Consensus Panel MIN

🧭 Descripción corta

Consensus MTF es un indicador gratuito de alineación multi-timeframe diseñado para mostrar el contexto real del mercado.
No genera señales de entrada ni salida. Su objetivo es ayudar a evitar operar cuando el mercado no está alineado.

📖 Descripción completa

Consensus MTF analiza la dirección del mercado en varios timeframes simultáneamente, evaluando la posición del precio respecto a su nivel de equilibrio en cada marco temporal.

Cada timeframe se clasifica de forma independiente como alcista, bajista o neutral, y el indicador muestra un consenso global que refleja si existe una dirección dominante o si el mercado se encuentra descoordinado.

Este indicador se ofrece de forma gratuita como herramienta de contexto y apoyo al análisis.
No está diseñado para generar señales automáticas ni para predecir el mercado, sino para ayudar al trader a operar solo cuando las condiciones son más favorables.

El diseño es minimalista y discreto, integrándose en el gráfico sin interferir con la lectura del precio. Puede utilizarse tanto en trading manual como como filtro adicional en sistemas automáticos.

🔍 ¿Cómo funciona?

  • Analiza 5 timeframes de forma simultánea

  • En cada timeframe compara el precio con su nivel de equilibrio

  • Aplica una zona neutral para reducir el ruido de mercado

  • Clasifica cada timeframe como:

    • Alcista

    • Bajista

    • Neutral

  • Calcula un consenso global basado en la alineación entre timeframes

El resultado es una visión clara de si el mercado presenta una dirección coherente o si es preferible mantenerse al margen.

✅ Pensado para

  • Trading manual

  • Confirmación de contexto

  • Filtros de entrada

  • Uso junto a EAs

  • Traders que ya disponen de su propia estrategia

❌ Este indicador NO

  • No indica entradas

  • No indica salidas

  • No promete rentabilidad

  • No sustituye una estrategia

  • No es un sistema automático

Si buscas un indicador que te diga cuándo comprar o vender, este producto no es para ti.

⚙️ Características

  • Indicador gratuito

  • Análisis multi-timeframe (5 marcos temporales)

  • Visualización clara y discreta

  • Sin repintado

  • Bajo consumo de recursos

  • Enfoque en contexto, no en señales

⚠️ Aviso legal

Este indicador es una herramienta de análisis técnico y no constituye asesoramiento financiero.
No garantiza resultados ni beneficios y debe utilizarse siempre como apoyo a una estrategia propia y una correcta gestión del riesgo.
El trading en mercados financieros implica riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores.


추천 제품
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
지표
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Resistance and Support Indicator
David Muriithi
4.5 (2)
지표
This indicators automatically draws the   support and resistances   levels (key levels) for you once you've dropped it on a chart. It reduces the hustle of drawing and redrawing these levels every time you analyse prices on a chart. With it, all you have to do is drop it on a chart, adjust the settings to your liking and let the indicator do the rest. But wait, it gets better; the indicator is absolutely free! For more information:  https://youtu.be/rTxbPOBu3nY For more free stuff visit:  https:
FREE
Tenet Support and Resistance Pro
Lucas De Melo Carvalho Cruz
지표
Ideal for scalpers, day traders and swing trades. Automatically identifies key support and resistance levels based on historical price data. It displays real-time trading zones and a precise countdown timer for each candle, helping traders make faster and more confident decisions. Fully customizable for multiple timeframes and instruments. The indicator analyzes historical price data to draw horizontal levels that represent key trading areas. It also displays, in real time, the current zone whe
FREE
Alligator Window
Anderson De Assis
5 (1)
지표
Alligator Window Indicator : Potencialize suas análises no MetaTrader com o Alligator Window. Este indicador coloca o clássico Alligator de Bill Williams em uma janela separada, permitindo uma visualização mais clara e organizada. Ideal para traders que buscam precisão e eficiência em suas operações, o Alligator Window proporciona insights nítidos e facilita a identificação de tendências sem poluir o gráfico principal. Experimente agora e leve suas estratégias de trading a um novo patamar!
FREE
MACD With SL TP Reading
Maris Zujevs
지표
Unlock Consistent Results with the MACD Indicator Across Multiple Markets Experience the power of our advanced MACD indicator, designed to deliver reliable buy and sell signals on a wide range of trading pairs and timeframes. Whether you trade forex, stocks, or cryptocurrencies, our indicator adapts seamlessly to your strategy. Multi-Chart Compatibility: The MACD indicator works effortlessly across various currency pairs, stocks, and assets, providing clear entry and exit signals on every chart.
FREE
Pip Value and Spread on Chart
Vahid Mosaffa
4.77 (13)
지표
Show Pip Value and Spread on Chart as Object or Comment. User can select to display Pip Value and/or Spread by object on main Chart, or show both only as Comment lines on chart. Object Color, Font face and Size  and also which corner to show, may change by user.  Pip Value calculated in accordance of input Lot size , Default is 1 lot . Can use at all currency pairs , Gold , Silver and most other charts.
FREE
Wolf Countdown
Tiziano Zambelli Sopalu
지표
Wolf Countdown helps you not to waste the right amount of time, it gives you back the time remaining until the candle closes. How to use: Download and install the  Wolf Countdown Indicator on your MetaTrader 5. Apply the indicator to your favorite chart. this works on any timeframe... Thanks to this indicator you will never miss the right moment to enter your trades.
FREE
PZ The Zone MT5
PZ TRADING SLU
5 (1)
지표
This indicator displays buy or sell signals according to Bill Williams' definition of the Trading Zone. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and understand Avoid trading flat markets Deterministic indicator with clear rules The indicator is non-repainting It implements alerts of all kinds It has straightforward trading implications. A blue arrow is a buy signal A red arrow is a sell signal According to Bill Williams trading in the zone helps t
FREE
Logarithmic chart fibbo trend alarm
Soheil Hassirian
지표
Logarithmic chart in new window You can use both chart as half or full window All features are active in both arithmetic and logarithmic charts Magnet in arithmetic  chart is standard metatrader magnet in logarithmic chart magnet have two modes: first mode only select high or low, if this mode is enabled, you can set how many candles will be search before and after to find the highest or lowest points second mode select the closest point of the candle to click, its choose between 4 points (High,
FREE
Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.33 (46)
지표
지원 및 저항 수준 찾기 도구: 지원 및 저항 수준 찾기는 거래에서 기술적 분석을 향상시키기 위해 설계된 고급 도구입니다. 동적 지원 및 저항 수준을 갖추고 있어 차트에서 새로운 키포인트가 펼쳐짐에 따라 실시간으로 적응하여 동적이고 반응이 빠른 분석을 제공합니다. 독특한 다중 시간대 기능을 통해 사용자는 원하는 시간대에서 다양한 시간대의 지원 및 저항 수준을 표시할 수 있으며, 5분 차트에 일일 수준을 표시하는 등 세밀한 시각을 제공합니다. 역사적 데이터 세트를 포함한 스마트 알고리즘을 사용하여 다른 S&R 지표와 차별화되는 포괄적인 분석을 보장합니다. 수준을 감지할 때 다중 매개변수 계산을 사용하여 정확성을 높입니다. 사용자는 지원 및 저항 수준의 색상을 개별적으로 사용자 정의하여 개인화된 시각적 경험을 만들 수 있습니다. 도구에는 가격이 중요한 수준에 접근할 때 거래자에게 알림 기능이 포함되어 시기적절한 결정을 돕습니다. 숨기기 및 표시 버튼과 수준의 가시성을 빠르게 전환하기
FREE
AZ session scalper
Yurii Shvechikov
지표
AZ session scalper A small but useful session indicator, designed primarily for scalping. Enable the session you plan to trade, watch the reaction of the M5/M15 candlesticks to the level of the previous trading session, and enter. We always look at the reaction of the current session to the previous one. For example, if you trade the Americas, enable the European session, and watch how one session takes away liquidity from another. Important: adjust the time to your broker's time zone in the i
FREE
Synthetic Timeframe Creator
Jason Smith
지표
Synthetic Timeframe Creator Professional Custom Timeframe Visualization for MetaTrader 5 Revolutionize your multi-timeframe analysis with Synthetic Timeframe Creator. Tired of switching between charts? Need to analyze specific time cycles that don't exist in standard timeframes?  This is your ultimate solution. Create custom D2, D3, W2, W3 (or any N-period) candles directly on your MT5 chart without needing custom symbols or complex workarounds. KEY FEATURES Flexible Timeframe Synthesis Choos
FREE
MultiTimeframe Trend Pro MT5 HiddenEdge
Aitor Masa Trigo
지표
MultiTimeframe Trend Pro shows you the market direction across 7 timeframes at a glance. Clear colors, no repainting, fully customizable. Perfect as a quick filter for any intraday or swing strategy. Key Features Supports M1, M5, M15, H1, H4, D1 and W1 Colors MediumSeaGreen when the close is above the MA, and Red when below No repainting → always based on the last closed candle for each timeframe Fully customizable: MA period (200 by default) font, size and colors X/Y offsets, spacing
FREE
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
지표
Dynamic Pivot Zones – Your Level Assistant on the Chart This indicator is a bit like a GPS for your trading . It shows you where the price likes to hang out, where it gets nervous, and where it flies through. No more calculating pivots by hand or guessing support and resistance levels. What it does: Automatically plots H1, H4, and D1 pivots . Shows support and resistance zones : R1, R2, S1, S2. Lines are colored and easy to read , so you can instantly see what’s hot or cold. Why you’ll love it:
FREE
PZ Turtle Trading MT5
PZ TRADING SLU
4.67 (6)
지표
The Turtle Trading Indicator implements the original Dennis Richards and Bill Eckhart trading system, commonly known as The Turtle Trader. This trend following system relies on breakouts of historical highs and lows to take and close trades: it is the complete opposite to the "buy low and sell high" approach. The main rule is "Trade an N-day breakout and take profits when an M-day high or low is breached (N must me above M)".  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Pr
FREE
ZigZag Reversal Detector Signals
Mahefa Raveloson
지표
ZigZag Reversal Detector Signals   This is a technical indicator based on the ZigZag principle, designed to automatically detect market reversal points and generate clear buy and sell signals. Customizable Parameters ️: Level :   Determines the sensitivity of the ZigZag to price changes. Ecart :   Sets the minimum distance between two ZigZag points. Rebond :   Adjusts the confirmation threshold for a reversal. Alerts & Notifications :   Enable or disable according to your needs. Pe
FREE
Basic Theme Builder MT5
Mehran Sepah Mansoor
5 (2)
지표
Basic Theme Builder: 차트 맞춤화를 간편하게 Basic Theme Builder 지표로 거래 경험을 혁신하세요. 이 다용도 도구는 MetaTrader 5 에서 차트의 외관을 간편하게 사용자 맞춤화할 수 있도록 설계된 직관적인 패널을 제공합니다. 다양한 테마와 색상 스킴을 간단히 전환하여 거래 환경의 시각적 매력과 기능성을 향상시킬 수 있습니다. Free MT4 version Basic Theme Builder 지표는 MetaTrader 5 차트를 손쉽게 개인화하려는 거래자에게 최적의 도구입니다. 간단한 패널 인터페이스와 다양한 테마 프리셋을 통해 거래 스타일이나 기분에 맞게 차트의 외관을 빠르게 조정할 수 있습니다. 클래식한 룩부터 현대적인 미학까지, Basic Theme Builder는 시각적 경험을 향상시키고 집중력을 높이는 데 도움이 되는 다양한 옵션을 제공합니다. 오늘 이 실용적이고 사용하기 쉬운 지표로 거래 환경을 최적화하세요. 주요 기능: 간편한 테마 관
FREE
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (7)
지표
"Haven Key Levels PDH PDL"   인디케이터는 트레이더가 차트에서 핵심 레벨을 시각화하는 데 도움을 줍니다. 다음 레벨을 자동으로 표시합니다: DO (Daily Open)   — 일일 시가. NYM (New York Midnight)   — 뉴욕 자정 레벨. PDH (Previous Day High)   — 전일 고가. PDL (Previous Day Low)   — 전일 저가. WO (Weekly Open)   — 주간 시가. MO (Monthly Open)   — 월간 시가. PWH (Previous Week High)   — 전주 고가. PWL (Previous Week Low)   — 전주 저가. CMH (Current Month High)   — 당월 고가. CML (Current Month Low)   — 당월 저가. PMH (Previous Month High)   — 전월 고가. PML (Previous Month Low)   — 전월 저가. 다른
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
지표
이전 버전의 인디케이터 개발 ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - 표준 ZigZag 인디케이터를 수정하여 포인트, 레벨 및 다양한 경고 로직에 대한 정보 추가 일반적인 개선 사항: MetaTrader 5 코드 적응 그래픽 객체 작업 최적화 새로운 기능: 극점에서의 수평 수준 수준 유형 선택: 수평/광선/세그먼트 유동성 수준 필터 (가격에 의해 돌파되지 않음) 돌파 버퍼: 거짓 돌파에 대한 민감도 설정 레이블 및 기능 설정: 수량, 외관, 오래된 레이블 삭제 구조 돌파 알림 (BoS) 움직임 성격 변경 알림 (ChoCH) 최적화: 극값 업데이트 로직 수정 새로운 객체의 동적 업데이트 바 출현 시 하중 감소 레이블의 중앙 집중 시스템 수정 사항: 배열 범위 초과 수정 레이블의 정확한 위치 지정 중복 파라미터 제거 ZigZag WaveSize 인디케이터를 귀하의 트레이딩 시스템의 보완재로 사용하세요   또한 시장에서의 나의 다른 제품도 시도해 보세요 
FREE
SMC Breakout Channels MT5
Sathit Sukhirun
지표
이 지표의 장점: 이 지표는 스마트 머니 컨셉 (SMC) 트레이딩을 위한 도구로, 가격의 횡보(Range) 및 돌파(Breakout) 식별과 심층적인 거래량(Volume) 분석에 중점을 둡니다. 자동 범위 감지 (Automated Range Detection): 수동 작도 불필요: 시장이 횡보세에 접어들면 자동으로 박스/채널을 그려줍니다. 핵심 구간 식별: SMC의 핵심인 매집(Accumulation) 및 분산(Distribution) 구간을 명확하게 보여줍니다. 거래량 세부 분석 (Volume Breakdown): 내부 분석: 일반적인 거래량 막대와 달리 박스 내부의 거래량 구성을 분석합니다. 매수 vs 매도: 해당 구간에서 매수세와 매도세 중 어느 쪽이 우위인지 보여줍니다. 델타 볼륨 (Delta Volume): 순 차이(Net)를 계산하여 돌파 전에 추세의 강도를 확인합니다. 포인트 오브 컨트롤 (POC): 박스 내에 POC 라인(주황색 점선)을 표시합니다. 이점: 가장 많은
Dynamic Zones
Kee Huang Tan
지표
Dynamic Supply and Demand indicator automatically identifies and displays Supply and Demand Zones on your chart based on price action patterns and market structure.  These zones represent areas where institutional buying or selling pressure has historically occurred, making them key levels for potential price reactions. This form of indicator takes inspiration from ICT as well as traditional Support & Resistance formation. **For the first 50 candles (number depends on LookBackCandles) when indic
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
지표
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
High Low Indicator
Nathanael Theis
지표
Stop guessing where the market will turn. Our advanced High/Low Indicator for MT5 is the ultimate tool for mastering price action and identifying key market structure. It automatically scans the chart to identify and clearly plot all critical swing highs and lows in real-time, helping you see the true story behind the candles. These crucial, non-repainting levels form the backbone of any successful trading strategy. Use them to instantly visualize the market's framework, allowing you to pinpoint
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
지표
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
ZigZag Profile
Nguyen Thanh Cong
지표
Introducing the ZigZag Profile — a powerful tool designed to identify high-probability pivot zones where price action frequently reverses. This indicator analyzes historical price data to pinpoint key areas where price has pivoted multiple times, providing traders with actionable insights into potential support and resistance levels. The ZigZal Profile  indicator continuously scans for zones where price has reversed direction the most, highlighting these critical areas on your chart. By focusing
FREE
My Fibonacci MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
지표
My Fibonacci MT5 An automated Fibonacci indicator for MetaTrader 5 that combines ZigZag swing detection with comprehensive Expert Advisor integration through a 20-buffer system. More details about data specification and EA integration: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764114 Core Features Automated Fibonacci Detection The indicator identifies swing points using configurable ZigZag parameters and draws Fibonacci retracements and extensions automatically. It updates levels as new swing formatio
FREE
Candel Clock Spread MT5
Mr Sakkarin Panya
2.57 (7)
지표
Show the time of candlesticks and spread. All data will be displayed in a rod. Can change color Can fix the size as needed MT4 : Link https://www.mql5.com/en/market/product/102742 MT5 : Link https://www.mql5.com/en/market/product/102834 Most free code on various websites I didn't write it myself. I only do a little bit. If you like it, please give 5 stars with it. Thank you.
FREE
Bidu Position Count
Victor Borring Vieira
지표
Indicador que cria um painel para acompanhamento to total de posições abertas no ativo do gráfivo. São apresentados os dados: Ativo do gráfico Total de posições de venda em aberto Quantidade do volume de posições de venda em aberto Total de posições de compra em aberto Quantidade do volume de posições de compra em aberto. Painel simples mas eficiente para o equilíbrio das ordens
FREE
Basic Harmonic Pattern MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.79 (87)
지표
이 지표는 시장 반전 시점을 예측하는 가장 인기 있는 하모닉 패턴을 식별합니다. 이러한 하모닉 패턴은 외환 시장에서 지속적으로 반복되는 가격 형성이며 향후 가능한 가격 움직임을 제안합니다 /   무료 MT4 버전 또한 이 보조지표에는 시장 진입 신호와 다양한 이익실현 및 손절매 신호가 내장되어 있습니다. 하모닉 패턴 지표는 자체적으로 매수/매도 신호를 제공할 수 있지만 다른 기술 지표를 사용하여 이러한 신호를 확인하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 매수/매도하기 전에 추세의 방향과 모멘텀의 강도를 확인하기 위해 RSI 또는 MACD와 같은 오실레이터를 사용하는 것을 고려할 수 있습니다. 이 인디케이터의 대시보드 스캐너: ( Basic Harmonic Patterns Dashboard ) 포함된 하모닉 패턴 가틀리 버터플라이 박쥐 게 Shark Cypher ABCD 주요 입력 Max allowed deviation (%):   이 매개변수는 하모닉 패턴의 형성에 허용되는 허
FREE
KING Fusion MACD Vol
Ahmed Al-askar
지표
- وصف المنتج - مؤشر احترافي متكامل لا يعد KING Fusion MACD-Vol من KING TRADING EA مجرد MACD آخر — فهو عبارة عن مجموعة أدوات تداول كاملة تجمع بين مؤشرات احترافية متعددة في نافذة فرعية واحدة أنيقة. لم تعد بحاجة إلى تحميل مخططك بأدوات منفصلة. يجمع هذا المؤشر بين: MACD مع خطوط مزدوجة ورسم بياني مكبر رسم بياني ملون ومثبت بالحجم ملصقات ديناميكية مع قيم المؤشرات في الوقت الفعلي (ATR، ADX، RSI، Volume) عداد تنازلي للبار التنبيهات المتقاطعة (مرئية + صوتية) كل ما تحتاجه من الوضوح والسرعة والدقة -
FREE
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (58)
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
지표
Power Candles – 모든 시장을 위한 강도 기반 진입 신호 Power Candles 는 Stein Investments의 검증된 강도 분석을 가격 차트에 직접 제공합니다. 가격 움직임에만 반응하는 대신, 각 캔들은 실제 시장 강도를 기준으로 색상화되어 모멘텀 형성, 강도 가속, 명확한 추세 전환을 즉시 파악할 수 있습니다. 모든 시장을 위한 단일 로직 Power Candles는 모든 거래 심볼 에서 자동으로 작동합니다. 현재 심볼이 Forex인지 비-Forex 시장인지 자동으로 감지하여 내부적으로 적절한 강도 모델을 적용합니다. Forex 및 Gold 는 FX Power Delta 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 100) 지수, 크립토 및 CFD 는 IX Power Strength 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 50) 필요한 강도 계산은 Power Candles에 완전히 내장되어 있습니다. 캔들 색상이나 신호 로직을 위해 추가 인디케이터는 필요하지 않습니다. 가격
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
지표
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
지표
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 은 Smart Money Concepts(SMC)를 기반으로 개발된 실시간 시장 분석 도구입니다. 이 시스템은 트레이더가 시장 구조를 체계적으로 분석하고 전체적인 시장 방향을 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 시스템은 여러 시간대에서 반전 포인트(Reversal Points), 핵심 구역(Key Zones), 그리고 시장 구조(Market Structure)를 자동으로 분석하며, POI(Point of Interest), 노 리페인트(No Repaint) 신호, 자동 피보나치 레벨(Auto Fibonacci Levels)을 표시하여 되돌림(Pullback)과 반전 포인트를 정확하게 탐지할 수 있도록 돕습니다. 또한 실시간 신호와 알림을 통해 가격이 핵심 구역에 진입하거나 해당 구역에서 반전 신호가 발생하는 순간을 놓치지 않도록 보조합니다. 더불어 이 시스템은 인디케이터와 신호 시스템을 하나로
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
지표
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
지표
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
지표
Game Changer는 모든 금융 상품에 사용하도록 설계된 혁신적인 추세 지표로, 메타트레이더를 강력한 추세 분석기로 탈바꿈시켜 줍니다. 이 지표는 재작성이나 지연 현상이 발생하지 않습니다. 모든 시간대에서 작동하며 추세 파악을 지원하고, 잠재적 반전 신호를 제공하며, 트레일링 스톱 메커니즘으로 활용되고, 신속한 시장 반응을 위한 실시간 알림을 제공합니다. 숙련된 투자자, 전문가, 또는 우위를 점하려는 초보자 등 누구나 이 도구를 통해 자신감과 원칙을 바탕으로, 그리고 근본적인 추세 역학에 대한 명확한 이해를 바탕으로 거래할 수 있습니다. 구매 후 바로 연락 주시면 개인 보너스를 드립니다! 강력한 지지선과 추세 스캐너 지표를 무료로 받으실 수 있습니다. 개인 메시지로 알려주세요 저는 텔레그램에서 EA나 특별 세트를 판매하지 않습니다. Mql5에서만 사용 가능하며, 세트 파일은 제 블로그에서만 볼 수 있습니다 . 사기꾼을 조심하시고 다른 사람에게서 세트를 구매하지 마세요 설정 추세
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
지표
Gold Sniper Scalper Pro는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 트레이더가 진입 지점을 식별하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다. 이 지표는 시그널 감지 시스템, 자동 Entry/SL/TP 관리, 거래량 분석 및 실시간 성과 통계를 포함하는 포괄적인 분석 도구 세트를 제공합니다. 시스템 이해를 위한 사용자 가이드   |   기타 언어 사용자 가이드 주요 기능 시그널 감지 시스템 지표는 Price Action 분석 및 시장 구조를 기반으로 잠재적 진입 지점을 자동으로 감지합니다. 거래 기회 감지 시: - BUY 화살표(녹색) 또는 SELL 화살표(빨간색)가 차트에 표시됩니다 - 캔들이 색상으로 표시되어 시그널 영역을 식별합니다 - Entry/SL/TP 레벨이 자동으로 계산됩니다 시그널은 가격이 Entry 레벨에 도달할 때만 활성화되어, 시장에서 확인되지 않은 시그널을 필터링합니다. 지능형 Entry/SL/TP 관리 - Ent
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
지표
Smart Stop Indicator – 차트 위에서 직접 작동하는 지능형 스톱로스 시스템 개요 Smart Stop Indicator는 감이나 추측이 아닌 명확하고 체계적인 방식으로 스톱로스를 설정하고 싶은 트레이더를 위한 맞춤형 솔루션입니다. 이 도구는 클래식 프라이스 액션 논리(고점, 저점 구조)와 현대적인 브레이크아웃 인식을 결합하여 실제로 가장 논리적인 다음 스톱 레벨을 정확히 식별합니다. 추세, 박스권, 빠른 브레이크아웃 상황 등 어떤 시장에서도 인디케이터는 최적의 SL 구역과 상태(“new”, “broken”, “valid”)를 차트에 직접 표시합니다. 새로운 기능으로 SL 거리의 %ADR 표시가 추가되었습니다. 핵심 기능 자동 시장구조 기반 스톱 설정 • 시장 구조와 실시간 가격 움직임을 기반으로 의미 있는 스톱로스 레벨을 자동으로 탐지합니다. 스마트 브레이크아웃 감지 • 빠른 방향 변화나 돌파 상황에서도 불필요한 조기 스톱 조정을 강요하지 않으며 유연하게 반응합
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하십시오. LIMITED TIME OFFER : Trend Screener Indicator는 50$ 및 평생 동안만 사용할 수 있습니다.
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
지표
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
지표
FX Levels: 모든 시장을 위한 뛰어난 정확도의 지지와 저항 간단 요약 통화쌍, 지수, 주식, 원자재 등 어떤 시장이든 믿을 만한 지지·저항 레벨을 찾고 싶나요? FX Levels 는 전통적인 “Lighthouse” 기법과 첨단 동적 접근을 결합해, 거의 보편적인 정확성을 제공합니다. 실제 브로커 경험을 반영하고, 자동화된 일별 업데이트와 실시간 업데이트를 결합함으로써 FX Levels 는 가격 반전 포인트를 파악하고, 수익 목표를 설정하며, 자신 있게 트레이드를 관리할 수 있게 돕습니다. 지금 바로 시도해 보세요—정교한 지지/저항 분석이 어떻게 여러분의 트레이딩을 한 단계 끌어올릴 수 있는지 직접 확인하세요! 1. FX Levels가 트레이더에게 매우 유용한 이유 뛰어난 정확도의 지지·저항 존 • FX Levels 는 다양한 브로커 환경에서도 거의 동일한 존을 생성하도록 설계되어, 데이터 피드나 시간 설정 차이로 인한 불일치를 해소합니다. • 즉, 어떤 브로커를 사용하
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
지표
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
지표
IX Power: 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장 통찰력을 발견하세요 개요 IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장의 강도를 분석할 수 있는 다목적 도구입니다. FX Power 는 모든 가용 통화 쌍 데이터를 사용하여 외환 쌍에 대해 가장 높은 정확도를 제공하는 반면, IX Power 는 기초 자산 시장 데이터에만 초점을 맞춥니다. 이로 인해 IX Power 는 비외환 시장에 이상적이며, 다중 쌍 분석이 필요하지 않은 간단한 외환 분석에도 신뢰할 수 있는 도구입니다. 모든 차트에서 매끄럽게 작동하며, 거래 결정을 향상시키기 위한 명확하고 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 1. IX Power가 트레이더에게 유용한 이유 다양한 시장 강도 분석 • IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 심볼의 강도를 계산하여 각 시장에 맞는 통찰력을 제공합니다. • US30, WTI, 금, 비트코인 또는 통화 쌍과 같은 자산을 모니터링하여 거래 기회를 발견
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
지표
Berma Bands(BBs) 지표는 시장 동향을 파악하고 이를 활용하려는 트레이더에게 귀중한 도구입니다. 가격과 BBs 간의 관계를 분석함으로써 트레이더는 시장이 추세 단계인지 범위 단계인지를 분별할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 [ Berma Home Blog ]를 방문하세요. 버마 밴드는 세 개의 뚜렷한 선으로 구성되어 있습니다. 어퍼 버마 밴드, 미들 버마 밴드, 로어 버마 밴드입니다. 이 선들은 가격 주위에 그려져 전체 추세에 대한 가격 움직임을 시각적으로 표현합니다. 이 밴드들 사이의 거리는 변동성과 잠재적인 추세 반전에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 각각에서 분리될 때, 그것은 종종 시장이 횡보 또는 범위 이동 기간에 접어들고 있음을 시사합니다. 이는 명확한 방향 편향이 없음을 나타냅니다. 트레이더는 이러한 기간 동안 추세를 파악하기 어려울 수 있으며 더 명확한 추세가 나타날 때까지 기다릴 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 단일 라인으로
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
지표
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
지표
MetaForecast는 가격 데이터의 조화를 기반으로 모든 시장의 미래를 예측하고 시각화합니다. 시장이 항상 예측 가능한 것은 아니지만 가격에 패턴이 있다면 MetaForecast는 가능한 정확하게 미래를 예측할 수 있습니다. 다른 유사한 제품과 비교했을 때, MetaForecast는 시장 동향을 분석하여 더 정확한 결과를 생성할 수 있습니다. 입력 매개변수 Past size (과거 크기) MetaForecast가 미래 예측을 생성하기 위한 모델을 만드는 데 사용하는 막대의 수를 지정합니다. 모델은 선택한 막대 위에 그려진 노란색 선으로 표시됩니다. Future size (미래 크기) 예측해야 할 미래 막대의 수를 지정합니다. 예측된 미래는 핑크색 선으로 표시되며 그 위에 파란색 회귀선이 그려집니다. Degree (차수) 이 입력은 MetaForecast가 시장에서 수행할 분석 수준을 결정합니다. Degree 설명  0 차수 0의 경우, "Past size" 입력에 모든 봉우리와
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
지표
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
지표
The Trend Line PRO indicator is an independent trading strategy. It shows the trend change, the entry point to the transaction, as well as automatically calculates three levels of Take Profit and Stop Loss protection. Trend Line PRO is perfect for all Meta Trader symbols: currencies, metals, cryptocurrencies, stocks and indices. The indicator is used in trading on real accounts, which confirms the reliability of the strategy. Robots using   Trend Line PRO   and real Signals can be found here: 
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
지표
SuperTrend   ,   RSI   ,   Stochastic   의 힘을 하나의 포괄적인 지표로 결합하여 트레이딩 잠재력을 극대화하는 궁극의 트레이딩 도구   인 Quantum TrendPulse를   소개합니다. 정밀성과 효율성을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 시장 추세, 모멘텀 변화, 최적의 진입 및 종료 지점을 자신 있게 식별하는 데 도움이 됩니다. 주요 특징: SuperTrend 통합:   주요 시장 추세를 쉽게 따라가고 수익성의 물결을 타세요. RSI 정밀도:   매수 과다 및 매도 과다 수준을 감지하여 시장 반전 시점을 파악하는 데 적합하며 SuperTrend 필터로 사용 가능 확률적 정확도:   변동성이 큰 시장에서 숨겨진 기회를 찾기 위해 확률적 진동   을 활용하고 SuperTrend의 필터로 사용 다중 시간대 분석:   M5부터 H1 또는 H4까지 다양한 시간대에 걸쳐 시장을 최신 상태로 유지하세요. 맞춤형 알림:   맞춤형 거래 조건이 충족되면
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
지표
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
지표
훌륭한 백테스트, 환상적인 숫자로 입증된 실제 계정 성능, 그리고 모든 곳에 퍼져 있는 통계를 자랑하는 트레이딩 지표를 얼마나 자주 구매하셨습니까? 하지만 사용 후에는 결국 계좌를 날려버리셨나요? 신호 자체만으로는 신뢰할 수 없습니다. 신호가 왜 처음 나타났는지 알아야 하며, 그것이 바로 RelicusRoad Pro가 가장 잘하는 일입니다! 사용자 매뉴얼 + 전략 + 교육 비디오 + VIP 액세스 전용 그룹 + 모바일 버전 사용 가능 시장을 보는 새로운 방법 RelicusRoad는 외환, 선물, 암호화폐, 주식 및 지수를 위한 세계에서 가장 강력하고 최고의 트레이딩 지표 로서, 트레이더가 계좌를 성장시키는 데 필요한 모든 정보와 도구를 제공합니다. 우리는 기술 분석 및 트레이딩 계획 을 제공하여 초보자 부터 고급 트레이더 까지 모든 트레이더가 성공할 수 있도록 돕습니다. 이것은 미래 시장을 예측 하는 데 충분한 정보를 제공하는 핵심 트레이딩 지표 입니다. 우리는 차트에서 의미 없
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
지표
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
지표
자동화된 수요 및 공급 구역의 차세대. 모든 차트에서 작동하는 새롭고 혁신적인 알고리즘. 모든 구역은 시장의 가격 움직임에 따라 동적으로 생성됩니다. 두 가지 유형의 경고 --> 1)가격이 영역에 도달할 때 2)새로운 영역이 형성될 때 당신은 더 이상 쓸모없는 지표를 얻을 수 없습니다. 입증된 결과로 완벽한 거래 전략을 얻을 수 있습니다.     새로운 기능:     가격이 공급/수요 영역에 도달하면 경고     새로운 공급/수요 구역이 생성되면 알림     푸시 알림 알림     핍의 영역 너비 레이블     기동특무부대에 한 번 더 시간이 주어집니다. 따라서 현재보다 위의 2개의 시간 프레임 대신 현재보다 높은 3개의 시간 프레임을 볼 수 있습니다.     Alerts/Zones/MTF 기능을 활성화/비활성화하는 버튼 당신이 얻는 이점:     거래에서 감정을 제거하십시오.     거래 항목을 객관화하십시오.     높은 확률 설정을 사용하여 수익
제작자의 제품 더 보기
Ichimoku Kijun Trader
Miguel Garcia Rodriguez
5 (1)
Experts
Ichimoku Kijun Trader Ichimoku Kijun Trader es un Expert Advisor basado exclusivamente en el sistema Ichimoku Kinko Hyo, diseñado para operar a favor de la tendencia mediante entradas en retroceso controlado hacia el Kijun-sen. El EA identifica el régimen de mercado utilizando la nube Ichimoku y emplea el Kijun-sen como nivel dinámico de equilibrio, buscando incorporarse a la tendencia tras correcciones naturales del precio, evitando entradas tardías o persecuciones de movimiento. Lógica de Trad
FREE
Media Reversion EA
Miguel Garcia Rodriguez
Experts
Media Reversion EA Media Reversion EA es un Expert Advisor basado en un principio clásico y bien conocido: la reversión del precio hacia su media en condiciones de mercado tranquilas y controladas. El EA está diseñado para operar exclusivamente cuando el mercado muestra baja volatilidad y ausencia de tendencia fuerte , evitando entornos impulsivos donde las estrategias de reversión suelen fallar. Lógica de trading El sistema utiliza una media móvil configurable como punto de equilibrio del pr
FREE
TritrendMA
Miguel Garcia Rodriguez
5 (1)
Experts
TriTrendMA TriTrendMA es un Asesor Experto sencillo y estable, diseñado para operar a favor de la tendencia mediante una estructura clara de tres capas de señal y una gestión de riesgo clásica y controlada. El EA está orientado a ofrecer una lógica transparente y fácil de comprender, pensada para un uso conservador y educativo, sin recurrir a sistemas agresivos ni técnicas de alto riesgo. --- Estructura de trading (3 capas) TriTrendMA opera únicamente cuando las tres señales están alineada
FREE
Ichimoku Kijun Trader Pro
Miguel Garcia Rodriguez
Experts
Ichimoku Kijun Trader PRO Ichimoku Kijun Trader PRO es la versión avanzada del sistema basado exclusivamente en Ichimoku, diseñada para operar a favor de la tendencia mediante entradas en retroceso controlado , incorporando herramientas adicionales de gestión de riesgo y protección de la operación . La versión PRO mantiene intacta la lógica clara y disciplinada de la versión gratuita, pero añade funciones avanzadas de gestión activa , pensadas para traders que buscan un mayor control sobre el r
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변