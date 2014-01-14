Participe de nossa página de fãs
Média adaptativa JMA - indicador para MetaTrader 5
Utilizando este indicador é a melhor maneira de suavizar as curvas de preço com uma defasagem de tempo mínima (delay).
Ele difere das médias móveis padrão devido a sua melhor suavização, maior sensibilidade e uma menor defasagem de tempo.
JMA é uma forma de AMA (Média Móvel Adaptativa) e ela é um dos melhores filtros de preço. A curva de JMA possui uma boa suavização, latência mínima durante um forte movimento de preço e um avanço mínimo após sua conclusão. Note que o indicador JMA analisa tendências rápidas. Portanto, não é recomendado definir grandes valores para o parâmetro JMALength_.
Este indicador foi escrito em três variantes que possuem praticamente os mesmos princípios de funcionamento. O indicador JJMA.mq5 utiliza a classe CJJMA da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Os indicadores JMA.mq5 e JMA_.mq5 não utilizam nenhuma classe. A diferença é que a segunda pode ser aplicada a outros indicadores para obter o seu JMA suavizado.
