Die "Price Action": Die Automatisierung der "Inside Bar"-Handelsstrategie

Einführung

Alle Devisenhändler kommen früher oder später mit der Technik der sogenannten „Price Action“ in Berührung. Dies ist nicht nur eine bloße Technik zur Chartanalyse, sondern ein Gesamtsystem zur Bestimmung der Richtung, in welcher sich die Kurse in Zukunft entwickeln werden. In diesem Artikel werden wir uns das Muster der innenliegenden Balken detailliert ansehen, und anschließend einen Expert Advisor (EA) für die Nachverfolgung der innenliegenden Balken kreieren, der auch in dazu in der Lage ist, Trades auf der Grundlage dieses Musters einzugehen.





Über die „Price Action“

Die „Price Action“ ist eine Methode zur Erkennung von Kursbewegungen, die nicht auf Indikatoren beruht, sondern stattdessen sowohl einfache als auch komplexe Muster verwendet, und die als zusätzliches Hilfsmittel auch Chartelemente mit einbezieht (horizontale und vertikale Linien sowie Trendlinien, Fibonacci-Niveaus, Unterstützungsniveaus und Widerstandsniveaus, etc.).

Auf den ersten Blick mag diese Methode ziemlich kompliziert erscheinen, aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Von Jahr zu Jahr wird diese Methode immer beliebter, weil ihre Vorteile auf der Hand liegen, und zwar vor allem im Vergleich mit solchen Methoden, die mit technischen Indikatoren arbeiten.





„Inside Bar“

Eine sogenannte „Inside Bar“ (im Folgenden als „innenliegender Balken“ bezeichnet) ist ein Balken, dessen Körper und Dochte sich vollständig innerhalb des Bereichs des vorhergehenden Balken (Mutterbalken) befinden. Das Hoch des innenliegenden Balkens liegt tiefer und das Tief des innenliegenden Balkens liegt höher als die korrespondierenden Werte des Mutterbalkens. Der Mutterbalken und der innenliegende Balken bilden dabei zusammengenommen ein potentielles Einstiegssignal aus.

Hierbei handelt es sich um ein doppeldeutiges Muster, weil es nämlich einerseits eine Trendumkehr signalisieren kann – oder aber andererseits die Fortsetzung eines Trends.





Fig. 1. Innenliegender Balken









Fig. 2. Das Layout eines innenliegenden Balkens

Das Muster der innenliegenden Balken ist bei größeren Zeiträumen signifikant, wie etwa bei H4 oder D1.

Das Muster kann entweder eine Trendumkehr oder die Fortsetzung eines Trends ankündigen.

Zur präziseren Bestimmung von Einstiegspunkten können weitere grafische Werkzeuge zum Einsatz kommen, inklusive von Trendlinien, Unterstützungslinien und Widerstandslinien, Fibonacci-Niveaus, anderer Muster für die Kursbewegung, etc.

Verwenden Sie Anstehende Orders, um einen vorzeitigen oder falschen Markteinstieg zu vermeiden.

Verwenden Sie keinerlei innenliegende Balken, die wiederholt in einer Marktflaute auftauchen, als Einstiegssignale.





Fig. 3. Definition des echten innenliegenden Balkens bei GBPUSD D1

Mit diesem Wissen im Hinterkopf werden wir nun versuchen, einen echten innenliegenden Balken zu finden. Auf dem obigen Chart können wir erkennen, dass ein bullenhafter Balken gebildet wurde, nachdem es zuvor zu einer steilen Abwärtsbewegung gekommen war. Allerdings befindet sich dieser Balken vollständig innerhalb der Grenzen des vorhergehenden Balkens. Das Muster wird durch die Tatsache bestätigt, dass es bei einem Unterstützungsniveau gebildet wurde. Die dritte Bestätigung ist die Tatsache, dass wir es hier mit keiner Marktflaute zu tun haben. Weil das Muster also all unsere Bedingungen erfüllt, kann man es als echt betrachten.





Die Definition von Einstiegspunkten und das Setzen von Stopporders

Wir haben jetzt also einen echten innenliegenden Balken auf dem Chart gefunden (Fig. 3). Wie sollten wir nun auf den Markt eintreten, und wo sollten wir unsere Stopporders platzieren? Lassen Sie uns mal einen Blick auf die Fig. 4 werfen.





Fig. 4. Das Setzen von Kaufstopps und Stopporders

Zunächst sollten wir uns einmal die Regeln für das Setzen von Stoppniveaus überlegen, indem wir das obige Beispiel heranziehen:

Setzen Sie einen Kaufstopp bei einer anstehenden Order etwas höher als das Hoch des Mutterbalkens (lediglich einige Punkte höher, zur Bestätigung). Setzen Sie eine Verlustbegrenzungsorder unterhalb eines Unterstützungsniveaus, das zugleich unterhalb des Tiefstpreises des Mutterbalkens liegt. Dies stellt eine zusätzliche Vorsichtsmaßnahme für den Fall dar, dass eine anstehende Order ausgelöst wird und der Preis das Unterstützungsniveau erreicht, nur um kurz darauf wieder zurückzuprallen und sich im späteren Verlauf in die richtige Richtung zu entwickeln. Setzen Sie ein Gewinnmitnahmeniveau, welches sich knapp unterhalb der nächsten Widerstandslinie befindet.

Vergessen Sie dabei nicht, dass auf einen innenliegenden Balken entweder eine Trendumkehr oder die Fortsetzung eines Trends folgt – was bedeutet, dass wir ebenfalls eine Verkaufsstopp-Order benötigen werden.





Fig. 5. Das Setzen von Verkaufsstopps und Stopporders

Zunächst sollten wir die Regeln beachten, welche für das Setzen von Stoppniveaus gelten, die wir dem obigen Beispiel entnehmen können:

Setzen Sie den Verkaufsstopp einer anstehenden Order knapp unterhalb des Tiefstpreises des Mutterbalkens (lediglich einige Punkte tiefer, zur Bestätigung). Setzen Sie ein Verlustbegrenzungsniveau oberhalb des Höchstpreises eines Mutterbalkens. Setzen Sie ein Gewinnmitnahme-Niveau knapp oberhalb der nächsten Unterstützungslinie.





Die Entwicklung eines Expert Advisors basierend auf dem Handel mit innenliegenden Balken

Jetzt, da wir sämtliche Regeln für die Erkennung eines echten innenliegenden Balkens, den Markteintritt und das Setzen von Stopporders kennen, können wir endlich den geeigneten Expert Advisor implementieren, der auf der Grundlage der innenliegenden Balken handeln wird.

Öffnen Sie den MetaEditor aus dem Terminal von MetaTrader 4 heraus, und erstellen Sie einen neuen Expert Advisor (ich glaube, dass ich Ihnen diesen Vorgang nicht näher zu erläutern brauche, weil diese Webseite bereits mehr als genug Informationen darüber bereithält, wie man einen Expert Advisor erstellt). Sämtliche Parameter werden zu diesem Zeitpunkt noch leer gelassen. Sie können ihnen beliebige Namen geben. Der daraus resultierende Code wird wie folgt aussehen :

#property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { }

Die Umwandlung des Musters in einen MQL4-Algorithmus

Nach der Erstellung des EA müssen wir einen innenliegenden Balken identifizieren, nachdem eine Kerze abgeschlossen wurde. Um dies zu tun führen wir neue Variablen ein und ordnen ihnen bestimmte Werte zu. Siehe den untenstehenden Code:

#property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict double open1, open2, close1, close2, low1, low2, high1, high2; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { open1 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); open2 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); close1 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); close2 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); low1 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); low2 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); high1 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); high2 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); }

Lassen Sie uns einmal den beispielhaften Fall annehmen, dass ein Mutterbalken bärenhaft ist (Balken 2), während ein innenliegender Balken bullenhaft ist (Balken 1). I werden eine Anzahl von Bedingungen zum Funktionskörper von OnTick() hinzufügen:

void OnTick () { open1 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); open2 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); close1 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); close2 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); low1 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); low2 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); high1 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); high2 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); if (open2>close2 && close1>open1 && high2>high1 && open2>close1 && low2<low1) { } }

Die Erstellung individualisierbarer Variablen: Stopporders, Slippage, Orderablaufzeit, die magische EA-Zahl, und die Losgröße. Verlustbegrenzungsorders können hierbei weggelassen werden, weil diese nämlich gemäß der Regeln für innenliegende Balken definiert werden.

Geben Sie lokale Variablen ein, um das Aussehen der Variablen zu normalisieren.

Stopporders werden in einer gewissen Entfernung von den Werten der Balkenpreise gesetzt. Um dies zu implementieren, fügen Sie die Variable Interval hinzu, welche für das Intervall zwischen dem Höchst- und Tiefst-Preisen von Balken und Stopporderniveaus verantwortlich ist, sowie für die Niveaus von anstehenden Orders.

hinzu, welche für das Intervall zwischen dem Höchst- und Tiefst-Preisen von Balken und Stopporderniveaus verantwortlich ist, sowie für die Niveaus von anstehenden Orders. Fügen Sie die Variable timeBarInside hinzu, um die erneute Eröffnung einer Order infolge dieses Musters zu verhindern.

hinzu, um die erneute Eröffnung einer Order infolge dieses Musters zu verhindern. Fügen Sie die Variable bar2size, um sicherzustellen, dass ein Mutterbalken auch groß genug ist – was ein gutes Zeichen dafür darstellt, dass die aktuelle Marktsituation keine Flaute ist.

Als Ergebnis davon erhalten wir den folgenden Code:

#property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict extern int interval = 20 ; extern double lot = 0.1 ; extern int TP = 300 ; extern int magic = 555124 ; extern int slippage = 2 ; extern int ExpDate = 48 ; extern int bar2size = 800 ; double buyPrice, buyTP, buySL, sellPrice, sellTP, sellSL; double open1, open2, close1, close2, low1, low2, high1, high2; datetime _ExpDate= 0 ; double _bar2size; datetime timeBarInside; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { double _bid = NormalizeDouble (MarketInfo( Symbol (), MODE_BID), Digits ); double _ask = NormalizeDouble (MarketInfo( Symbol (), MODE_ASK), Digits ); double _point = MarketInfo( Symbol (), MODE_POINT); open1 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); open2 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); close1 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); close2 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); low1 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); low2 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); high1 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); high2 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); _bar2size= NormalizeDouble (((high2-low2)/_point), 0 ); if (timeBarInside!=iTime( Symbol (), Period (), 1 ) && _bar2size>bar2size && open2>close2 && close1>open1 && high2>high1 && open2>close1 && low2<low1) { timeBarInside=iTime( Symbol (), Period (), 1 ); } }





Die Festlegung von Stopporderniveaus

Jetzt, da alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, müssen wir lediglich noch die Stopporderniveaus und die Orderpreise definieren. Vergessen Sie ebenfalls nicht die Berechnung der Orderablaufzeit.

Lassen Sie uns den folgenden Code zum Körper der Funktion OnTick () hinzufügen :

buyPrice= NormalizeDouble (high2+interval*_point, Digits ); buySL= NormalizeDouble (low2-interval*_point, Digits ); buyTP= NormalizeDouble (buyPrice+TP*_point, Digits ); _ExpDate= TimeCurrent ()+ExpDate* 60 * 60 ; sellPrice= NormalizeDouble (low2-interval*_point, Digits ); sellSL= NormalizeDouble (high2+interval*_point, Digits ); sellTP= NormalizeDouble (sellPrice-TP*_point, Digits );





Die Korrektur von Ausführungsfehlern

Falls Sie sich jemals mit der Entwicklung von Expert Advisors beschäftigt haben, dann wissen Sie wahrscheinlich, dass es beim Schließen und der Einstellung von Orders oftmals zu Fehlern kommt, unter anderem bei der Wartezeit, falschen Stopps etc. Um solche Fehler zu eliminieren, sollten wir eine separate Funktion schreiben, die über einen kleinen eingebauten Identifikator für die häufigsten Fehler verfügt.

int OrderOpenF( string OO_symbol, int OO_cmd, double OO_volume, double OO_price, int OO_slippage, double OO_stoploss, double OO_takeprofit, string OO_comment, int OO_magic, datetime OO_expiration, color OO_arrow_color) { int result = - 1 ; int Error = 0 ; int attempt = 0 ; int attemptMax = 3 ; bool exit_loop = false ; string lang= TerminalInfoString ( TERMINAL_LANGUAGE ); double stopllvl= NormalizeDouble (MarketInfo(OO_symbol,MODE_STOPLEVEL)*MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT), Digits ); if (OO_cmd==OP_BUY || OO_cmd==OP_BUYLIMIT || OO_cmd==OP_BUYSTOP) { double tp = (OO_takeprofit - OO_price)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); double sl = (OO_price - OO_stoploss)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); if (tp> 0 && tp<=stopllvl) { OO_takeprofit=OO_price+stopllvl+ 2 *MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT); } if (sl> 0 && sl<=stopllvl) { OO_stoploss=OO_price -(stopllvl+ 2 *MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT)); } } if (OO_cmd==OP_SELL || OO_cmd==OP_SELLLIMIT || OO_cmd==OP_SELLSTOP) { double tp = (OO_price - OO_takeprofit)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); double sl = (OO_stoploss - OO_price)/MarketInfo(OO_symbol, MODE_POINT); if (tp> 0 && tp<=stopllvl) { OO_takeprofit=OO_price -(stopllvl+ 2 *MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT)); } if (sl> 0 && sl<=stopllvl) { OO_stoploss=OO_price+stopllvl+ 2 *MarketInfo(OO_symbol,MODE_POINT); } } while (!exit_loop) { result= OrderSend (OO_symbol,OO_cmd,OO_volume,OO_price,OO_slippage,OO_stoploss,OO_takeprofit,OO_comment,OO_magic,OO_expiration,OO_arrow_color); if (result< 0 ) { Error = GetLastError (); switch (Error) { case 2 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 3000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt= 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 3 : RefreshRates(); exit_loop = true ; break ; case 4 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 3000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 5 : exit_loop = true ; break ; case 6 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 5000 ); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 8 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 7000 ); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 64 : exit_loop = true ; break ; case 65 : exit_loop = true ; break ; case 128 : Sleep ( 3000 ); RefreshRates(); continue ; case 129 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 3000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 130 : exit_loop= true ; break ; case 131 : exit_loop = true ; break ; case 132 : Sleep ( 10000 ); RefreshRates(); break ; case 133 : exit_loop= true ; break ; case 134 : exit_loop= true ; break ; case 135 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 136 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt = 0 ; exit_loop = true ; break ; } case 137 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 2000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt= 0 ; exit_loop= true ; break ; } case 138 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 1000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt= 0 ; exit_loop= true ; break ; } case 139 : exit_loop= true ; break ; case 141 : Sleep ( 5000 ); exit_loop= true ; break ; case 145 : exit_loop= true ; break ; case 146 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; Sleep ( 2000 ); RefreshRates(); break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt= 0 ; exit_loop= true ; break ; } case 147 : if (attempt<attemptMax) { attempt=attempt+ 1 ; OO_expiration= 0 ; break ; } if (attempt==attemptMax) { attempt= 0 ; exit_loop= true ; break ; } case 148 : exit_loop= true ; break ; default : Print ( "Error: " ,Error); exit_loop= true ; break ; } } else { if (lang == "Russian" ) { Print ( "Ордер успешно открыт. " , result);} if (lang == "English" ) { Print ( "The order is successfully opened." , result);} Error = 0 ; break ; } } return (result); }

Als Ergebnis erhalten wir den folgenden Code:

#property copyright "Copyright 2015, Iglakov Dmitry." #property link "cjdmitri@gmail.com" #property version "1.00" #property strict extern int interval = 20 ; extern double lot = 0.1 ; extern int TP = 300 ; extern int magic = 555124 ; extern int slippage = 2 ; extern int ExpDate = 48 ; extern int bar2size = 800 ; double buyPrice, buyTP, buySL, sellPrice, sellTP, sellSL; double open1, open2, close1, close2, low1, low2, high1, high2; datetime _ExpDate= 0 ; double _bar2size; datetime timeBarInside; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { double _bid = NormalizeDouble (MarketInfo( Symbol (), MODE_BID), Digits ); double _ask = NormalizeDouble (MarketInfo( Symbol (), MODE_ASK), Digits ); double _point = MarketInfo( Symbol (), MODE_POINT); open1 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); open2 = NormalizeDouble (iOpen( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); close1 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); close2 = NormalizeDouble (iClose( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); low1 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); low2 = NormalizeDouble (iLow( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); high1 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 1 ), Digits ); high2 = NormalizeDouble (iHigh( Symbol (), Period (), 2 ), Digits ); _bar2size= NormalizeDouble (((high2-low2)/_point), 0 ); if (timeBarInside!=iTime( Symbol (), Period (), 1 ) && _bar2size>bar2size && open2>close2 && close1>open1 && high2>high1 && open2>close1 && low2<low1) { buyPrice= NormalizeDouble (high2+interval*_point, Digits ); buySL= NormalizeDouble (low2-interval*_point, Digits ); buyTP= NormalizeDouble (buyPrice+TP*_point, Digits ); _ExpDate= TimeCurrent ()+ExpDate* 60 * 60 ; sellPrice= NormalizeDouble (low2-interval*_point, Digits ); sellSL= NormalizeDouble (high2+interval*_point, Digits ); sellTP= NormalizeDouble (sellPrice-TP*_point, Digits ); OrderOpenF( Symbol (),OP_BUYSTOP,lot,buyPrice,slippage,buySL,buyTP, NULL ,magic,_ExpDate,Blue); OrderOpenF( Symbol (),OP_SELLSTOP,lot,sellPrice,slippage,sellSL,sellTP, NULL ,magic,_ExpDate,Blue); timeBarInside=iTime( Symbol (), Period (), 1 ); } }

Jetzt wollen wir die Kompilierung durchführen und das Logbuch auf Fehlermeldungen überprüfen.





Die Überprüfung des Expert Advisors

Jetzt ist es an der Zeit, unseren Expert Advisor zu überprüfen. Wir wollen hierzu den Strategietester starten und die Eingabeparameter festlegen. Ich habe die Parameter wie folgt spezifiziert :





Fig. 6. Die Eingabeparameter für den Test

Wählen Sie ein Symbol (in meinem Fall handelt es sich um CADJPY). Stellen Sie sicher, dass der Modus „Jeder Tick“ aktiviert wurde, und legen Sie fest, dass der Test mithilfe von Daten aus der Chronik durchgeführt werden soll. Ich habe hierzu das gesamte Jahr von 2014 ausgewählt. Setzen Sie als Zeitrahmen D1. Starten Sie den Test. Überprüfen Sie das Logbuch, nachdem der Test absolviert wurde. Wie wir sehen können, sind bei dem Prozess keinerlei Ausführungsfehler aufgetreten.

Untenstehend ist das EA-Testjournal zu sehen:





Fig. 7. Expert Advisor Testjournal

Stellen Sie sicher, dass keine Fehler aufgetreten sind und optimieren Sie den EA.





Die Optimierung

Ich habe die folgenden Parameter zur Optimierung ausgewählt :





Fig. 8. Optimierungsparameter









Fig. 9. Optimierungseinstellungen

Dadurch haben wir jetzt einen Roboter erhalten, der für den Einsatz bereit ist.





Die Optimierung und die Testergebnisse





Fig. 10. Testergebnisse









Fig. 11. Chart der Testergebnisse







Schlussfolgerung

Wir haben einen Expert Advisor entwickelt, der mithilfe des Musters der sogenannten Innenliegenden Balken handelt und nun fertig für den Einsatz ist. Wir haben dabei sichergestellt, dass die Muster der Kursbewegungen funktionieren können – sogar ohne zusätzliche Filter für den Markteinstieg. Keinerlei Tricks (Wie etwa das System von Martingale oder die Durchschnittsbildung) kamen hierbei zum Einsatz. Die erlittenen Verluste wurden durch die korrekte Einstellung der Stopporders minimiert. Es wurden keinerlei technische Indikatoren verwendet. Der EA basiert lediglich auf der Analyse eines „nackten“ Charts.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit – ich hoffe, dass Sie diesen Artikel als hilfreich empfanden.