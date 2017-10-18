Experto comercial universal: Indicador CUnIndicator y trabajo con órdenes pendientes (parte 9)

Índice



Introducción

Continuamos desarrollando la base de los códigos fuente del Asesor Experto universal. La mayoría de los enfoques introducidos en el motor comercial de CStrategy han demostrado su eficacia, conveniencia y sencillez en la práctica. Sin embargo, en el proceso del uso real, hubo que revisar algunos momentos en el trabajo del Asesor Experto.

Uno de estos momentos es el trabajo con los indicadores. En el tercer artículo de esta serie, fue propuesto el enfoque clásico orientado a objetos que se aplicaba al trabajo con los indicadores. Su idea consiste en que cada indicador representa una clase orientada a objetos que cuenta con sus métodos de establecimiento y obtención de unas u otras propiedades. No obstante, la implementación de su propia clase-envoltorio es difícil de realizar en la práctica. Aquí, se examina un nuevo enfoque del trabajo con los indicadores en el estilo POO que al mismo tiempo no requiere la escritura de las clases-módulos separadas.

El segundo cambio que se describe en este artículo está relacionado con la introducción del procedimiento de la gestión completa de las órdenes pendientes. Si antes había que gestionar las órdenes pendientes directamente en el código de la estrategia final, ahora una parte de estas funciones fue delegada al motor de CStrategy. Ahora, la clase-estrategia final puede redefinir los métodos SupportBuyPending y SupportSellPending y empezar a gestionar las órdenes pendientes, igualmente como el control de las posiciones activas.

Acceso a los indicadores en las versiones anteriores de CStrategy

Para comprender la problemática del asunto, vamos a dirigirnos a la solución para el trabajo con los indicadores en el tercer artículo mencionado de la serie. En este artículo, se proponía trabajar con cualquier indicador usando la clase-envoltorio. Así, por ejemplo, para trabajar con el indicador iMA, en el ejemplo se usaba la clase-envoltorio CIndMovingAverage. La clase CIndMovingAverage estaba compuesta de los métodos que establecían o devolvían alguna propiedad del indicador, además incluía el método Init que llamaba a la función de sistema iMA. A pesar de que la clase del indicador tenía una estructura simple, ella ocupaba un volumen del código bastante grande, que tenía que implementarse por el usuario. A continuación, se muestra el código fuente de esta clase para evaluar el volumen de tareas de las que se encarga:

#property copyright "Copyright 2015, Vasiliy Sokolov." #property link "https://www.mql5.com" #include <Strategy\Message.mqh> #include <Strategy\Logs.mqh> class CIndMovingAverage { private : int m_ma_handle; ENUM_TIMEFRAMES m_timeframe; int m_ma_period; int m_ma_shift; string m_symbol; ENUM_MA_METHOD m_ma_method; uint m_applied_price; CLog* m_log; void Init( void ); public : CIndMovingAverage( void ); void Timeframe( ENUM_TIMEFRAMES timeframe); void MaPeriod( int ma_period); void MaShift( int ma_shift); void MaMethod( ENUM_MA_METHOD method); void AppliedPrice( int source); void Symbol ( string symbol); ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ); int MaPeriod( void ); int MaShift( void ); ENUM_MA_METHOD MaMethod( void ); uint AppliedPrice( void ); string Symbol ( void ); double OutValue( int index); }; CIndMovingAverage::CIndMovingAverage( void ) : m_ma_handle( INVALID_HANDLE ), m_timeframe( PERIOD_CURRENT ), m_ma_period( 12 ), m_ma_shift( 0 ), m_ma_method( MODE_SMA ), m_applied_price( PRICE_CLOSE ) { m_log=CLog::GetLog(); } CIndMovingAverage::Init( void ) { if (m_ma_handle!= INVALID_HANDLE ) { bool res= IndicatorRelease (m_ma_handle); if (!res) { string text= "Realise iMA indicator failed. Error ID: " +( string ) GetLastError (); CMessage *msg= new CMessage(MESSAGE_WARNING, __FUNCTION__ ,text); m_log.AddMessage(msg); } } m_ma_handle= iMA (m_symbol,m_timeframe,m_ma_period,m_ma_shift,m_ma_method,m_applied_price); if (m_ma_handle== INVALID_HANDLE ) { string params= "(Period:" +( string )m_ma_period+ ", Shift: " +( string )m_ma_shift+ ", MA Method:" + EnumToString (m_ma_method)+ ")" ; string text= "Create iMA indicator failed" +params+ ". Error ID: " +( string ) GetLastError (); CMessage *msg= new CMessage(MESSAGE_ERROR, __FUNCTION__ ,text); m_log.AddMessage(msg); } } void CIndMovingAverage::Timeframe( ENUM_TIMEFRAMES tf) { m_timeframe=tf; if (m_ma_handle!= INVALID_HANDLE ) Init(); } ENUM_TIMEFRAMES CIndMovingAverage::Timeframe( void ) { return m_timeframe; } void CIndMovingAverage::MaPeriod( int ma_period) { m_ma_period=ma_period; if (m_ma_handle!= INVALID_HANDLE ) Init(); } int CIndMovingAverage::MaPeriod( void ) { return m_ma_period; } void CIndMovingAverage::MaMethod( ENUM_MA_METHOD method) { m_ma_method=method; if (m_ma_handle!= INVALID_HANDLE ) Init(); } ENUM_MA_METHOD CIndMovingAverage::MaMethod( void ) { return m_ma_method; } int CIndMovingAverage::MaShift( void ) { return m_ma_shift; } void CIndMovingAverage::MaShift( int ma_shift) { m_ma_shift=ma_shift; if (m_ma_handle!= INVALID_HANDLE ) Init(); } void CIndMovingAverage::AppliedPrice( int price) { m_applied_price = price; if (m_ma_handle != INVALID_HANDLE ) Init(); } uint CIndMovingAverage::AppliedPrice( void ) { return m_applied_price; } void CIndMovingAverage:: Symbol ( string symbol) { m_symbol=symbol; if (m_ma_handle!= INVALID_HANDLE ) Init(); } string CIndMovingAverage:: Symbol ( void ) { return m_symbol; } double CIndMovingAverage::OutValue( int index) { if (m_ma_handle== INVALID_HANDLE ) Init(); double values[]; if ( CopyBuffer (m_ma_handle, 0 ,index, 1 ,values)) return values[ 0 ]; return EMPTY_VALUE ; }

El volumen del código impresiona, ¿verdad? Y es que se trata sólo del ejemplo de uno de los indicadores no muy complicados. Dicho enfoque se complica también con el hecho de que para MetaTrader han sido creados centenares de diferentes indicadores (como los indicadores estándar, tanto los personalizados). Cada uno de ellos tiene su conjunto de propiedades y parámetros relativamente único. Si seguimos el enfoque propuesto, es necesario escribir su propio envoltorio para cada uno de los indicadores de este tipo.

En CStrategy se puede acceder a los indicadores directamente, sin usar ningunas clases. Por eso, en la práctica yo mismo a menudo llamaba a una determinada función de sistema directamente en el código de la estrategia comercial. Es que resulta mucho más fácil llamar al indicador usando los métodos estándar, que gastar el tiempo en la escritura de la clase correspondiente.

Función IndicatorCreate como la base de la interfaz universal

Como suele pasar, la solución ha sido encontrada después de la experiencia práctica del uso de CStrategy. Ha resultado evidente que el mecanismo del acceso al indicador debe poseer las siguientes propiedades:

Universalidad . El acceso a cualquier indicador debe basarse en el procedimiento generalizado del acceso, en vez de usar varias clases de los envoltorios.

. El acceso a cualquier indicador debe basarse en el procedimiento generalizado del acceso, en vez de usar varias clases de los envoltorios. Comodidad y sencillez El acceso a los valores del indicador debe ser cómodo y fácil. No tiene que depender del tipo del indicador.

La práctica del uso ha demostrado que el acceso más fácil (y lo más importante, universal) normalmente se realiza a través de las funciones iCustom e IndicatorCreate.

Ambas funciones permiten crear los indicadores como estándar, tanto personalizados. La función iCustom requiere la especificación de los parámetros reales del indicador en el momento de la compilación del programa. La función IndicatorCreate está organizada de otra manera. Ella recibe el array de las estructuras MqlParams como parámetros. Precisamente gracias al formato de la segunda función se hace posible crear el procedimiento generalizado del acceso a un indicador aleatorio. En este caso, no es necesario saber de antemano los parámetros del indicador. Debido a eso, el procedimiento del acceso se hace realmente universal.

Veremos un ejemplo real del trabajo con IndicatorCreate. Vamos a crear a través de ella el handle del indicador MovingAverage. Será el mismo indicador que se devuelve por la función iMa:

#property copyright "Copyright 2017, Vasiliy Sokolov." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnStart () { int h_ima = iMA ( Symbol (), Period (), 13 , 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); MqlParam ma_params_1[ 4 ]; ma_params_1[ 0 ].type = TYPE_INT ; ma_params_1[ 0 ].integer_value = 13 ; ma_params_1[ 1 ].type = TYPE_INT ; ma_params_1[ 1 ].integer_value = 0 ; ma_params_1[ 2 ].type = TYPE_INT ; ma_params_1[ 2 ].integer_value = MODE_SMA ; ma_params_1[ 3 ].type = TYPE_INT ; ma_params_1[ 3 ].integer_value = PRICE_CLOSE ; int h_ma_c = IndicatorCreate ( Symbol (), Period (), IND_MA , 4 , ma_params_1); if (h_ima == h_ma_c) printf ( «Los handles de los indicadores son iguales» ); else printf ( «Los handles de los indicadores son iguales» ); }

Este script obtiene el acceso al mismo indicador a través de dos interfaces diferentes: funciones iMA y IndicatorCreate. Ambas funciones devuelven el mismo handle, lo que se comprueba fácil: el inicio del indicador mostrará el mensaje «Los handles de los indicadores son iguales». Sin embargo, el acceso al indicador a través de IndicatorCreate comporta una dificultosa configuración del array MqlParams. Hay que establecer dos propiedades para cada elemento de MqlParam: el tipo de la variable y el valor de esta variable. Debido a esta corpulencia, la función IndicatorCreate se utiliza raras veces. Sin embargo, esta interfaz de la llamada permite obtener el acceso absolutamente a cualquier indicador de MQL. Precisamente por esta razón lo vamos a utilizar.

CUnIndicator es el indicador universal de CStrategy

Gracias a la Programación orientada a objetos (POO) podemos ocultar del usuario la mayor parte de la configuración de los elementos del array MqlParams, ofreciéndole una interfaz cómoda para establecer un parámetro aleatorio. Vamos a crear CUnIndicator, la clase-envoltorio sobre la función IndicatorCreate. A través de ella, se podrá crear consecutivamente un número aleatorio de parámetros para el indicador. En este caso, no habrá que especificar el tipo de los parámetros. El tipo traspasado será identificado automáticamente gracias a las plantillas. Además, nuestra clase va a tener unos cómodos indexadores en forma de corchetes '[]', dentro de los cuales se podrá indicar como el índice del valor del indicador, tanto la hora para cuyo momento habrá que obtener su valor.

El trabajo con CUnIndicator se reducirá a las siguientes fases.

Establecimiento de los parámetros necesarios a través del método SetParameter

Creación del indicador a través del método Create

Establecimiento del búfer necesario a través deSetBuffer (opcional)

Acceso al valor del indicador por el índice aleatorio i usando el indexador []

Eliminación del indicador a través del método IndicatorRelease (opcional).

Escribiremos un pequeño script que crea el indicador Moving Average a través de CUnIndicator:

#property copyright "Copyright 2017, Vasiliy Sokolov." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include < Strategy\Indicators.mqh> CUnIndicator UnMA; void OnStart () { int h_ima = iMA ( Symbol (), Period (), 13 , 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); UnMA.SetParameter( 13 ); UnMA.SetParameter( 0 ); UnMA.SetParameter( MODE_SMA ); int handle = UnMA.Create( Symbol (), Period (), "Examples\\Custom Moving Average" ); }

Ahora la variable 'handle' contiene el handle del indicador creado, y el propio objeto UnMA permite trabajar con los valores del indicador. Por ejemplo, para obtener el valor del indicador en la barra anterior, basta con escribir el siguiente código:

double value = UnMA[ 1 ];

Vamos a ver un ejemplo más complicado. Creamos el indicador que contiene varios búferes, por ejemplo, el MACD estándar. Comentaremos detalladamente cada línea:

#property copyright "Copyright 2017, Vasiliy Sokolov." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Strategy\Indicators.mqh> input int FastEMA = 12 ; input int SlowEMA = 26 ; input int SignalSMA = 9 ; CUnIndicator UnMACD; void OnStart () { UnMACD.SetParameter(FastEMA); UnMACD.SetParameter(SlowEMA); UnMACD.SetParameter(SignalSMA); int handle = UnMACD.Create( Symbol (), Period (), "Examples\\MACD" , PRICE_CLOSE ); UnMACD.SetBuffer( MAIN_LINE ); double macd = UnMACD[ 1 ]; UnMACD.SetBuffer( SIGNAL_LINE ); double signal = UnMACD[ 1 ]; datetime time_span = TimeCurrent () - PeriodSeconds (); double signal_by_time = UnMACD[time_span]; printf ( "MACD: " + DoubleToString (macd, Digits ()) + "; Signal: " + DoubleToString (signal, Digits ())); if (signal == signal_by_time) printf ( "los valores cogidos por el índice y la hora son iguales " ); }

El momento más interesante en este ejemplo es la conmutación de los búferes internos del indicador a través del método SetBuffer. Así, el valor devuelto por UnMACD[1] va a diferenciarse dependiendo del búfer establecido en el momento actual. La primera vez UnMACD[1] devuelve los valores de MACD en la barra anterior. Sin embargo, si colocamos por defecto SIGNAL_LINE como búfer, UnMACD[1] devuelve el valor de la línea de señal.

El acceso a los valores del indicador es posible tanto por el índice, como por la hora. En el ejemplo se calcula la hora time_span que es igual a la apertura de la barra anterior. Si en vez del índice de UnMACD se indica esta hora, será devuelto el mismo valor que en caso de UnMACD[1].

Estructura interna de CUnIndicator

Ha llegado el momento para analizar la estructura interna de CUnIndicator. Vamos a mostrar el código fuente completo de esta clase:

#property copyright "Copyright 2017, Vasiliy Sokolov." #property link "https://www.mql5.com" #include "Message.mqh" #include "Logs.mqh" class CUnIndicator { private : MqlParam m_params[]; int m_params_count; int m_current_buffer; int m_handle; static CLog* Log; bool m_invalid_handle; void PushName( string name); public : CUnIndicator( void ); void SetBuffer( int index); template < typename T> bool SetParameter(T value); int Create( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, string name); int Create( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, string name, int app_price); int Create( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, ENUM_INDICATOR ind_type); int Create( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, ENUM_INDICATOR ind_type, int app_price); void InitByHandle( int handle); void IndicatorRelease ( void ); double operator []( int index); double operator []( datetime time); int GetHandle( void ); }; CLog *CUnIndicator::Log; CUnIndicator::CUnIndicator( void ) : m_params_count( 0 ), m_handle( INVALID_HANDLE ), m_current_buffer( 0 ), m_invalid_handle( false ) { Log = CLog::GetLog(); } CUnIndicator:: IndicatorRelease ( void ) { if (m_handle != INVALID_HANDLE ) IndicatorRelease (m_handle); ArrayResize (m_params, 1 ); m_params_count = 1 ; m_current_buffer = 0 ; m_handle = INVALID_HANDLE ; } template < typename T> bool CUnIndicator::SetParameter(T value) { string type = typename (value); MqlParam param; if (type == "string" ) { param.type = TYPE_STRING ; param.string_value = ( string )value; } else if (type == "int" ) { param.type = TYPE_INT ; param.integer_value = ( long )value; } else if (type == "double" ) { param.type = TYPE_DOUBLE ; param.double_value = ( double )value; } else if (type == "bool" ) { param.type = TYPE_BOOL ; param.integer_value = ( int )value; } else if (type == "datetime" ) { param.type = TYPE_DATETIME ; param.integer_value = ( datetime )value; } else if (type == "color" ) { param.type = TYPE_COLOR ; param.integer_value = ( color )value; } else if (type == "ulong" ) { param.type = TYPE_ULONG ; param.integer_value = ( long )value; } else if (type == "uint" ) { param.type = TYPE_UINT ; param.integer_value = ( uint )value; } else { param.type = TYPE_INT ; param.integer_value = ( int )value; } m_params_count++; if ( ArraySize (m_params) < m_params_count) ArrayResize (m_params, m_params_count); m_params[m_params_count- 1 ].double_value = param.double_value; m_params[m_params_count- 1 ].integer_value = param.integer_value; m_params[m_params_count- 1 ].string_value = param.string_value; m_params[m_params_count- 1 ].type = param.type; return true ; } int CUnIndicator::GetHandle( void ) { return m_handle; } void CUnIndicator::SetBuffer( int index) { m_current_buffer = index; } int CUnIndicator::Create( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, string name) { PushName(name); m_handle = IndicatorCreate (symbol, period, IND_CUSTOM , m_params_count, m_params); if (m_handle == INVALID_HANDLE && m_invalid_handle == false ) { string text = "CUnIndicator '" + m_params[ 0 ].string_value + "' was not created. Check it's params. Last error:" + ( string ) GetLastError (); CMessage* msg = new CMessage(MESSAGE_ERROR, __FUNCTION__ , text); Log.AddMessage(msg); m_invalid_handle = true ; } return m_handle; } int CUnIndicator::Create( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, ENUM_INDICATOR ind_type) { if (ind_type == IND_CUSTOM ) { string text = "CUnIndicator '" + m_params[ 0 ].string_value + "' was not created. Indicator type can not be IND_CUSTOM" ; CMessage* msg = new CMessage(MESSAGE_ERROR, __FUNCTION__ , text); Log.AddMessage(msg); m_invalid_handle = true ; return INVALID_HANDLE ; } m_handle = IndicatorCreate (symbol, period, ind_type, m_params_count, m_params); if (m_handle == INVALID_HANDLE && m_invalid_handle == false ) { string text = "CUnIndicator '" + m_params[ 0 ].string_value + "' was not created. Check it's params. Last error:" + ( string ) GetLastError (); CMessage* msg = new CMessage(MESSAGE_ERROR, __FUNCTION__ , text); Log.AddMessage(msg); m_invalid_handle = true ; } return m_handle; } int CUnIndicator::Create( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, ENUM_INDICATOR ind_type, int app_price) { SetParameter(app_price); return Create(symbol, period, ind_type); } void CUnIndicator::PushName( string name) { int old_size = ArraySize (m_params); int size = ArrayResize (m_params, ArraySize (m_params) + 1 ); for ( int i = 0 ; i < old_size; i++) m_params[i+ 1 ] = m_params[i]; m_params[ 0 ].type = TYPE_STRING ; m_params[ 0 ].string_value = name; } int CUnIndicator::Create( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, string name, int app_price) { SetParameter(app_price); return Create(symbol, period, name); } void CUnIndicator::InitByHandle( int handle) { this . IndicatorRelease (); m_handle = handle; } double CUnIndicator:: operator []( int index) { double values[]; if (m_handle == INVALID_HANDLE ) return EMPTY_VALUE ; if ( CopyBuffer (m_handle, m_current_buffer, index, 1 , values) == 0 ) { string text = "Failed copy buffer of indicator. Last error: " + ( string ) GetLastError (); CMessage* msg = new CMessage(MESSAGE_ERROR, __FUNCTION__ , text); Log.AddMessage(msg); return EMPTY_VALUE ; } return values[ 0 ]; } double CUnIndicator:: operator []( datetime time) { double values[]; if (m_handle == INVALID_HANDLE ) return EMPTY_VALUE ; if ( CopyBuffer (m_handle, m_current_buffer, time, 1 , values) == 0 ) { string text = "Failed copy buffer of indicator. Last error: " + ( string ) GetLastError (); CMessage* msg = new CMessage(MESSAGE_ERROR, __FUNCTION__ , text); Log.AddMessage(msg); return EMPTY_VALUE ; } return values[ 0 ]; }

Como se puede ver del listado del código, el método SetParameter es de plantilla. Recibe el argumento universal T en la entrada, dependiendo del cuyo tipo se elige el tipo necesario del parámetro ENUM_DATATYPE. Este parámetro se establece para la estructura MqlParam. Las múltiples comprobaciones string no son óptimas desde el punto de vista de la velocidad, pero eso no influye en el rendimiento porque la función SetParameter tiene que llamarse sólo una vez —en el momento de la inicialización del Asesor Experto.

La clase está provista de varias versiones del método Create. Gracias a eso se puede crear tanto los indicadores personalizados (indicando en este caso el nombre string del indicador), como los indicadores estándar, cuyo tipo se puede establecer a través de INDICATOR_TYPE. Por ejemplo, se puede crear la media móvil como el indicador personalizado de la siguiente manera:

UnMA.Create( Symbol (), Period (), "Examples\\Custom Moving Average" );

Aquí, UnMA es la instancia de CUnIndicator. La creación del mismo indicador en forma del estándar se hace de una manera un poco diferente:

UnMA.Create( Symbol (), Period (), IND_MA );

Además, la clase CUnIndicator contiene el método InitByHandle. Vamos a analizarla más detalladamente. Como se sabe, muchos indicadores pueden calcularse no sólo a base de los precios del instrumento, sino también a base de los datos de otro indicador. Gracias a eso, se puede crear una cadena de indicadores que calculan sus valores basándose en los valores de salida del indicador anterior. Supongamos que es necesario calcular los valores del Stochastic a base de la media móvil. Para eso hace falta inicializar dos indicadores: uno para calcular la media móvil, y el otro, para calcular el estocástico. Se puede eso de la siguiente manera:

#property copyright "Copyright 2017, Vasiliy Sokolov." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Strategy\Indicators.mqh> input int MaPeriod = 12 ; input int StochK = 3 ; input int StochD = 12 ; input int StochSmoth = 3 ; CUnIndicator UnSMA; CUnIndicator UnStoch; void OnStart () { UnSMA.SetParameter( 12 ); UnSMA.SetParameter( 0 ); UnSMA.SetParameter( MODE_SMA ); UnSMA.SetParameter( PRICE_CLOSE ); int sma_h = UnSMA.Create( Symbol (), Period (), "\\Examples\Custom Moving Average" ); UnStoch.SetParameter(StochK); UnStoch.SetParameter(StochD); UnStoch.SetParameter(StochSmoth); UnStoch.InitByHandle(sma_h); double stoch_on_sma = UnStoch[ 1 ]; }

El código de arriba nos muestra que el handle del indicador creado por el método Create se guarda y se utiliza para la creación del indicador Stochastic. En caso cuando se utiliza el indicador personalizado, no es obligatorio especificar la fuente de datos. No obstante, es necesario indicar esta fuente para los indicadores de sistema. Eso se puede hacer de dos maneras: usando el método SetParameter:

UnMA.SetParameter( PRICE_CLOSE );

Y también a través de la versión sobrecargada del método Create:

UnMA.Create( Symbol (), Period (), IND_MA , PRICE_CLOSE );

Mas tarde crearemos el sistema comercial de demostración que utiliza el acceso a los valores del indicador a través de la clase CUnIndicator.

Trabajo mejorado con órdenes pendientes

En uno de los artículos anteriores dedicados a CStrategy, fue presentada la clase orientada a objetos CPendingOrders que representaba una orden pendiente en el marco de CStrategy. CPendingOrders representa una clase-interfaz. No tiene ningunos miembros internos, salvo un campo que guarda el ticket de la orden. Todos sus métodos obtienen las propiedades correspondientes a través de las llamada a tres principales funciones de sistema: OrderGetInterer, OrderGetDouble y OrderGetString. La organización de este tipo permite garantizar la integridad de la representación de datos. A cada orden pendiente en MetaTrader 5 le corresponde una instancia de CPendingOrders, el ticket de la cual es igual a esta orden real. Si la orden pendiente se cancela por alguna razón (por el EA o por el usuario), el motor comercial de CStrategy elimina la instancia correspondiente de la clase CPendingOrders de la lista de las órdenes pendientes. La lista de CPendingOrders se guarda en forma de la clase especial COrdersEnvironment. Cada estrategia tiene su propia instancia única de COrdersEnvironment, llamada PendingOrders. La estrategia podía dirigirse directamente a este objeto y seleccionar de él una orden pendiente necesaria por el índice.

Si la estrategia necesitaba abrir una orden pendiente en vez de una orden de mercado, simplemente enviaba una directiva comercial usando el módulo CTrade. En este sentido, la colocación de una orden pendiente no se diferenciaba en nada de la colocación de una orden de mercado. Pero luego se empezaban las diferencias que no se tomaban en cuenta en CStrategy. CStrategy está organizada de tal manera que cada posición comercial se pasa al código-manejador una por una. Así, para las posiciones tipo POSITION_TYPE_BUY este manejador es el método SupportBuy, y para las posiciones tipo POSITION_TYPE_SELL es el método SupportSell. Con las órdenes pendientes, todo era diferente. Cada una de estas órdenes formaba parte de la colección de PendingOrders disponible para el EA, pero estas órdenes no tenían su propio handle. Se suponía que las órdenes pendientes tenían que procesarse en algún otro lugar, por ejemplo, en OnEvent, BuySupport/SellSupport o incluso en BuyInit/SellInit. Y si no había posiciones abiertas, entonces no había llamadas a BuySupport/SellSupport, y por tanto, era posible procesar las órdenes pendientes con seguridad solamente en OnEvent. Pero el procesamiento en este método alteraba la secuencia general de las acciones. Resultaba que una parte de las posiciones se procesaba consecutivamente por turno, organizado por CStrategy, y otra parte de las posiciones (órdenes pendientes) se procesaba a la antigua, en el bloque único de OnEvent.

Por esta razón, en la nueva versión de CStrategy han sido introducidos dos métodos adicionales, SupportPendingBuy y SupportPendingSell:

class CStrategy { protected : ... virtual void SupportPendingBuy( const MarketEvent & event , CPendingOrder* order); virtual void SupportPendingSell( const MarketEvent & event , CPendingOrder* order); ... };

Su la signatura de la llamada parece a los método SupportBuy y SupportSell: el evento MarketEvent se pasa como primer parámetro, el segundo es el puntero a la orden actual seleccionado por CStrategy. La selección de la orden se realiza por el motor de CStrategy de forma consecutiva, usando el método de repaso. El repaso se hace del final de la lista hasta su inicio en el método CallSupport:

void CStrategy::CallSupport( const MarketEvent & event ) { ... for ( int i = PendingOrders.Total()- 1 ; i >= 0 ; i--) { CPendingOrder* order = PendingOrders.GetOrder(i); if (order.ExpertMagic()!=m_expert_magic) continue ; if (order.Direction() == POSITION_TYPE_BUY) SupportPendingBuy( event , order); else SupportPendingSell( event , order); } }

De esta manera: la llamada a los handles de las órdenes pendientes se realiza de la misma manera como en el caso con las posiciones de mercado: para cada orden pendiente de compra se llama al método SupportPendingBuy, y para cada orden de venta, el método SupportPendingSell.

El ciclo completo de la estrategia que trabaja con las órdenes pendientes resulta ser más largo que el ciclo completo de la estrategia que se basa sólo en las órdenes de mercado. En el segundo caso, se usa la secuencia compuesta de dos handles para cada dirección:

apertura de una posición larga en InitBuy / apertura de una posición corta en InitSell; acompañamiento de una posición larga en SupportBuy / acompañamiento de una posición corta en SupportSell.

En caso de usar la estrategia de las órdenes pendientes, es necesario atraer tres handles para cada dirección:

colocación de una posición larga en InitBuy / colocación de una posición corta en InitSell; acompañamiento de una posición pendiente larga en SupportPendingBuy hasta el momento de la activación de la orden o su cancelación / acompañamiento de una posición pendiente corta en SupportPendingSell hasta el momento de la activación de la orden o su cancelación; acompañamiento de una posición larga en SupportBuy / acompañamiento de una posición corta en SupportSell.

En realidad, la gestión de las órdenes pendientes siempre es una parte independiente de la lógica de la estrategia comercial. Por eso, la gestión separada entre las órdenes pendientes y las posiciones de mercado ha permitido disminuir la complejidad del desarrollo de semejantes estrategias.

Estrategia CImpulse 2.0

La mejor manera de comprender las nuevas modificaciones consiste en reescribir el ejemplo ya conocido de la estrategia comercial CImpulse, que, como recordaré, ha sido presentado en la quinta parte del artículo. Su esencia consiste en lo siguiente: en cada barra se coloca una orden Stop a una cierta distancia de la media móvil. Esta distancia se expresa en por cientos. Para la compra se coloca una orden BuyStop cuyo nivel de apertura está por encima de la media móvil en N por cientos. Todo lo contrario para la venta, se coloca una orden SellStop cuyo nivel de apertura está por debajo de la media móvil en N por cientos. Nosotros vamos a cerrar la posición cuando el precio de cierre se coloque por debajo (para la compra) o por encima (para la venta) de la media.

En general, es la misma estrategia que ha sido presentada antes, pero en la nueva versión, reescrita por completo. En su ejemplo se puede apreciar los cambios realizados en CStrategy y comprender cómo usar nuevas posibilidades en la práctica. Pero primero, vamos a dirigirnos al código del EA de la versión anterior. Vamos a mostrarlo aquí enteramente para poder comparar luego dos versiones de la sintaxis:

#property copyright "Copyright 2016, Vasiliy Sokolov." #property link "https://www.mql5.com" #include <Strategy\Strategy.mqh> #include <Strategy\Indicators\MovingAverage.mqh> input double StopPercent = 0.20 ; enum ENUM_ORDER_TASK { ORDER_TASK_DELETE, ORDER_TASK_MODIFY }; class CImpulse : public CStrategy { private : double m_percent; bool IsTrackEvents( const MarketEvent &event); protected : virtual void InitBuy( const MarketEvent &event); virtual void InitSell( const MarketEvent &event); virtual void SupportBuy( const MarketEvent &event,CPosition *pos); virtual void SupportSell( const MarketEvent &event,CPosition *pos); virtual void OnSymbolChanged( string new_symbol); virtual void OnTimeframeChanged( ENUM_TIMEFRAMES new_tf); public : double GetPercent( void ); void SetPercent( double percent); CIndMovingAverage Moving; // El trabajo con la media móvil se realiza a través de una clase escrita especialmente para ella }; void CImpulse::InitBuy( const MarketEvent &event) { if (!IsTrackEvents(event)) return ; if (positions.open_buy > 0 ) return ; int buy_stop_total = 0 ; ENUM_ORDER_TASK task; double target = Ask () + Ask ()*(m_percent/ 100.0 ); if (target < Moving.OutValue( 0 )) task = ORDER_TASK_DELETE; else task = ORDER_TASK_MODIFY; for ( int i = PendingOrders.Total()- 1 ; i >= 0 ; i--) // Se hace el repaso de las órdenes pendientes en la sección InitBuy, lo que no está muy bien { CPendingOrder* Order = PendingOrders.GetOrder(i); if (Order == NULL || !Order.IsMain(ExpertSymbol(), ExpertMagic())) continue ; if (Order.Type() == ORDER_TYPE_BUY_STOP ) { if (task == ORDER_TASK_MODIFY) // El trabajo con las órdenes pendientes se realiza a través del sistema de estados { buy_stop_total++; Order.Modify(target); } else Order.Delete(); } } if (buy_stop_total == 0 && task == ORDER_TASK_MODIFY) Trade.BuyStop(MM.GetLotFixed(), target, ExpertSymbol(), 0 , 0 , NULL ); } void CImpulse::InitSell( const MarketEvent &event) { if (!IsTrackEvents(event)) return ; if (positions.open_sell > 0 ) return ; int sell_stop_total = 0 ; ENUM_ORDER_TASK task; double target = Bid () - Bid ()*(m_percent/ 100.0 ); if (target > Moving.OutValue( 0 )) task = ORDER_TASK_DELETE; else task = ORDER_TASK_MODIFY; for ( int i = PendingOrders.Total()- 1 ; i >= 0 ; i--) { CPendingOrder* Order = PendingOrders.GetOrder(i); if (Order == NULL || !Order.IsMain(ExpertSymbol(), ExpertMagic())) continue ; if (Order.Type() == ORDER_TYPE_SELL_STOP ) { if (task == ORDER_TASK_MODIFY) { sell_stop_total++; Order.Modify(target); } else Order.Delete(); } } if (sell_stop_total == 0 && task == ORDER_TASK_MODIFY) Trade.SellStop(MM.GetLotFixed(), target, ExpertSymbol(), 0 , 0 , NULL ); } void CImpulse::SupportBuy( const MarketEvent &event,CPosition *pos) { if (!IsTrackEvents(event)) return ; if ( Bid () < Moving.OutValue( 0 )) pos.CloseAtMarket(); } void CImpulse::SupportSell( const MarketEvent &event,CPosition *pos) { if (!IsTrackEvents(event)) return ; if ( Ask () > Moving.OutValue( 0 )) pos.CloseAtMarket(); } bool CImpulse::IsTrackEvents( const MarketEvent &event) { if (event.type != MARKET_EVENT_BAR_OPEN) return false ; if (event.period != Timeframe()) return false ; if (event.symbol != ExpertSymbol()) return false ; return true ; } void CImpulse::OnSymbolChanged( string new_symbol) { Moving. Symbol (new_symbol); } void CImpulse::OnTimeframeChanged( ENUM_TIMEFRAMES new_tf) { Moving.Timeframe(new_tf); } double CImpulse::GetPercent( void ) { return m_percent; } void CImpulse::SetPercent( double percent) { m_percent = percent; }

Los momentos más problemáticos en la implementación de esta estrategia están marcados con color amarrillo.

Primero, el trabajo con el indicador se realiza a través de la clase escrita anteriormente, CIndMovingAverage. Ya hemos dicho que este enfoque es irracional. Los indicadores son muchos para escribir la clase para cada uno de ellos.

Segundo, el trabajo con las órdenes pendientes se hace a través del repaso completo de las órdenes pendientes en los bloques BuyInit/SellInit. En la estrategia tan simple como CImpulse, eso no supone dificultades, pero en caso con el acompañamiento más complejo de las órdenes, los problemas sí que pueden surgir. Es mejor separar la colocación de las órdenes pendientes y el proceso de su acompañamiento en unos métodos separados, como eso está hecho en la nueva versión de CStrategy.

Si nos fijamos con atención en el código de CImpulse, se hace claro que CImpulse se encarga de una parte de la funcionalidad que debe proporcionar CStrategy. CStrategy debe marcar el sistema de los estados para gestionar las órdenes pendientes, sin embargo, no lo hace: CImpulse implementa el sistema personalmente.

Vamos a reescribir el código considerando las nuevas posibilidades de CStrategy:

#property copyright "Copyright 2017, Vasiliy Sokolov." #property link "https://www.mql5.com/es/users/c-4" #include "Strategy\Strategy.mqh" #include "Strategy\Indicators.mqh" input int PeriodMA = 12 ; input double StopPercent = 0.05 ; class CImpulse : public CStrategy { private : double m_percent; protected : virtual void InitBuy( const MarketEvent &event); virtual void InitSell( const MarketEvent &event); virtual void SupportBuy( const MarketEvent &event,CPosition *pos); virtual void SupportSell( const MarketEvent &event,CPosition *pos); virtual void SupportPendingBuy( const MarketEvent &event,CPendingOrder *order); virtual void SupportPendingSell( const MarketEvent &event,CPendingOrder* order); virtual bool OnInit ( void ); public : double GetPercent( void ); void SetPercent( double percent); CUnIndicator UnMA; }; bool CImpulse:: OnInit ( void ) { UnMA.SetParameter( 12 ); UnMA.SetParameter( 0 ); UnMA.SetParameter( MODE_SMA ); UnMA.SetParameter( PRICE_CLOSE ); m_percent = StopPercent; if (UnMA.Create( Symbol (), Period (), IND_MA ) != INVALID_HANDLE ) return true ; return false ; } void CImpulse::InitBuy( const MarketEvent &event) { if (!IsTrackEvents(event)) return ; if ( PositionsTotal ( POSITION_TYPE_BUY , ExpertSymbol(), ExpertMagic()) > 0 ) return ; if ( OrdersTotal ( POSITION_TYPE_BUY , ExpertSymbol(), ExpertMagic()) > 0 ) return ; double target = WS. Ask () + WS. Ask ()*(m_percent/ 100.0 ); if (target < UnMA[ 0 ]) return ; Trade.BuyStop(MM.GetLotFixed(), target, ExpertSymbol(), 0 , 0 , NULL ); } void CImpulse::SupportPendingBuy( const MarketEvent &event,CPendingOrder *order) { if (!IsTrackEvents(event)) return ; double target = WS. Ask () + WS. Ask ()*(m_percent/ 100.0 ); if (UnMA[ 0 ] > target) order.Delete(); else order.Modify(target); } void CImpulse::SupportPendingSell( const MarketEvent &event,CPendingOrder* order) { if (!IsTrackEvents(event)) return ; double target = WS. Ask () - WS. Ask ()*(m_percent/ 100.0 ); if (UnMA[ 0 ] < target) order.Delete(); else order.Modify(target); } void CImpulse::InitSell( const MarketEvent &event) { if (!IsTrackEvents(event)) return ; if ( PositionsTotal ( POSITION_TYPE_SELL , ExpertSymbol(), ExpertMagic()) > 0 ) return ; if ( OrdersTotal ( POSITION_TYPE_SELL , ExpertSymbol(), ExpertMagic()) > 0 ) return ; double target = WS. Bid () - WS. Bid ()*(m_percent/ 100.0 ); if (target > UnMA[ 0 ]) return ; Trade.SellStop(MM.GetLotFixed(), target, ExpertSymbol(), 0 , 0 , NULL ); } void CImpulse::SupportBuy( const MarketEvent &event,CPosition *pos) { int bar_open = WS.IndexByTime(pos.TimeOpen()); if (!IsTrackEvents(event)) return ; ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE mode = ( ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE ); if (mode != ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) { double target = WS. Bid () - WS. Bid ()*(m_percent/ 100.0 ); if (target < UnMA[ 0 ]) pos.StopLossValue(target); else pos.StopLossValue( 0.0 ); } if (WS. Bid () < UnMA[ 0 ]) pos.CloseAtMarket(); } void CImpulse::SupportSell( const MarketEvent &event,CPosition *pos) { if (!IsTrackEvents(event)) return ; ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE mode = ( ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE ); if (mode != ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) { double target = WS. Ask () + WS. Ask ()*(m_percent/ 100.0 ); if (target > UnMA[ 0 ]) pos.StopLossValue(target); else pos.StopLossValue( 0.0 ); } if (WS. Ask () > UnMA[ 0 ]) pos.CloseAtMarket(); } double CImpulse::GetPercent( void ) { return m_percent; } void CImpulse::SetPercent( double percent) { m_percent = percent; } int OnInit () { CImpulse* impulse = new CImpulse(); impulse.ExpertMagic( 140578 ); impulse.ExpertName( "Impulse 2.0" ); impulse.Timeframe( Period ()); impulse.ExpertSymbol( Symbol ()); Manager.AddStrategy(impulse); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnStart () { Manager. OnTick (); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { Manager. OnChartEvent (id, lparam, dparam, sparam); ChartRedraw ( 0 ); }

Un fragmento de la simulación de la estrategia CIpmulse 2.0 en el Probador de estrategias se muestra en la siguiente captura de pantalla. Ahí se puede observar las órdenes pendientes colocadas y el trabajo con ellas:





Fig. 1. Trabajo con las órdenes pendientes durante la prueba de la estrategia Impulse 2.0

A pesar de que la lógica sigue siendo la misma, el código anterior y el actual han salido diferentes. Vamos a enumerar las diferencias de la nueva versión de la antigua:

El acceso al instrumento actual se realiza a través de la instancia de CSymbol WS (work symbol). Ahora a esta clase se le delegan todas las propiedades del instrumento.

Los datos del EA se inicializan en el método OnInit. Cuando se escribía la quinta parte del artículo, este método todavía no existía.

Ahora, en vez del indicador CIndMovingAverage, se utiliza el indicador universal CUnIndicator.

La colocación de las órdenes pendientes se realiza en InitBuy/InitSell, y su modificación y eliminación, en SupportPendingBuy/SupportPendingSell.

El repaso de las órdenes pendientes ya no se utiliza. Esta función se delega a CStrategy.

Para calcular el número de las posiciones actuales y órdenes pendientes, se usan los métodos PositionsTotal y OrdersTotal, en vez de la estructura position.

El listado presentado contiene el código de la estrategia y las funciones básicas del EA. Es decir, este ejemplo está presentado en forma de un archivo mq5 único. Eso se debe al hecho de que la estructura del proyecto ha sido reorganizada considerablemente. Pues, hablaremos de eso a continuación.



Nueva estructura del proyecto CStrategy

En las versiones anteriores, el motor comercial de CStrategy se encontraba en varias subcarpetas MQL5. Así, por ejemplo, el propio motor comercial y sus archivos auxiliares se encontraban en MQL5\Include\Strategy. Los códigos fuente responsables de la implementación del panel comercial del motor estaban ubicados en MQL5\Include\Panel. El código del Asesor Experto podía encontrarse en MQL5\Include\Strategy\Samples, y el archivo mq5 del inicio del Asesor Experto, en MQL5\Experts\Article08. Y todo eso, sin contar que diferentes componentes auxiliares como Dictionary.mqh o XmlBase.mqh también estaban distribuidos por varias subcarpetas de la carpeta Include.

Es evidente que los enlaces formados en el proyecto se han hecho más complejos, y la ubicación de los archivos y carpetas a menudo se duplica. Eso complica un posible conocimiento del motor comercial CStrategy. El usuario, sobre todo un principiante, puede confundirse fácilmente y no comprender de dónde viene una u otra cosa y cómo al final se realiza el proceso de la compilación. Por esa razón, a partir de la versión actual del motor comercial, sus archivos van a ubicarse de otra manera.

Ahora el proyecto entero va a encontrarse en el catálogo MQL5\Experts\UnExpert. Ahí se encuentra la carpeta Strategy y los archivos de la estrategia con la extensión .mq5. Ahora la estrategia final es el único archivo mq5 en el que se encuentran tanto las funciones-manejadores estándar de eventos (como OnInit y OnTick), como la propia clase de la estrategia basada en CStrategy.

Todos los archivos auxiliares también se ubican en MQL5\Experts\UnExpert\Strategy. Eso también se refiere a los archivos para el trabajo con XML y con los archivos de la infraestructura, como Dictionary.mqh. Para compilar el ejemplo, basta con abrir el archivo, por ejemplo "MQL5\Experts\UnExpert\Impulse 2.0.mqh", y pulsar el botón «Compilar».

En la versión presentada en esta parte del artículo como ejemplo, se usan sólo dos estrategias: Impulse 1.0 y Impulse 2.0. Se trata de la misma estrategia, pero que ha sido escrita en el estilo antiguo y nuevo de CStrategy. Ha sido hecho a propósito para poder comparar ambos enfoques en acción y comprender las diferencias descritas en este artículo. Otros ejemplos de las estrategias que han sido incluidas en las versiones anteriores de CStrategy no están disponibles en la versión actual. Eso se debe a que ellas se basan en la sintaxis antigua y por eso no pueden ser presentadas como ejemplos. Probablemente aparezcan en la siguientes versiones, pero ya con la sintaxis modificada.

Conclusión

Hemos analizado los nuevos componentes de CStrategy. Se trata de la clase CUnIndicator que implementa una interfaz universal en el estilo de POO para trabajar con cualquier indicador MQL5, tanto de sistema, como personalizado, así como el sistema de acompañamiento de las órdenes pendientes a base de los métodos SupportPendingBuy y SupportPendingSell. En conjunto, todos estos elementos dan un potente efecto sinérgico al escribir el Asesor Experto comercial. El usuario no tendrá que pensar en las operaciones de niveles bajos. Podrá acceder prácticamente a todo el entorno comercial a través de las clases concisas e intuitivamente comprensibles, mientras que la propia lógica comercial se establece con la redifinición sencilla de los métodos correspondientes predefinidos.

El propio proyecto ahora se ubica en el mismo lugar, y sus referencias están limitadas por el catálogo MQL5\Experts\UnExpert. Ahora no hay necesidad de ubicar los archivos en diferentes carpetas del directorio MQL5. Esta novedad también debe estimular a los usuario a pasar a CStrategy o, por lo menos, a un interesante estudio de sus posibilidades.