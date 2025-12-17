TriTrendMA





TriTrendMA es un Asesor Experto sencillo y estable, diseñado para operar a favor de la tendencia mediante una estructura clara de tres capas de señal y una gestión de riesgo clásica y controlada.





El EA está orientado a ofrecer una lógica transparente y fácil de comprender, pensada para un uso conservador y educativo, sin recurrir a sistemas agresivos ni técnicas de alto riesgo.









---





Estructura de trading (3 capas)





TriTrendMA opera únicamente cuando las tres señales están alineadas:





Tendencia

Define la dirección principal del mercado en un timeframe superior mediante medias móviles simples (SMA).





Confirmación

Filtra la operativa y valida que la dirección del mercado sea coherente antes de permitir entradas.





Entrada

Genera la señal mediante el cruce de medias móviles rápidas y lentas en un timeframe de precisión.





Solo cuando tendencia, confirmación y entrada coinciden, el EA abre una operación.









---





Gestión de la operación





TriTrendMA utiliza una gestión de riesgo clásica basada en parámetros configurables:





Stop Loss automático





Take Profit automático





Trailing Stop opcional





Break Even opcional









Las funciones de Trailing Stop y Break Even pueden activarse o desactivarse mediante parámetros de entrada y se encuentran deshabilitadas por defecto para garantizar una ejecución estable y una validación segura.









---





Características principales





Sistema basado en medias móviles simples (SMA)





Enfoque multi-timeframe





Operativa exclusivamente a favor de la tendencia





Una sola posición activa por símbolo





Gestión de riesgo clásica y configurable





Trailing Stop y Break Even opcionales





Sin grid





Sin martingala





Sin hedging





Código estructurado y orientado a una ejecución estable













---





Parámetros configurables





Tendencia





Timeframe





Periodos de media móvil rápida y lenta









Confirmación





Timeframe





Periodos de media móvil rápida y lenta









Entrada





Timeframe





Periodos de media móvil rápida y lenta









Gestión





Lote fijo





Stop Loss (pips)





Take Profit (pips)





Activar / desactivar Trailing Stop





Activar / desactivar Break Even













---





Recomendaciones de uso





Utilizar en pares con buena liquidez (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)





Se recomienda una cuenta con spread bajo





Los parámetros por defecto son orientativos





Para un mejor rendimiento, se recomienda optimizar según el símbolo y las condiciones del broker





Mejores resultados durante sesiones con mayor actividad (Londres y Nueva York)













---





Importante





TriTrendMA es un Asesor Experto funcional, conservador y educativo.

No está diseñado como un sistema agresivo ni de alta frecuencia.





Su objetivo es ofrecer una estructura clara, una ejecución estable y una base sólida para aprendizaje y optimización.





Este producto no es una versión limitada ni una demo. Incluye toda la funcionalidad descrita.









---





Pruebe antes en demo





Como con cualquier Asesor Experto, se recomienda realizar pruebas en backtesting y cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.

Los resultados pueden variar según el broker, el spread, la latencia y las condiciones de ejecución.









Guía básica de uso y optimización

Este Asesor Experto utiliza una estructura de tres señales independientes, cada una basada en cruces de medias móviles simples (SMA) y evaluadas en timeframes distintos.

La operación solo se abre cuando las tres señales están alineadas.

El objetivo de esta guía es explicar cómo usar y optimizar el sistema de forma ordenada y comprensible.

Estructura del sistema (3 cruces de medias)

El EA se compone de tres capas de señal, cada una con su propio timeframe y cruce de medias:

Tendencia

Cruce de medias en un timeframe superior.

Define la dirección principal del mercado.

Confirmación

Cruce de medias en un timeframe intermedio.

Filtra las operaciones y evita entradas contra el contexto.

Entrada

Cruce de medias en un timeframe rápido.

Genera la señal precisa de entrada.

👉 Solo cuando los tres cruces coinciden en la misma dirección, el EA abre una operación.

Uso recomendado

Utilizar el EA en pares con buena liquidez

(EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD…)

Combinaciones de timeframes habituales:

Tendencia: H4

Confirmación: M30 o H1

Entrada: M5 o M15

Operar preferiblemente durante sesiones activas

(Londres y Nueva York)

Evitar símbolos con alta volatilidad o requisitos especiales de margen

(oro, índices, criptomonedas).

Qué no hacer

No usar el mismo timeframe para las tres señales.

No optimizar los tres bloques a la vez sin criterio.

No asumir que un solo cruce genera operaciones.

No usar el EA en real sin pruebas previas en backtesting y demo.

Optimización básica (enfoque recomendado)

Para evitar sobreoptimización, se recomienda optimizar por bloques, no todo a la vez.

Paso 1

Fijar los timeframes de Tendencia, Confirmación y Entrada.

Paso 2

Optimizar únicamente los periodos de medias del bloque de Entrada.

Paso 3

Una vez estable, ajustar las medias del bloque de Confirmación.

Paso 4

Por último, ajustar el bloque de Tendencia.

Paso 5

Optimizar Stop Loss y Take Profit como etapa final.

Interpretación de resultados

Al evaluar un backtest, conviene observar:

Coherencia entre los tres timeframes

Número suficiente de operaciones

Drawdown controlado

Curva de balance estable

Un backtest no representa resultados reales, solo sirve como herramienta de análisis y comparación.

Parámetros por defecto

Los parámetros por defecto son orientativos y están pensados como punto de partida.

Debido a la estructura multi-timeframe, los resultados pueden variar notablemente según:

Símbolo

Timeframes elegidos

Broker

Condiciones de mercado

Se recomienda siempre realizar pruebas propias.

Consideraciones finales

Este EA utiliza una lógica clara basada en:

Cruces de medias simples

Confirmación multi-timeframe

Operativa a favor de la tendencia

No emplea:

Grid

Martingala

Sistemas agresivos

Está diseñado como una herramienta estable, transparente y educativa.