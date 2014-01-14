CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Média adaptativa JMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
4329
Avaliação:
(34)
Publicado:
Atualizado:
jjma.mq5 (6.71 KB) visualização
jma.mq5 (22.97 KB) visualização
jma_.mq5 (19.9 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Utilizando este indicador é a melhor maneira de suavizar as curvas de preço com uma defasagem de tempo mínima (delay).

Ele difere das médias móveis padrão devido a sua melhor suavização, maior sensibilidade e uma menor defasagem de tempo.

JMA é uma forma de AMA (Média Móvel Adaptativa) e ela é um dos melhores filtros de preço. A curva de JMA possui uma boa suavização, latência mínima durante um forte movimento de preço e um avanço mínimo após sua conclusão. Note que o indicador JMA analisa tendências rápidas. Portanto, não é recomendado definir grandes valores para o parâmetro JMALength_.

Este indicador foi escrito em três variantes que possuem praticamente os mesmos princípios de funcionamento. O indicador JJMA.mq5 utiliza a classe CJJMA da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Os indicadores JMA.mq5 e JMA_.mq5 não utilizam nenhuma classe. A diferença é que a segunda pode ser aplicada a outros indicadores para obter o seu JMA suavizado.

Indicador média adaptativa JMA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/427

Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw

O indicador gera sinais de compra/venda e emite alertas no cruzamento dos níveis sobre-comprados ou sobre-vendidos do indicador oscilador estocástico.

SATL SATL

Slow Adaptive Trend Linea (SATL - Linha de Tendência Adaptativa Lenta) é utilizada para para suprimir ruídos e ciclos de mercado com períodos de oscilações mais longos.

Go Go

Indicador de tendência bem simples.

Extrapolator Extrapolator

Extrapolator é resultado de uma pesquisa de longo prazo na área de Previsão de Timeseries. Este indicador prevê o comportamento futuro dos preços.