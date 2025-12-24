Classic MACD Histogram

MACD 히스토그램 개선 버전 (시장 모멘텀 변화 관찰용)

MT5 기본 MACD 지표는 MACD 라인 자체 값을 이용하여 히스토그램을 표시합니다. 급격한 변동이나 횡보 구간에서는 히스토그램 변화가 느려, 매수·매도 모멘텀의 가속과 감속을 직관적으로 파악하기 어렵습니다. 특히 가격이 아직 뚜렷한 반전을 보이지 않을 때, 신호가 지연될 수 있습니다.

이번 버전에서는 클래식 MACD 히스토그램 정의를 사용합니다:

히스토그램 = MACD − Signal

이를 통해 매수/매도 모멘텀 변화를 보다 민감하게 감지할 수 있으며, 트레이더는 추세 가속과 감속을 시각적으로 확인할 수 있습니다. 히스토그램이 음수 영역(매도 세력)에서 양수 영역(매수 세력)으로 전환될 때, 표준 MACD보다 더 빠른 추세 변화를 알 수 있습니다.

주의 사항：

본 지표는 독립적인 거래 시스템이 아니며 , 자동 매매 기능이 없습니다

가격을 예측하지 않으며 , 모멘텀 관찰용 도구입니다

지지/저항, 추세 구조, 다른 지표와 함께 사용 하는 것을 권장합니다

본 지표는 무료 제공되며, MT5에서 모멘텀 변화를 직관적으로 분석할 수 있습니다

히스토그램은 또한 색상이 명확하게 구분되어 음수 영역은 빨강, 양수 영역은 초록으로 표시되며, 매수·매도 세력과 잠재적 반전 포인트를 빠르게 파악할 수 있습니다.