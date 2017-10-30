ユニバーサルEA: CUnIndicator と予約オーダーの使用 (その 9)
2017/10/30 09:04:36 Completed #209668 Microtex
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/ru/articles/2653
グラフィカルインタフェースXI：標準グラフィックライブラリの統合(ビルド16)
グラフィックライブラリの科学的なグラフを作成するための新バージョン（CGraphicクラス）が最近発表されました。今回のアップデートでは、グラフィカルインターフェイス作成のために開発された当ライブラリにグラフを作成するための新しいコントロールを備えたバージョンが導入されます。さまざまな種類のデータを視覚化することがさらに簡単になりました。
ディープニューラルネットワーク(その4)ニューラルネットワークモデルの作成、訓練、テスト
本稿では、darchパッケージ（v.0.12.0）の新しい機能について考察し、異なるデータタイプ、構造及び訓練シーケンスを有するディープニューラルネットワーク訓練を説明します。訓練結果も含まれています。
CGraphic ライブラリを使用したスキャルピング相場深度の実装
この記事では、スキャルピング相場深度ツールの基本的な関数を作成します。 また、CGraphic ライブラリーをベースにしたティック・チャートを開発し、オーダーブックと統合します。 記述された相場深度を使用して、短期トレードの強力なアシスタントツールを作成することが可能になります。
一連の取引に対するリスク評価
この記事では、トレードシステムの分析における確率と数学的統計理論のメソッドについて説明します。
いくつかのメソッドがコンストラクタのように定義されているため、コンパイルエラーになるようだ。
間違ったコードの前にvoidを 追加する必要がある。
例
Message.mqhは以下のエラーによりコンパイルできませんでした：
コードはこのようになっている：
コードの前にvoidを 追加するだけです：
影響を受けるファイルがいくつかありますが（最初の投稿にあるDictionary.mhqなど）、修正するとエラーなしでコンパイルできるようになります。
新しい記事Universal Expert Advisor：CUnIndicatorと未決済注文の使用（第9回）を掲載しました：
著者ワシリイ・ソコロフ
現在のビルドと互換性があるようにコードを修正してください。
はい、これでエラーなくコンパイルされ、ストラテジーテスターでEAが実行されるようになりました。複数のシンボルとタイムフレーム、マーケットウォッチのすべてのシンボルのデフォルト値で試してみました。
デバッグをどこから始めたらいいのかさえわかりません。 どなたか、これが動作するようになった方はいらっしゃいますか？
もちろん、当然のことながら、ヴァシリーの作品が選ばれたことに驚きはない。あなたは私の記事の意味と本質を少し誤解しているようだ。彼らはライブラリを作成するプロセスを説明しているのであって、すでに完成したものを使用するプロセスを説明しているのではない。開発に飛び込み、原理を理解したい人たち-彼らはそれを実行し、質問し、明確にし、学ぶ。そこに書かれていることをすぐに理解し、開発についていく人もいる。しかし、ここはそれを議論する場所ではない。ここはヴァシリーの仕事について議論する場所なのだ。
巨大な仕事を始めた私が、一夜にしてそれを放棄するとでも？もちろん、そんなことはない。発展の可能性はたくさんある。
私はあなたのライブラリを使おうとした。取引そのものには不十分だが、便利な機能がたくさんある。しかし、実用的な使い道が見当たりません。テストのスピードが大幅に落ちてしまいます。
こんにちは。ご意見ありがとうございます。最適な解決策は、UTEのコードを公開バージョン管理システム（GitやMTのもの）に置くことです。この場合、ユーザーは私のコードレビュー後にエラーを修正し、コードに追加変更/改良を加えることができます。このようなプロジェクト開発システムは、オープンソースに最適だと思います。
UTEそのものについては、主な機能が形成されていると思います。最も一般的な取引機能のほとんどをカバーしています。したがって、同じ方向でUTEを開発しても、根本的に新しいものは生まれない。しかし、データを扱うための機能的なフレームワークは、UTEの開発にグローバルな推進力を与えることができる。そのアイデアとは、オブジェクトスタイルでシステム構造を操作し、関数スタイルでコレクション（システムのものも含む）を操作することである。この場合、システムデータ型とユーザーデータ型の明確な区別はなくなり、その処理のためのクエリーはユーザー自身が「その場で」作成することになる（C#のLINQのようなもの）。残念ながら、言語の制約上、このフレームワークをワンツー・ベースで書くことはできないので、これはまだアイデアに過ぎない。
そしてマルチシンボル戦略ですが、作成できるのかどうか理解できません。2文字以上で機能するストラテジーを1つ。Strategy.mqhのコードから判断すると、動作するツールは常に1つです。