

Recomendações:

  • O sinal principal é o aparecimento de uma caixa de cor alta depois da caixa de cor de baixa e vice-versa.
  • O sinal irá ser mais confiável, após uma série de inversões falsas (ou seja, após a tendência para o lado).
  • O renko também é útil para definir os níveis de suporte e resistência.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1299

sTimeToVariables sTimeToVariables

O script converte o tempo, representado como uma variável datetime para o ano, mês, dia, hora, minutos e segundos.

Exposure Exposure

Este script lê todas as posições em aberto e calcula a sua exposição para cada moeda.

Exp_ColorMomentum_AMA Exp_ColorMomentum_AMA

Sistema de negociação baseado na variação da direção do indicador ColorMomentum_AMA.

i-BandsPrice i-BandsPrice

Este indicador de tendência se baseia nas Bandas de Bollinger.