Centundecim
- Experts
- Alexandro Matos
- 버전: 2.4
- 업데이트됨: 28 12월 2025
- 활성화: 5
NO DLL NEEDED !
Centundecim Automata Negotiationis
Strategia mathematica a gradibus numericis universalibus inspirata
Centundecim Automata Negotiationis est Consiliarius Peritus plene automatus qui pretia in millesimis identificat et negotiationes in punctis mathematice pertinentibus in charta aperit.
🔑 Proprietates principales:
Inscriptiones in incitamentis numericis (L1–L6) fundatae, sine indicibus externis.
Gestio voluminis automatica: magnitudinem partis ad bilancium et marginem praesto adaptat.
Imperium periculi integratum: iactura sistenda, lucrum capiendum, et limes ordinis simultaneus.
Systema repositionis lucri et bilancii ad cyclos accumulationis et repositionis simulandos.
Compatibile cum quolibet symbolo (forex, aurum, indices, cryptocurrencies).
✅ Commoda:
Codex purus, validatus, et nullae admonitiones.
In rationibus parvis operatur (adaptatio magnitudinis partis dynamica).
Strategia perspicua, simplex, et directa.
⚠️ Monitio: Hic Consiliarius Peritus instrumentum negotiationis algorithmicum provectum est. Resultatus praeteriti non spondent effectum futurum. Commendatur ut in ratione demonstrationis experiaris antequam in ratione viva utaris.