Ação do Preço: Automatizando a Estratégia de Negociação "Inside Bar"

Introdução

Todos os traders de Forex se deparam com a Ação do Preço em algum ponto. Esta não é uma mera técnica de análise gráfica, mas todo um sistema para definir a possível orientação do movimento do preço no futuro. Neste artigo vamos olhar para o padrão "Inside Bar" em detalhes e desenvolver um EA para o rastreamento e realizaçao de operações de negociação neste padrão.





Sobre a Ação do Preço

A ação do preço é um método de detecção de movimento de preços sem indicador, usando padrões simples e complexos, bem como elementos auxiliares gráfico (linhas verticais e de tendências, níveis Fibo, níveis horizontais, suporte/resistência, etc).

À primeira vista o método pode parecer um pouco complicado, mas na verdade não é. O método está ganhando popularidade de ano para ano, pois as suas vantagens são evidentes, por exemplo: quando comparado com os métodos que envolvem indicadores técnicos.





"Inside Bar" (Barra Envolvida)

O padrão "Inside Bar" é uma barra que tem o seu corpo e as sombras envolvidos inteiramente dentro do intervalo da barra anterior (mãe). A "Inside Bar" de Alta encontra-se envolvida pela barra mãe, formando um padrão altista. A "Inside Bar" de Baixa encontra-se envolvida pela barra mãe, formando um padrão baixista. Estes padrões formados são considerados como um potencial sinal de entrada.

Este é um padrão de dois lados, pois pode indicar tanto uma reversão como uma continuação de tendência.





Fig. 1. "Inside Bar" (Barra Envolvida)









Fig. 2. Layout do padrão "Inside Bar"

O padrão "Inside Bar" é significativo nos timeframes maiores, como H4 ou D1.

O padrão pode indicar uma reversão de tendência ou uma continuação.

Se faz necessário aplicar ferramentas de análise gráficas adicionais para uma entrada mais precisa, tais como: linhas de tendência, os níveis de suporte/resistência, níveis Fibo outros padrões de ação do preço, etc.

Usar ordens pendentes para evitar as entradas prematuras ou falsas no mercado.

Não usar barras internas repetidas que ocorrem no mercado lateral como sinais de entrada no mercado.





Fig. 3. Definindo uma genuína "Inside Bar" no GBPUSD D1

Tendo isto em mente, vamos tentar definir uma verdadeira "Inside Bar". No gráfico acima podemos ver que uma barra de alta foi formada após um acentuado movimento descendente, esta barra encontra-se completamente envolvida dentro dos limites da anterior. O padrão é confirmado pelo fato de ter sido formado no nível de suporte. A terceira confirmação é a ausência de plano lateral das outras barras. Uma vez que o padrão satisfaça as regras, pode ser considerado genuíno.





Definindo Pontos de Entrada e Ordens Stop

Então, nós encontramos uma verdadeira "Inside Bar" no gráfico (Fig. 3). Como devemos entrar no mercado e onde devemos definir nossas Ordens de Stop? Vamos examinar a Figura 4.





Fig. 4. Definir Buy Stop e Ordens Stop

Primeiro, vamos considerar o exemplo acima para definir as regras do nível stop:

Definir uma ordem pendente Buy Stop ligeiramente acima Máxima do preço da Barra Mãe (apenas alguns pontos a mais, para confirmação). Definir um nível de Stop Loss abaixo do nível de suporte, mais ou menos na mínima de preço da Barra Mãe. Esta é uma proteção adicional no caso de uma ordem pendente ser acionada. Definir um nível de Take Profit ligeiramente menor do que o nível de resistência mais próximo.

Não se esqueça que uma "Inside Bar" pode ser seguida por uma inversão ou manutenção de tendência, ou seja, precisamos de uma ordem stop de venda também.





Fig. 5. Definindo Sell Stop e Ordens Stop

Primeiro, vamos considerar o exemplo acima para definir as regras do nível stop:

Definir uma ordem pendente Sell Stop ligeiramente abaixo da Mínima de Preço da Barra Mãe (apenas alguns pontos abaixo, para confirmação). Definir um nível de Stop Loss acima da Máxima de preço da Barra Mãe. Definir um nível de Take Profit ligeiramente menor do que o nível de suporte mais próximo.





Desenvolver um Expert Advisor de Negociação Baseado na "Inside Bar"

Agora que sabemos todas as regras necessárias para definir uma verdadeira "Inside Bar", entrar no mercado e definir ordens stop, podemos finalmente implementar o Expert Advisor apropriado a fim de operar com o padrão "Inside Bar".

Vamos abrir o MetaEditor do terminal MetaTrader 4 e criar um novo Expert Advisor (eu acredito que não necessito entrar nesta área, uma vez que o site oferece muitas informações sobre como criar um Expert Advisor). Todos os parâmetros são deixados em branco nesta fase. Você pode nomeá-los como quiser. O código resultante ficará da seguinte forma:

#property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { }

Convertendo o Padrão em MQL4 Algorithm

Depois de ter criado o EA, precisamos definir uma "Inside Bar" após uma outra barra ser fechada. Para fazer isso, vamos introduzir novas variáveis e atribuir valores a elas. Veja o código abaixo:

#property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict double open1, open2, close1, close2, low1, low2, high1, high2; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { open1 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); open2 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); close1 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); close2 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); low1 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); low2 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); high1 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); high2 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); }

Como exemplo, vamos considerar que uma Barra Mãe é de baixa(barra 2), enquanto uma Inside Bar é de alta(barra 1). Vamos adicionar uma série de condições para o corpo da função OnTick():

void OnTick () { open1 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); open2 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); close1 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); close2 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); low1 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); low2 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); high1 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); high2 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); if (open2>close2 && close1>open1 && high2>high1 && open2>close1 && low2<low1) { } }

Criar variáveis personalizáveis: ordens stop, desvio (slippage), o tempo de expiração da ordem, número mágico do EA, lote de negociação. O stop loss pode ser omitido, uma vez que será definido de acordo com as regras da "Inside Bar".

Digite as variáveis locais para normalizar a aparência das variáveis.

As ordens são ajustados a uma certa distância a partir dos valores dos preços das barras. Para implementar isso, adicione a níveis da variavel Interval responsável pelo intervalo entre as Máximas/Mínimas dos preços das barras e nível das ordens, bem como níveis de ordens pendentes.

responsável pelo intervalo entre as Máximas/Mínimas dos preços das barras e nível das ordens, bem como níveis de ordens pendentes. Adicione a variável timeBarInside para evitar reabertura de ordens neste padrão.

para evitar reabertura de ordens neste padrão. Adicione a variável bar2size para assegurar que a Barra Mãe seja suficientemente grande, o que será um bom sinal quando o mercado em andamento não é lateral.

Como resultado, obtém-se o seguinte código:

#property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict extern int interval = 20 ; extern double lot = 0.1 ; extern int TP = 300 ; extern int magic = 555124 ; extern int slippage = 2 ; extern int ExpDate = 48 ; extern int bar2size = 800 ; double buyPrice, buyTP, buySL, sellPrice, sellTP, sellSL; double open1, open2, close1, close2, low1, low2, high1, high2; datetime _ExpDate= 0 ; double _bar2size; datetime timeBarInside; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { double _bid = NormalizeDouble (MarketInfo( Symbol (), MODE_BID), Digits ); double _ask = NormalizeDouble (MarketInfo( Symbol (), MODE_ASK), Digits ); double _point = MarketInfo( Symbol (), MODE_POINT); open1 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); open2 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); close1 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); close2 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); low1 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); low2 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); high1 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); high2 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); _bar2size= NormalizeDouble (((high2-low2)/_point), 0 ); if (timeBarInside!=iTime( Symbol (), Period (), 1 ) && _bar2size>bar2size && open2>close2 && close1>open1 && high2>high1 && open2>close1 && low2<low1) { timeBarInside=iTime( Symbol (), Period (), 1 ); } }





Definindo níveis de Stop Order

Agora que todos os preparativos estão completos, nós só temos que definir os níveis de ordem de parada e preços de encomenda. Além disso, não se esqueça de um cálculo de tempo de validade da ordem.

Vamos adicionar o código a seguir ao corpo da função OnTick():

buyPrice= NormalizeDouble (high2+interval*_point, Digits ); buySL= NormalizeDouble (low2-interval*_point, Digits ); buyTP= NormalizeDouble (buyPrice+TP*_point, Digits ); _ExpDate= TimeCurrent ()+ExpDate* 60 * 60 ; sellPrice= NormalizeDouble (low2-interval*_point, Digits ); sellSL= NormalizeDouble (high2+interval*_point, Digits ); sellTP= NormalizeDouble (sellPrice-TP*_point, Digits );





Correção de Erros de Execução

Se você já se dedica ao desenvolvimento de Expert Advisors, você provavelmente sabe que os erros acontecem muitas vezes ao fechar e definir as ordens, incluindo o tempo de espera, paradas incorretas, etc. Para eliminar esses erros, devemos escrever uma função separada com um pequeno manipulador "built-in" de erros básicos.

int OrderOpenF( string OO_symbol, int OO_cmd, double OO_volume, double OO_price, int OO_slippage, double OO_stoploss, double OO_takeprofit, string OO_comment, int OO_magic, datetime OO_expiration, color OO_arrow_color) { int result = - 1 ; int Error = 0 ; int attempt = 0 ; int attemptMax = 3 ; bool exit_loop = false ; string lang= TerminalInfoString ( TERMINAL_LANGUAGE ); double stopllvl= NormalizeDouble (MarketInfo(OO_symbol,MODE_STOPLEVEL)*MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT), Digits ); if (OO_cmd==OP_BUY || OO_cmd==OP_BUYLIMIT || OO_cmd==OP_BUYSTOP) { double tp = (OO_takeprofit - OO_price)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); double sl = (OO_price - OO_stoploss)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); if (tp> 0 && tp<=stopllvl) { OO_takeprofit=OO_price+stopllvl+ 2 *MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT); } if (sl> 0 && sl<=stopllvl) { OO_stoploss=OO_price -(stopllvl+ 2 *MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT)); } } if (OO_cmd==OP_SELL || OO_cmd==OP_SELLLIMIT || OO_cmd==OP_SELLSTOP) { double tp = (OO_price - OO_takeprofit)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); double sl = (OO_stoploss - OO_price)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); if (tp> 0 && tp<=stopllvl) { OO_takeprofit=OO_price -(stopllvl+ 2 *MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT)); } if (sl> 0 && sl<=stopllvl) { OO_stoploss=OO_price+stopllvl+ 2 *MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT); } } while (!exit_loop) { result= OrderSend (OO_symbol,OO_cmd,OO_volume,OO_price,OO_slippage,OO_stoploss,OO_takeprofit,OO_comment,OO_magic,OO_expiration,OO_arrow_color); if (result< 0 ) { Error = GetLastError (); switch (Error) { case 2 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 3000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt= 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 3 : RefreshRates(); exit_loop = true ; break ; case 4 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 3000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 5 : exit_loop = true ; break ; case 6 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 5000 ); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 8 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 7000 ); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 64 : exit_loop = true ; break ; case 65 : exit_loop = true ; break ; case 128 : Sleep ( 3000 ); RefreshRates(); continue ; case 129 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 3000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 130 : exit_loop= true ; break ; case 131 : exit_loop = true ; break ; case 132 : Sleep ( 10000 ); RefreshRates(); break ; case 133 : exit_loop= true ; break ; case 134 : exit_loop= true ; break ; case 135 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 136 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 137 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 2000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt= 0 ; exit_loop= true ; break ; } case 138 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 1000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt= 0 ; exit_loop= true ; break ; } case 139 : exit_loop= true ; break ; case 141 : Sleep ( 5000 ); exit_loop= true ; break ; case 145 : exit_loop= true ; break ; case 146 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 2000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt= 0 ; exit_loop= true ; break ; } case 147 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; OO_expiration= 0 ; break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt= 0 ; exit_loop= true ; break ; } case 148 : exit_loop= true ; break ; default : Print ( "Error: " ,Error); exit_loop= true ; break ; } } else { if (lang == "Russian" ) { Print ( "Ордер успешно открыт. " , result);} if (lang == "English" ) { Print ( "The order is successfully opened." , result);} Error = 0 ; break ; } } return (result); }

Como resultado, obtém-se o seguinte código:

#property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict extern int interval = 20 ; extern double lot = 0.1 ; extern int TP = 300 ; extern int magic = 555124 ; extern int slippage = 2 ; extern int ExpDate = 48 ; extern int bar2size = 800 ; double buyPrice, buyTP, buySL, sellPrice, sellTP, sellSL; double open1, open2, close1, close2, low1, low2, high1, high2; datetime _ExpDate= 0 ; double _bar2size; datetime timeBarInside; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { double _bid = NormalizeDouble (MarketInfo( Symbol (), MODE_BID), Digits ); double _ask = NormalizeDouble (MarketInfo( Symbol (), MODE_ASK), Digits ); double _point = MarketInfo( Symbol (), MODE_POINT); open1 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); open2 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); close1 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); close2 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); low1 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); low2 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); high1 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); high2 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); _bar2size= NormalizeDouble (((high2-low2)/_point), 0 ); if (timeBarInside!=iTime( Symbol (), Period (), 1 ) && _bar2size>bar2size && open2>close2 && close1>open1 && high2>high1 && open2>close1 && low2<low1) { buyPrice= NormalizeDouble (high2+interval*_point, Digits ); buySL= NormalizeDouble (low2-interval*_point, Digits ); buyTP= NormalizeDouble (buyPrice+TP*_point, Digits ); _ExpDate= TimeCurrent ()+ExpDate* 60 * 60 ; sellPrice= NormalizeDouble (low2-interval*_point, Digits ); sellSL= NormalizeDouble (high2+interval*_point, Digits ); sellTP= NormalizeDouble (sellPrice-TP*_point, Digits ); OrderOpenF( Symbol (),OP_BUYSTOP,lot,buyPrice,slippage,buySL,buyTP, NULL ,magic,_ExpDate,Blue); OrderOpenF( Symbol (),OP_SELLSTOP,lot,sellPrice,slippage,sellSL,sellTP, NULL ,magic,_ExpDate,Blue); timeBarInside=iTime( Symbol (), Period (), 1 ); } }

Agora, vamos realizar a compilação e verificar se há mensagens de erro no arquivo de registro (log).





Testando o Expert Advisor

É hora de testar o nosso Expert Advisor. Vamos lançar no Testador de Estratégia e definir os parâmetros de entrada. Eu especifiquei os parâmetros da seguinte forma:





Fig. 6. Parâmetros de entrada para teste

Selecione um símbolo (neste exemplo é o CADJPY). Certifique-se de definir o teste no modo "Cada tick" e definir que o teste deve ser realizado com dados do histórico. Eu selecionei todo o ano de 2014. Defina o prazo D1. Lançar o teste. Após a conclusão do teste, verifique o log. Como podemos ver, nenhum erro de execução ocorreu no processo.

Abaixo é a diário de teste do EA:





Fig. 7. Diário de teste do Expert Advisor

Certifique-se de que não existem erros e otimize o EA.





Otimização

Eu selecionei os seguintes parâmetros para a otimização:





Fig. 8. Parâmetros de otimização









Fig. 9. Configurações de otimização

Assim temos agora o robô pronto para uso.





Otimização e Resultados dos Testes





Fig. 10. Resultados do teste









Fig. 11. Grafico com os resultados do teste







Conclusão

Nós desenvolvemos um Expert Advisor padrão pronto para ser usado, operando com o padrão "Inside Bar". Temos a certeza de que os padrões Ação de Preço podem trabalhar mesmo sem filtros adicionais na entrada do mercado. Nenhum truque (como Martingale ou média) foi utilizado. O Rebaixamento foi minimizado através da definição correta das ordens de Stop Loss. Nao foram utilizados indicadores técnicos. O robô de negociação é baseado exclusivamente na leitura de um gráfico de "barras".

Obrigado por ler! Espero que este artigo tenha sido útil.