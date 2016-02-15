Todas las categorías utilizadas para clasificar les estrategias de trading son completamente arbitrarias. La siguiente clasificación pretende hacer hincapié en las diferencias básicas entre las posibles estrategias de trading.

El seguimiento de la tendencia



La estrategia de seguimiento de la tendencia consiste en esperar a un movimiento determinado de un precio y la posterior apertura de una posición en la misma dirección. Suponiendo que la tendencia se mantendrá en la misma dirección. Durante el seguimiento de tendencia no hay que vender nunca cerca del máximo ni comprar cerca del mínimo, ya que se requiere un movimiento significativo del precio para señalar el comienzo de una tendencia. Por lo tanto, con el uso de este tipo de sistemas, el trader ignorará siempre la primera fase del movimiento del precio y puede perder una parte importante del beneficio antes de la llegada de la señal de cierre de la posición. El principal aspecto está relacionado con la elección de la sensibilidad de la estrategia de seguimiento de tendencia. Un sistema sensible que responde rápidamente a las señales de cambio de tendencia funciona con más eficiencia durante las tendencias fuertes, pero genera muchas más señales falsas. Un sistema insensible tendrá unas características opuestas. Muchos traders tratan una y otra vez de ganar dinero en cada movimiento del mercado. Esto lleva a elegir sistemas de seguimiento de tendencia más y más rápidos. Aunque los sistemas rápidos suelen ser más eficientes que los lentos en algunos mercados, es lo contrario en la mayoría de los mercados, dado que la reducción al mínimo de las operaciones perdedoras y de las comisiones en los sistemas más lentos compensa más que la disminución de los beneficios en una buena operación. Es por ello que conviene limitar el esfuerzo en la búsqueda de sistemas más sensibles. En todos los casos, la elección entre un sistema lento o rápido tiene que depender de las experiencias y las intenciones de cada trader. Existe una amplia gama de estrategias de seguimiento de tendencia. Las principales estrategias son: Las estrategias basadas en el promedio móvil



Cuando una tendencia alcista cambia por una bajista, los precios tienen que cruzar el promedio móvil de arriba hacia abajo. Del mismo modo, cuando una tendencia bajista cambia por una alcista, los precios tienen que cruzar el promedio móvil de abajo hacia arriba. En la mayoría de los sistemas de promedio móvil, se considera a estos puntos de cruce como señales de trading.





La estrategia de rebasamiento



El concepto básico de la estrategia de rebasamiento es bastante sencillo: la capacidad del mercado de alcanzar un nuevo máximo o mínimo muestra una posible tendencia en la dirección del rebasamiento.







Las estrategias contratendencia



Las estrategias contratendencia consisten en esperar una fluctuación significativa del precio y la posterior apertura de una posición en la dirección opuesta, suponiendo que el mercado comenzará a corregir. Los sistemas que funcionan en contra de la tendencia atraen a menudo a muchos traders por el hecho de que su objetivo es comprar en el mínimo y vender en el máximo. Desafortunadamente, la complejidad de esta tarea es inversamente proporcional al atractivo de estos sistemas. La diferencia más importante a tener en cuenta es que los sistemas de seguimiento de tendencia se autocorrigen y los sistemas contratendencia implican la posibilidad de pérdidas ilimitadas. Por lo tanto, hay que incluir stops en cualquier sistema contratendencia. De lo contrario, el sistema puede mantener una posición larga a lo largo de una tendencia bajista o una posición corta a lo largo de una tendencia alcista.



La mayor ventaja de los sistemas contratendencia es que proporcionan una gran posibilidad de diversificación cuando se usan al mismo tiempo que los sistemas de seguimiento de tendencia. A este respecto, cabe señalar que el sistema contratendencia puede resultar más conveniente, incluso si se pierde dinero de forma moderada. El motivo es que si un sistema contratendencia se correlaciona con un sistema de seguimiento de tendencia opuesto, el trading con ambos sistemas implica menos riesgo que el trading con uno de ellos sólo. Por lo tanto, es muy probable que la combinación de los dos sistemas pueda proporcionar mayor rendimiento con el mismo nivel de riesgo, incluso si el sistema contratendencia pierde dinero.





El reconocimiento de patrones de comportamiento de los precios



En cierto sentido, se pueden clasificar todos los sistemas como sistemas de reconocimiento de patrones. Al fin y al cabo, las condiciones que proporcionan una señal para la apertura de una posición en la misma dirección que la tendencia o en la dirección opuesta son un tipo de patrones de precios. Sin embargo, esto significa que los patrones elegidos no se basan principalmente en los movimientos del precio en ciertas direcciones como es el caso de los sistemas de seguimiento de tendencia o contratendencia. Estos sistemas pueden usar a veces los posibles patrones a la hora de tomar decisiones de trading. En este caso, los investigadores tratarán de identificar los patrones que, según su comportamiento, puedan predecir aumentos o bajadas de precios. Se supone que se pueden utilizar estos patrones de comportamiento para evaluar las probabilidades actuales de subida o bajado del mercado. Hay que tener en cuenta que las estrategias anteriores no son siempre claramente diferenciables unas de otras. Se pueden clasificar estos sistemas en otras categorías introduciéndoles unos cambios.



