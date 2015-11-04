Notificações SMS do Status do EA

Introdução

O meu trabalho muitas vezes interfere com a minha capacidade de monitorar continuamente o terminal, pode ser apenas 20-30 minutos, mas pode muito bem ser um dia inteiro. Então decidi desenvolver um sistema que envia um SMS para notificar-me de qualquer situação crítica, a partir de um apagão até um problema com o meu computador. Estou certo de que o sistema, tal como previsto neste artigo, será útil para muitos traders ou servirá de base para aqueles que desejarem criar a sua própria 'obra-prima'.

Neste artigo demonstro o desenvolvimento de uma solução de trabalho para a tarefa específica. Como eu não tenho competência profissional de expert no desenvolvimento em Java, então eu pedi a um colega que é um desenvolvedor para me ajudar a depurar e corrigir meu código a fim de evitar falhas.

Plano

Recursos do Google Calendar Algumas palavras sobre a instalação de APIs de dados do Google Fluxograma do sistema Código do aplicativo Java O código de arquivo .bat Código do Expert Advisor Deficiências Conclusão

Recursos do Google Calendar

No desenvolvimento do sistema de notificação SMS decidi a favor do Google Calendar, pois permite a criação de eventos no seu calendário de forma gratuita e você pode usar o SMS como meio de notificação de tal evento. Para esta finalidade, eu criei um perfil especial separado no Google.





Em poucas palavras, o princípio de funcionamento é o seguinte: se a mensagem atual não é excluída por volta das 09:59 (veja a imagem acima) ou se o terminal não se conectar com servidor do Google para iniciar a substituição do atual mensagem com uma diferente, então um SMS será enviado para o seu telefone com a notificação adequada.

Algumas palavras sobre a instalação de APIs de dados do Google

Para usar os serviços do Google no desenvolvimento de suas soluções de software, o Google fornece a documentação APIs de dados do Google.

Toda a documentação que um desenvolvedor Java necessita para trabalhar com o Google Calendar pode ser encontrada usando este link: APIs do Google Calendar e Ferramentas.

Para começar a programação, você terá que instalar a Google Data Java Client Library. Na mesma página, você encontra um link da documentação relacionada com a biblioteca para o Eclipse. Isto é o que eu usei e recomendo a você: Eclipse com APIs de dados do Google.

Fluxograma do sistema

Eu acho que eu deveria primeiro comentar sobre o fluxograma:



O evento StopTXT é necessário para finalizar o fluxo de SMS manualmente ou remotamente.

é necessário para finalizar o fluxo de SMS manualmente ou remotamente. O evento ReanimationTXT é obrigado a informar que por alguma razão o terminal conseguiu ficar ligado após o SMS correspondente com um aviso ter sido enviado para você.





Código do aplicativo Java

Todos os códigos fonte e de distribuição estão anexados no final do artigo.

Pacote do Calendar; import com.google.gdata.client.GoogleService; import com.google.gdata.client.Query; import com.google.gdata.client.calendar.CalendarService; import com.google.gdata.data.DateTime; import com.google.gdata.data.PlainTextConstruct; import com.google.gdata.data.calendar.CalendarEntry; import com.google.gdata.data.calendar.CalendarEventEntry; import com.google.gdata.data.calendar.CalendarEventFeed; import com.google.gdata.data.calendar.CalendarFeed; import com.google.gdata.data.extensions.Reminder; import com.google.gdata.data.extensions.When; import com.google.gdata.data.extensions.Reminder.Method; import com.google.gdata.util.AuthenticationException; import com.google.gdata.util.ServiceException; import java.io.IOException; import java.net.MalformedURLException; import java.net.URL; import java.text.SimpleDateFormat; import java.util.Date; import java.util.GregorianCalendar; import java.util.List; public class Calendar { public static void main(String[] args) { try { String alertTxt = args[ 2 ]; String reanimationTxt = args[ 3 ]; String stopSMS = args[ 4 ]; int timePeriod = Integer.parseInt(args[ 5 ]); int mode = Integer.parseInt(args[ 6 ]); int startHour = Integer.parseInt(args[ 7 ]); int startMin = Integer.parseInt(args[ 8 ]); URL feedUrl = new URL( "http://www.google.com/calendar/feeds/default/private/full" ); URL calendarUrl = new URL( "http://www.google.com/calendar/feeds/default/allcalendars/full" ); System. out .println( ">>---------- Start ----------<<" ); CalendarService myService = new CalendarService( "My Application" ); myService.setUserCredentials(args[ 0 ], args[ 1 ]); Query myQuery = new Query(feedUrl); CalendarEventFeed myResultsFeed; CalendarEventEntry firstMatchEntry = null ; String myEntryTitle; URL deleteUrl; When timeVar; SimpleDateFormat formater = new SimpleDateFormat( "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss" ); Date newDate = new Date(); CalendarEventEntry myEntry; When eventTimes = new When(); DateTime startTime = null ; DateTime endTime = null ; int reminderMinutes; Method methodType = Method.SMS; Reminder reminder = new Reminder(); CalendarEventEntry insertedEntry; myQuery.setFullTextQuery(stopSMS); myResultsFeed = myService.query(myQuery, CalendarEventFeed. class ); if (myResultsFeed.getEntries().size() > 0 ) { System. out .println( ">> STOP event found.

>> Finish" ); return ; } myQuery.setFullTextQuery(reanimationTxt); myResultsFeed = myService.query(myQuery, CalendarEventFeed. class ); if (myResultsFeed.getEntries().size() > 0 ) { System. out .println( ">> REANIMATION event found" ); firstMatchEntry = (CalendarEventEntry) myResultsFeed.getEntries(). get ( 0 ); myEntryTitle = firstMatchEntry.getTitle().getPlainText(); deleteUrl = new URL(firstMatchEntry.getEditLink().getHref()); myService.getRequestFactory().setHeader( "If-Match" , "*" ); myService.delete(deleteUrl); System. out .println( ">> ...deleting REANIMATION event" ); } myQuery.setFullTextQuery(alertTxt); myResultsFeed = myService.query(myQuery, CalendarEventFeed. class ); if (myResultsFeed.getEntries().size() > 0 ) { System. out .println( ">> >> ALERT event found" ); firstMatchEntry = (CalendarEventEntry) myResultsFeed.getEntries(). get ( 0 ); myEntryTitle = firstMatchEntry.getTitle().getPlainText(); timeVar = firstMatchEntry.getTimes(). get ( 0 ); System. out .println( ">> >> event start&stop time : " + timeVar.getStartTime() + "

>> >> : " + timeVar.getEndTime()); System. out .println( ">> >> event start (milliseconds): " + timeVar.getStartTime().getValue()); System. out .println( ">> >> new event start (milliseconds): " + (newDate.getTime() - ( 1000 * 60 * timePeriod))); if (timeVar.getStartTime().getValue() > newDate.getTime() - ( 1000 * 60 * 0 )) { deleteUrl = new URL(firstMatchEntry.getEditLink().getHref()); myService.getRequestFactory().setHeader( "If-Match" , "*" ); myService.delete(deleteUrl); System. out .println( ">> >> event start > new event start" ); System. out .println( ">> >> ...deleting event" ); System. out .println( ">> >> #M### ##M #M# " ); System. out .println( ">> >> ######## ### ### " ); System. out .println( ">> >> ### ### ### ### " ); System. out .println( ">> >> ### ### ### ### " ); System. out .println( ">> >> M## ### ######M " ); System. out .println( ">> >> ### ### #### ### " ); System. out .println( ">> >> ### ### ### ### " ); System. out .println( ">> >> ### ### #M# ### " ); System. out .println( ">> >> ### ### ### ### " ); System. out .println( ">> >> ######## ### ### " ); System. out .println( ">> >> #### ### ### " ); } else { deleteUrl = new URL(firstMatchEntry.getEditLink().getHref()); myService.getRequestFactory().setHeader( "If-Match" , "*" ); myService.delete(deleteUrl); System. out .println( ">> >> SMS has gone already" ); System. out .println( ">> >> event start < new event start" ); System. out .println( ">> >> ...deleting event" ); System. out .println( ">> >> .M#### M##M ###M .##### " ); System. out .println( ">> >> ######## #### #### ######## " ); System. out .println( ">> >> ### ### #### #### #M# ### " ); System. out .println( ">> >> ### ###M# ##### ### " ); System. out .println( ">> >> #M#### ##### ##### ###### " ); System. out .println( ">> >> ###### ### # # @## #M#### " ); System. out .println( ">> >> ##### ### # # ### ##### " ); System. out .println( ">> >> #M# ### ### # # ### M## ### " ); System. out .println( ">> >> ### ### ### ### ### ### ### " ); System. out .println( ">> >> ###### ### ### ### ###### " ); System. out .println( ">> >> #### ### # ### #### " ); myEntry = new CalendarEventEntry(); myEntry.setTitle( new PlainTextConstruct(reanimationTxt)); newDate.setTime(newDate.getTime() + 1000 * 60 * 1 ); startTime = DateTime.parseDateTime(formater.format(newDate)); System. out .println( ">> >> creating REANIMATION event" ); System. out .println( ">> >> event starttime: " + formater.format(newDate)); newDate.setTime(newDate.getTime() + 1000 * 60 * 0 ); endTime = DateTime.parseDateTime(formater.format(newDate)); System. out .println( ">> >> event stoptime : " + formater.format(newDate)); eventTimes.setStartTime(startTime); eventTimes.setEndTime(endTime); myEntry.addTime(eventTimes); reminderMinutes = 0 ; reminder.setMinutes(reminderMinutes); reminder.setMethod(methodType); myEntry.getReminder().add(reminder); CalendarService tempService = new CalendarService( "My Application" ); tempService.setUserCredentials(args[ 0 ], args[ 1 ]); tempService.insert(feedUrl, myEntry); } } CalendarService basicService = new CalendarService( "basic Application" ); basicService.setUserCredentials(args[ 0 ], args[ 1 ]); CalendarEventEntry basicEntry = new CalendarEventEntry(); basicEntry.setTitle( new PlainTextConstruct(alertTxt)); if (mode == 0 ) { newDate.setTime(newDate.getTime() + 1000 * 60 * timePeriod); startTime = DateTime.parseDateTime(formater.format(newDate)); newDate.setTime(newDate.getTime() + 1000 * 60 * 0 ); endTime = DateTime.parseDateTime(formater.format(newDate)); } if (mode == 1 ) { Date curDate = new Date(); GregorianCalendar gDate = new GregorianCalendar(); gDate.setTime(curDate); gDate. set (GregorianCalendar.HOUR_OF_DAY, startHour); gDate. set (GregorianCalendar.MINUTE, startMin); gDate. set (GregorianCalendar.SECOND, 0 ); if (gDate. get (GregorianCalendar.DAY_OF_WEEK) < 6 ) { gDate. set (GregorianCalendar.DAY_OF_MONTH, gDate. get (GregorianCalendar.DAY_OF_MONTH) + 1 ); } else { gDate. set (GregorianCalendar.DAY_OF_MONTH, gDate. get (GregorianCalendar.DAY_OF_MONTH) + 3 ); } startTime = DateTime.parseDateTime(formater.format(gDate.getTime())); gDate. set (GregorianCalendar.MINUTE, gDate. get (GregorianCalendar.MINUTE) + timePeriod); endTime = DateTime.parseDateTime(formater.format(gDate.getTime())); System. out .println( ">> nextday event should be created" ); } System. out .println( ">> creating ALERT event" ); System. out .println( ">> event starttime: " + startTime.toString()); System. out .println( ">> event stoptime : " + endTime.toString()); eventTimes.setStartTime(startTime); eventTimes.setEndTime(endTime); basicEntry.addTime(eventTimes); reminderMinutes = 0 ; reminder.setMinutes(reminderMinutes); reminder.setMethod(methodType); basicEntry.getReminder().add(reminder); basicService.insert(feedUrl, basicEntry); System. out .println( ">>---------- Finish ----------<<" ); } catch (AuthenticationException e) { e.printStackTrace(); } catch (MalformedURLException e) { e.printStackTrace(); } catch (ServiceException e) { e.printStackTrace(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } }

O código de arquivo .bat

A criação de arquivos .bat é atualmente impossível em MQL4, eu uso 2 arquivos .bat que tem Modos diferentes.

@rem +-----------------------------------------------------------------------------------------+ @rem | O aplicativo para enviar SMS | @rem | ------------------------------------------------------ | @rem | Regras: | @rem | | @rem | USER - conta do remetente | @rem | PASS - senha do remetente | @rem | ALER - Alerta, o texto da mensagem de alerta | @rem | (utilizar apenas caracteres latinos) | @rem | REAN - Reanimado, o texto da mensagem de notificação sobre a conexão restabelecida | @rem | (utilizar apenas caracteres latinos) | @rem | STOP - STOP, título do evento que proíbe a execução | @rem | das ações do programa | @rem | (utilizar apenas caracteres latinos) | @rem | PERI - Período, período do temporizador para o envio de mensagem de alerta | @rem | MODE - Mode | @rem | ( 0 - trabalho padrão, | @rem | 1 - agendar a mensagem a ser enviada pela parte da manhã ou | @rem | na segunda de manhã) | @rem | HOUR - Hora "de amanhã ou segunda-feira de manhã" para | @rem | a mensagem a ser enviada. | @rem | MINU - Minutos, minutos "pela parte da manhã..." | @rem +-----------------------------------------------------------------------------------------+ @rem ECHO off set USER=forex.myaccount set PASS=mypassword set ALER=Terminal_Alert set REAN=Trading_Resolved set STOP=STOP set PERI= 5 set MODE= 0 set HOUR= 8 set MINU= 20 set ARGS= %USER% %PASS% %ALER% %REAN% %STOP% %PERI% %MODE% %HOUR% %MINU% java -jar "d:\Documents\forex\Deltabank Trader 4\TerminalWatch\terminalWatcher.jar" %ARGS% @rem ECHO %ARGS%

Código do Expert Advisor

As funções do EA, cujo código é fornecido abaixo, necessitam ser chamadas em bloco de "ações programadas" com as regras do seu sistema de negociação.

No final da sessão de negociação, eu chamo a função com a agenda SMS da manhã seguinte.

Os links são marcados com .lnk para que possamos definir o modo de chamada 'Minimizar ícone' na janela do console para não assustar quando ele aparece.

int sendSMS() { string destination = StringConcatenate (TerminalPath(), "\TerminalWatch\launch.lnk" ); ShellExecuteA(WindowHandle( Symbol (), 0 ), "open" , destination, NULL , NULL , 1 ); } int sendSMSnextDate() { string destination = StringConcatenate (TerminalPath(), "\TerminalWatch\launch_next_date.lnk" ); ShellExecuteA(WindowHandle( Symbol (), 0 ), "open" , destination, NULL , NULL , 1 ); }

Deficiências

Na prática é muito difícil sincronizar a operação com o relógio do Terminal, Servidor de Cotações e Servidor do Google, por isto no código do Expert Advisor eu uso a seguinte técnica: o SMS é definido a cada 5 minutos com temporizador de 8 minutos. Isso funciona bem em 95% dos casos, mas eu ainda tenho que lidar com os 5% restantes - a única mosca na sopa.

Conclusão

Se você achar que é interessante se inscrever para uma conta do Google, você pode facilmente verificar o quanto este sistema pouco sofisticado é capaz.

Mais uma vez, devo dizer que muitos dos detalhes da implementação Java fornecida no artigo não são do meu conhecimento. Eu tive uma grande ajuda de um colega desenvolvedor (muito obrigado Dima!), por isso não poderei responder todas as perguntas com maior rigor.

Obrigado pelo seu tempo!





Mudanças inspiradas pelos comentários recebidos sobre o artigo:

A versão atual contém uma alteração útil por komposter , versando sobre a lógica de funcionamento:

a mensagem de reanimação não é eliminada se não tiver sido enviada