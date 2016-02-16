トレーディング戦略を分類するカテゴリーはすべて完全に任意です。以下の分類はトレーディングへの可能な方法の中にある基本的相違を強調するためのものです。

トレンドフォロー



トレンドフォロー戦略は同方向でポジションオープンが続く一定の価格変動を待つことにあります。そうすることで、トレンドが同じ報告に動き続けると仮定します。トレンドをフォローするとき、高値で売ることも、安値の近くで買うことも決してありません。トレンドの開始をを合図するのに大きな価格変動が必要だからです。そのため、このタイプのシステムを利用し、トレーダーはつねに価格変動の最初のフェーズをスキップし、ポジションをクローズするシグナルの到来前に利益の大部分を失う可能性があります。主な問題はトレンドフォロー戦略の感度の選択に関連しています。トレンド変化のサインに迅速に反応する感度の高いシステムは強いトレンドの間により効率よく動作しますが、誤ったシグナルを多く生成します。感度の低いシステムは逆の特性を持ちます。 数多くのトレーダーが市場の動向すべてにおいて繰り返し資金を得ようと試みます。このことがトレンドをフォローするより速くより迅速なシステムの選択を招きます。一部の市場では通常、迅速なシステムが遅いシステムより効率がよいものですが、ほとんどの市場ではそれはまったく逆です。というのも、遅いシステムでトレードとコミッションの損失を最小にすることは、良いトレードで利益が減るより割に合うからです。これが感度の高いシステムを検索する自然な努力を制限するようお薦めする理由です。すべての場合において、速いシステムと遅いシステムの間の選択はトレーダーの経験と個人の意図によります。利用可能なトレンドフォロー戦略は多種多様です。 以下はその中の主要な戦略です。 移動平均に基づく戦略



上昇トレンドが下降トレンドと入れ替わるとき、価格はトップダウンで移動平均と交わります。同様に、下降トレンドが上昇トレンドと入れ替わるとき、価格はボトムアップで移動平均と交わります。移動平均システムの大半では、これら交点はトレードシグナルとみなされます。





ブレイクスルー戦略



ブレイクスルー戦略の基本概念はかなりシンプルです。：新しい高値や安値に達する市場能力はブレイクスルー方向における可能性を示します。







トレンド逆行戦略



トレンド逆行戦略は、市場が修正し始めると仮定して、逆方向でポジションオープンがくる一定の価格変動を待つことにあります。トレンドに逆行して動作するシステムは多くのトレーダーにとって魅力的な場合が多いものです。それは、トレーダーが安値で買って高値で売ることを目指しているからです。残念ながら、このタスクを遂行する難しさはそのシステムの魅力と反比例しています。覚えておくべき最も重要な違いは、トレンドフォロー戦略は自己修正できますが、トレンド逆行システムは無制限の損失可能性をはらんでいることです。そのため、トレンド逆行システムにはどれも保護的停止を持たせることが必要です。そうしないと、システムは大規模は下降トレンド中ロングポジションを維持したり、大規模は上昇トレンド中ショートポジションを維持したりしてしまいます。

トレンド逆行システムの主要なメリットは、トレンドフォローシステムと併用することで大きな多様化のチャンスをもたらしてくれることにあります。これに関連して、トレンド逆行システムは、程よく資金を失っても望ましいことに留意します。理由は、トレンド逆行システムがトレンドフォローシステムと向かい合って相関関係にあれば、両システムでのトレーディングはどちらか一方で行うトレーディングよりもリスクが減ることです。そのため、トレンド逆行システム自体は資金を失っても、この2つのシステムを組み合わせることで、同じリスクにおいてより多く稼げる可能性があるのです。





価格動向のモデル認識



ある意味、どのシステムもモデル認識システムとして分類が可能です。最終的にポジションオープンやトレンド方向に逆らうシグナルを抵抗する条件も一種の価格モデルなのです。これは、選択されたモデルが、トレンドフォローシステムやトレンド逆行システムのように、主に一定方向の価格動向に基づいていないことを意味します。 このタイプのシステムは、トレード判断をする際、可能性モデルを使用することがあります。この場合研究者は、動きに応じて、価格上昇や下降が予想されるモデルを特定しようとしあす。そのようは変動モデルは市場成長や下落の現在の確率の評価に使用ｓれると考えられます。 上記の戦略はお互いかならず明確に分けられるわけではないことに注意が必要です。変更されてシステムは別のタイプに分類される、ということもあります。



