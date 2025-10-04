Obsidian Path

Without my settings file, results may be wrong. Contact me for the correct backtest setup.

스마트하고 구조화된 스트레스 없는 거래에 오신 것을 환영합니다

Obsidian Path는 단순한 전문가 상담사가 아닙니다—효율성, 규율, 그리고 일관된 결과를 위해 설계된 조용한 거래 파트너입니다. 소규모 계좌를 확장하든, 프로프 회사와 거래하든 이 EA는 논리에 기반한 거래 실행과 지능적인 자본 보호로 당신이 목표를 유지하도록 돕습니다.


핵심 엔진: Obsidian Path의 배경

구성 요소 목적
풀백 스나이퍼 거래에 들어가기 전에 추세에서 일시적인 가격 풀백을 기다림
위험 레이어 내장된 SL, TP, 그리고 트레일링 스탑 로직—마르틴게일 없음, 그리드 없음


왜 Obsidian Path를 사용하는가?

  • 초간단 배포: 하나의 차트에만 로드—XAUUSDM30에서 사용. 여러 통화 쌍이나 템플릿을 다룰 필요 없음.
  • 완전 자율: 진입에서 퇴출까지, Obsidian Path는 수동 입력 없이 모든 거래를 관리.
  • 적응 가능한 지능: 시장이 상승세이든 박스권이든 내부 논리가 일관성을 유지하도록 조정됨.


사양

매개변수 세부 정보
필요한 차트 XAUUSD (타임프레임: M30)
최소 예치금 $100
지원되는 기호 XAUUSD
계좌 유형 표준, ECN, 프로프 회사 계좌


    누구를 위한 것인가?

    Obsidian Path는 다음과 같은 사람들에게 적합합니다:

    • 신뢰할 수 있는 수동 거래 솔루션을 찾는 사람들
    • 수동 거래를 보완할 수 있는 도구가 필요한 전문가들
    • 알고리즘 거래에 대한 낮은 유지 관리의 소개를 원하는 초보자들

    시작하는 방법

    시작하는 것은 간단합니다:

    1. Obsidian Path를 단일 차트에 연결하세요: XAUUSD에서 M30
    2. 원하는 위험 및 거래 시간을 설정하세요
    3. 활성화하고 EA가 거래를 관리하게 하세요

