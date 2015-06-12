Guia Prático MQL5: Ordens ОСО

Introdução

Este artigo foca em como lidar com o tipos de pares de ordens tal como o OCO. Esse mecanismo é implementado em alguns terminais de negociação concorrentes do MetaTrader 5. Eu busquei dois objetivos através do exemplo de criação de um EA com um painel para o processamento de ordens OCO. Por um lado, eu gostaria de descrever as características da Biblioteca Padrão, por outro lado, eu gostaria de estender o conjunto de ferramentas do trader.





1. Essência da Ordem OCO

As ordens OCO (ordem uma-cancela-a-outra) representam um par de duas ordens pendentes.



Elas estão ligadas por uma função de cancelamento mútuo: se a primeira disparar, a segunda é removida, e vice-versa.





Fig. 1 Par de ordens OCO

Fig.1 mostra um esquema simples da interdependência da ordem. Ela reflete uma definição essencial: o par existirá enquanto ambas as ordens existirem. Em termos de lógica, qualquer [uma] ordem do par é uma condição essencial, mas não suficiente para a existência do par.

Algumas fontes dizem que o par deve ter uma ordem limite e uma ordem de stop, além disso as ordens devem ter uma direção (de compra ou venda). Em minha cabeça, tal restrição não pode ajudar na criação de estratégias de negociação flexíveis. Eu sugiro que várias ordens OCO devem ser analisadas no par, e mais importante ainda, nós vamos tentar programar este par.





2. Programação do Par de Ordens

Em meu pensamento, o conjunto de ferramentas POO se adequa da melhor maneira possível para as tarefas de programação relacionadas ao controle sobre as ordens OCO.

As seções seguintes são dedicadas aos novos tipos de dados que servirão para o nosso propósito. A classe CiOcoObject vem em primeiro lugar.





2.1. Classe CiOcoObject

Então, nós precisamos inventar algum objeto do programa responsável pelo controle das duas ordens interligadas.

Tradicionalmente, vamos criar um novo objeto com base na classe abstrata CObject.



Esta nova classe será da seguinte maneira:

class CiOcoObject : public CObject { private : ulong m_order_tickets[ 2 ]; bool m_is_init; uint m_id; public : void CiOcoObject( void ){m_is_init= false ;}; void ~CiOcoObject( void ){}; void CiOcoObject( const CiOcoObject &_src_oco); void operator =( const CiOcoObject &_src_oco); bool Init( const SOrderProperties &_orders[], const uint _bunch_cnt= 1 ); bool Deinit( void ); uint Id( void ) const { return m_id;}; private : ENUM_ORDER_TYPE BaseOrderType( const ENUM_ORDER_TYPE _ord_type); ENUM_BASE_PENDING_TYPE PendingType( const ENUM_PENDING_ORDER_TYPE _pend_type); void Id( const uint _id){m_id=_id;}; };

Cada par de ordens OCO vai ter o seu próprio identificador. O seu valor é ajustado por meio do gerador de números aleatórios (objeto da classe Crandom).

Métodos de inicialização e desinicialização do par são de preocupação no contexto da interface. A primeira cria (inicializa) o par, e a segunda remove (desinicializa) ele.



O método CiOcoObject::Init() aceita arrays de estruturas do tipo SOrderProperties como argumento. Este tipo de estrutura representa as propriedades da ordem do par, ou seja, ordem OCO.





2.2 Estrutura SOrderProperties

Vamos considerar os campos da estrutura acima mencionada.

struct SOrderProperties { double volume; string symbol; ENUM_PENDING_ORDER_TYPE order_type; uint price_offset; uint limit_offset; uint sl; uint tp; ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time; datetime expiration; string comment; }

Assim, para realizar o método de trabalho de inicialização nós devemos preencher previamente o array de estruturas compostas por dois elementos. Em palavras simples, é preciso explicar ao programa quais ordens que ele estará colocando.

A enumeração do tipo ENUM_PENDING_ORDER_TYPE é usada na estrutura:

enum ENUM_PENDING_ORDER_TYPE { PENDING_ORDER_TYPE_BUY_LIMIT= 2 , PENDING_ORDER_TYPE_SELL_LIMIT= 3 , PENDING_ORDER_TYPE_BUY_STOP= 4 , PENDING_ORDER_TYPE_SELL_STOP= 5 , PENDING_ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT= 6 , PENDING_ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT= 7 , };

De um modo geral, ele parece o mesmo que a enumeração padrão ENUM _ORDER_TYPE, mas ele permite selecionar apenas as ordens pendentes, ou, mais verdadeiramente, os tipos de tais ordens.

Ele protege de erros ao selecionar o tipo de ordem correspondente nos parâmetros de entrada (Fig.2).





Fig. 2. O campo "Type" com uma lista suspensa dos tipos de ordens disponíveis

Se, no entanto, usarmos a enumeração padão ENUM _ORDER_TYPE, então poderíamos definir o tipo de uma ordem a mercado (ORDER_TYPE_BUY ou ORDER_TYPE_SELL), que não é necessária já que estamos lidando apenas com ordens pendentes.





2.3. Inicialização do Par

Como observado acima, o método CiOcoObject::Init() está envolvido com a inicialização do par da ordem

Na verdade, ele mesmo coloca o par de ordens e registra se o par foi colocado com sucesso ou houve alguma falha. Devo dizer que este é um método ativo, já que ele executa as operações de negociação por si só. Nós podemos criar um método passivo também. Ela simplesmente se conecta a um par de ordens pendentes já ativos, que tenham sido colocados de forma independente.

Eu não irei fornecer o código de todo o método. Mas eu gostaria de salientar que é importante calcular todos os preços (abertura, stop, lucro, limite), de modo que o método da classe de negociação CTrade::OrderOpen() possa executar uma ordem de negociação. Para esse fim, devemos considerar duas coisas: a direção da ordem (compra ou venda) e a posição do preço de execução da ordem em relação ao preço atual (acima ou abaixo).

Este método chama alguns métodos privados: BaseOrderType() e PendingType(). A primeira define a direção da ordem, a segunda determina o tipo da ordem pendente.

Se a ordem foi colocada, o seu ticket é registrado no array m_order_tickets[].

Eu usei um script simples Init_OCO.mq5 para testar este método.

#property script_show_inputs #include "CiOcoObject.mqh" sinput string Info_order1= "+===--Order 1--====+" ; input ENUM_PENDING_ORDER_TYPE InpOrder1Type=PENDING_ORDER_TYPE_SELL_LIMIT; input double InpOrder1Volume= 0.02 ; input uint InpOrder1PriceOffset= 125 ; input uint InpOrder1LimitOffset= 50 ; input uint InpOrder1SL= 250 ; input uint InpOrder1TP= 455 ; input string InpOrder1Comment= "OCO Order 1" ; sinput string Info_order2= "+===--Order 2--====+" ; input ENUM_PENDING_ORDER_TYPE InpOrder2Type=PENDING_ORDER_TYPE_SELL_STOP; input double InpOrder2Volume= 0.04 ; input uint InpOrder2PriceOffset= 125 ; input uint InpOrder2LimitOffset= 50 ; input uint InpOrder2SL= 275 ; input uint InpOrder2TP= 300 ; input string InpOrder2Comment= "OCO Order 2" ; CiOcoObject myOco; SOrderProperties gOrdersProps[ 2 ]; void OnStart () { gOrdersProps[ 0 ].order_type=InpOrder1Type; gOrdersProps[ 0 ].volume=InpOrder1Volume; gOrdersProps[ 0 ].price_offset=InpOrder1PriceOffset; gOrdersProps[ 0 ].limit_offset=InpOrder1LimitOffset; gOrdersProps[ 0 ].sl=InpOrder1SL; gOrdersProps[ 0 ].tp=InpOrder1TP; gOrdersProps[ 0 ].comment=InpOrder1Comment; gOrdersProps[ 1 ].order_type=InpOrder2Type; gOrdersProps[ 1 ].volume=InpOrder2Volume; gOrdersProps[ 1 ].price_offset=InpOrder2PriceOffset; gOrdersProps[ 1 ].limit_offset=InpOrder2LimitOffset; gOrdersProps[ 1 ].sl=InpOrder2SL; gOrdersProps[ 1 ].tp=InpOrder2TP; gOrdersProps[ 1 ].comment=InpOrder2Comment; if (myOco.Init(gOrdersProps)) PrintFormat ( "Id do novo par OCO: %I32u" ,myOco.Id()); else Print ( "Erro ao colocar o par OCO!" ); }

Aqui você pode definir várias propriedades dos futuros pares de ordens. O MetaTrader 5 tem seis diferentes tipos de ordens pendentes.

Com este contexto, pode haver 15 variantes (combinações) de pares (desde que existam diferentes ordens no par).

C(k,N) = C(2,6) = 15

Todas as variantes foram testadas com o auxílio do script. Vou dar um exemplo para o par Buy Stop - Buy Stop Limit.

Os tipos de ordens devem ser especificados nos parâmetros do script (Fig.3).









Fig. 3. Par de ordens "Buy Stop" com "Buy Limit Stop"

A seguinte informação aparece no registo "Experts":

QO 0 17 : 17 : 41.020 Init_OCO (GBPUSD.e,M15) Código do resultado da solicitação: 10009 JD 0 17 : 17 : 41.036 Init_OCO (GBPUSD.e,M15) Ticket da nova ordem: 24190813 QL 0 17 : 17 : 41.286 Init_OCO (GBPUSD.e,M15) Código do resultado da solicitação: 10009 JH 0 17 : 17 : 41.286 Init_OCO (GBPUSD.e,M15) Ticket da nova ordem: 24190814 MM 0 17 : 17 : 41.379 Init_OCO (GBPUSD.e,M15) Id do novo par OCO: 3782950319

Mas não podemos trabalhar com as ordens OCO ao máximo com a ajuda do script sem recorrer ao looping.





2.4. Desinicialização do Par



Este método é responsável pelo controle do par de ordens. O par irá "morrer" quando qualquer ordem sair da lista de pedidos ativos.

Eu suponho que este método deve ser colocado nos manipuladores OnTrade() ou OnTradeTransaction() do código do EA. Em tal forma, o EA será capaz de processar a ativação de qualquer par de ordens, sem atraso.

bool CiOcoObject::Deinit( void ) { if ( this .m_is_init) { for ( int ord_idx= 0 ;ord_idx< ArraySize ( this .m_order_tickets);ord_idx++) { ulong curr_ord_ticket= this .m_order_tickets[ord_idx]; int other_ord_idx=!ord_idx; ulong other_ord_ticket= this .m_order_tickets[other_ord_idx]; COrderInfo order_obj; if (!order_obj.Select(curr_ord_ticket)) { PrintFormat ( "Ordem #%d não foi encontrada na lista de ordens ativas." ,curr_ord_ticket); if (order_obj.Select(other_ord_ticket)) { CTrade trade_obj; if (trade_obj.OrderDelete(other_ord_ticket)) return true ; } } } } return false ; }

Eu gostaria de mencionar um detalhe. O flag de inicialização do par é verificado no corpo do método da classe. Uma tentativa de verificar as ordens não será feita se a flag estiver desmarcada. Esta abordagem evita a exclusão de uma ordem ativa quando outra não tenha sido colocado ainda.

Vamos adicionar esta funcionalidade ao script onde um par de ordens foi colocado. Para este efeito, criaremos o EA de teste Control_OCO_EA.mq5.

De um modo geral o EA vai diferir do script só pelo bloco de manipulação do evento Trade() em seu código:

void OnTrade () { if (myOco.Deinit()) { Print ( "Não há mais par de ordens!" ); CiOcoObject new_oco; myOco=new_oco; } }

O vídeo mostra o trabalho de ambos os programas no terminal MetaTrader 5.





No entanto ambos os programas de teste têm pontos fracos.

O primeiro programa (script) só pode criar ativamente o par, mas depois ele perde o controle sobre ela.

O segundo programa (Expert Advisor), embora ele controle o par, ele não pode criar outros pares repetidamente após a criação da primeira. Para fazer o programa completo de ordem OCO (script), precisamos expandir seu conjunto de ferramentas com a oportunidade de colocar ordens. Faremos isso na próxima seção.





3. EA de Controle

Vamos criar o Painel de Gerenciamento de Ordens OCO no gráfico para colocar e ajustar os parâmetros do par de ordens.

Ele será uma parte do EA de controle (Fig.4). O código fonte está localizado em Panel_OCO_EA.mq5.





Fig. 4. Painel para a criação das ordens OCO: estado inicial







Devemos selecionar o tipo da futura ordem e preencher os campos para colocar o par de ordens OCO.

Em seguida, o rótulo no único botão do painel será alterado (propriedade de texto, Fig.5).





Fig. 5. Painel para a criação das ordens OCO: novo par





As seguintes classes da Biblioteca Padrão foram utilizadas para construir o nosso Painel:

CAppDialog é o diálogo do aplicativo principal;

CPanel é um rótulo de retângulo;

CLabel é um rótulo de texto;

CComboBox é um campo com uma lista suspensa;

CEdit é um campo de entrada;

CButton é um botão.

Claro, os métodos da classe pai foram chamados automaticamente.

Agora vamos para o código. Tem que ser dito que a parte da Biblioteca Padrão que tem se dedicado para a criação dos painéis de indicação e os diálogos é bem grande.

Por exemplo, se você quiser pegar um evento de encerramento da lista suspensa, você terá que mergulhar profundamente na pilha de chamadas (Fig. 6).





Fig. 6. Pilha de Chamadas





O desenvolvedor define os macros e a notação no arquivo %MQL5\Include\Controls\Defines.mqh para os eventos específicos.



Eu criei o evento personalizado ON_OCO para criar o par de OCO.

#define ON_OCO ( 101 )

Os parâmetros das ordens futuras são preenchidas e o par é gerado no corpo do manipulador OnChartEvent().

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { myDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CHANGE) { if (! StringCompare ( StringSubstr (sparam, 0 , 7 ), "myCombo" )) { static ENUM_PENDING_ORDER_TYPE prev_vals[ 2 ]; int combo_idx=( int ) StringToInteger ( StringSubstr (sparam, 7 , 1 ))- 1 ; ENUM_PENDING_ORDER_TYPE curr_val=(ENUM_PENDING_ORDER_TYPE)(myCombos[combo_idx].Value()+ 2 ); if (prev_vals[combo_idx]!=curr_val) { prev_vals[combo_idx]=curr_val; gOrdersProps[combo_idx].order_type=curr_val; } } } else if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT ) { if (! StringCompare ( StringSubstr (sparam, 0 , 6 ), "myEdit" )) { for ( int idx= 0 ;idx< ArraySize (myEdits);idx++) { string curr_edit_obj_name=myEdits[idx].Name(); long curr_edit_obj_id=myEdits[idx].Id(); if (! StringCompare (sparam,curr_edit_obj_name)) { double value= StringToDouble (myEdits[idx].Text()); int order_num=(idx<gEditsHalfLen)? 0 : 1 ; int jdx=idx; if (order_num) jdx=idx-gEditsHalfLen; switch (jdx) { case 0 : { gOrdersProps[order_num].volume=value; break ; } case 1 : { gOrdersProps[order_num].price_offset=( uint )value; break ; } case 2 : { gOrdersProps[order_num].limit_offset=( uint )value; break ; } case 3 : { gOrdersProps[order_num].sl=( uint )value; break ; } case 4 : { gOrdersProps[order_num].tp=( uint )value; break ; } } } } bool is_to_fire_oco= true ; for ( int idx= 0 ;idx< ArraySize (gOrdersProps);idx++) { if (gOrdersProps[idx].order_type!= WRONG_VALUE ) if (gOrdersProps[idx].volume!= WRONG_VALUE ) if (gOrdersProps[idx].price_offset!=( uint ) WRONG_VALUE ) if (gOrdersProps[idx].limit_offset!=( uint ) WRONG_VALUE ) if (gOrdersProps[idx].sl!=( uint ) WRONG_VALUE ) if (gOrdersProps[idx].tp!=( uint ) WRONG_VALUE ) continue ; is_to_fire_oco= false ; break ; } if (is_to_fire_oco) { for ( int ord_idx= 0 ;ord_idx< ArraySize (gOrdersProps);ord_idx++) gOrdersProps[ord_idx].comment= StringFormat ( "OCO Order %d" ,ord_idx+ 1 ); myButton.Text( "New pair" ); myButton.Color( clrDarkBlue ); myButton.ColorBackground( clrLightBlue ); myButton.Enable(); } } } else if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (! StringCompare ( StringSubstr (sparam, 0 , 6 ), "myFire" )) if (myButton.IsEnabled()) { EventChartCustom ( 0 ,ON_OCO, 0 , 0.0 , "OCO_fire" ); Print ( "Foi recebido o comando para criar um novo grupo." ); } } else if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_OCO) { if (gOco.Init(gOrdersProps,gOcoList.Total()+ 1 )) { PrintFormat ( "Id do novo par OCO: %I32u" ,gOco.Id()); CiOcoObject *ptr_new_oco= new CiOcoObject(gOco); if ( CheckPointer (ptr_new_oco)== POINTER_DYNAMIC ) { int node_idx=gOcoList.Add(ptr_new_oco); if (node_idx>- 1 ) PrintFormat ( "Número total do grupo: %d" ,gOcoList.Total()); else PrintFormat ( "Erro ao adicionar o par OCO %I32u na lista!" ,gOco.Id()); } } else Print ( "Erro na colocação das ordens OCO!" ); Reset(); } }

O código do manipulador não é pequeno. Eu gostaria de dar ênfase a vários blocos.

O primeiro manipulador de todos os eventos do gráfico é dado ao diálogo principal.

Em seguida, estão os blocos de vários eventos de manipulação:

Alterar as listas suspensas para definir um tipo de ordem;

Edição dos campos de entrada para preencher as propriedades das ordens;

Clique no botão para geração de eventos ON_OCO ;

; Resposta de evento ON_OCO: ordem de criação do par.

O EA não verifica se o preenchimento dos campos do painel está correto. É por isso que temos de verificar os valores por nós mesmos, caso contrário, o EA irá mostrar a colocação de ordens OCO com erro.

A necessidade de remover o par e fechar a ordem remanescente é verificada no corpo do manipulador OnTrade().







Conclusão

Eu tentei demonstrar as riquezas das classes da Biblioteca Padrão que podem ser utilizadas para a realização de algumas tarefas específicas.

Particularmente, nós estamos lidando com um problema de manipulação de ordens OCO. Eu espero que o código do EA com o Painel para manipulação de ordens OCO será um ponto de partida para a criação dos pares de ordem mais complicados.



