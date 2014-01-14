Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Renko - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 50603
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Collector. O indicador Renko foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 11.10.2006. De acordo com ele, esta versão é a "tradução" do código de MQL4 para MQL5.
Os gráficos Renko exteriormente se assemelham com os três rompimentos gráficos lineares, mas no caso de renko todas as caixas são do mesmo tamanho. Durante o desenho do indicador, apenas os movimentos em que o valor é maio ou igual a um limiar estabelecido serã considerados. O Renko é bom para usar em mercados com movimentos significativos de tendências, já que o trader recebe parte de leão de qualquer tendência significativa. E, vice-versa, em períodos de lateralização os sinais Renko não são confiáveis.
Considerando uma revisão do indicador, ou seja, o fato de que o desenho do gráfico de Renko é no fechamento dos preços de grandes períodos de tempo, o indicador "perde" as reversões e as mudanças de tendência dentro barras, a versão dada do indicador sempre se baseia no fechamento dos preços M1. Em outras palavras, não importa em que período gráfico do indicador ele será anexado, com o mesmo parâmetro do tamanho da caixa no gráfico de Renko ele sempre olhará para mesmo gráfico, considerando "tudo o que está acontecendo" (no М1).
Recomendações:
- O sinal principal é o aparecimento de uma caixa de cor alta depois da caixa de cor de baixa e vice-versa.
- O sinal irá ser mais confiável, após uma série de inversões falsas (ou seja, após a tendência para o lado).
- O renko também é útil para definir os níveis de suporte e resistência.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1299
O script converte o tempo, representado como uma variável datetime para o ano, mês, dia, hora, minutos e segundos.Exposure
Este script lê todas as posições em aberto e calcula a sua exposição para cada moeda.
Sistema de negociação baseado na variação da direção do indicador ColorMomentum_AMA.i-BandsPrice
Este indicador de tendência se baseia nas Bandas de Bollinger.