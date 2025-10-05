Made to Echo
- Luaiy Ibra Hakiki Lubis
- 버전: 2.28
- 업데이트됨: 17 12월 2025
- 활성화: 10
만나보세요 Made to Echo
이것은 한정 가격 단계입니다. 5건 미만의 판매 중에 99에 구매하세요. 그 한도가 도달하면 새로운 가격은 130입니다. 현재 판매된 수량: 1개입니다.
MQl5 채널 : https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy
설명서: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451
올바른 백테스트 설정을 문의하세요 — 필요한 모든 것을 보내드리겠습니다.
단순성, 안정성 및 엄격한 관리를 중시하는 트레이더를 위해 설계된 Made to Echo는 프로프 회사 규칙과 개인 계좌 관리를 모두 처리하기 위해 특별히 제작된 원 차트 거래 보조 도구입니다.
Send a message to receive a demo-account trial build.
EA 작동 방식
- 스마트 변동성 필터가 평균 진폭 확장을 모니터링하여 돌파 환경을 감지합니다. EA는 방향성이 확장되는 순간에 진입하며, 횡보하는 장을 피하여 강력한 후속 움직임의 가능성을 높입니다.
지능형 위험 관리
- 계좌 크기와 드로우다운 한도에 따라 자동으로 로트 크기를 계산합니다.
- 고정 로트와 거래당 위험 논리 중 선택 가능
- 계좌에 안전하지 않은 위험 수준을 노출하지 않습니다.
프로프 회사 챌린지를 위해 제작됨
- 안정적인 자본 곡선을 위한 일관된 낮은 드로우다운 행동
- 사용이 간편하고 그리드 또는 마틴게일과 같은 위험한 전략 없음
최고의 사용법: XAUUSD의 M30 기간에 부착하세요
하나의 차트에서만 실행하세요! EA는 내부적으로 모든 것을 관리합니다 – 여러 기호에 부착할 필요가 없습니다.
구매 후: 업데이트, 뉴스, 팁 및 논의를 위한 비공식 텔레그램 채널에 참여하려면 저희에게 문의하세요.
This is a wonderful work, perfectly stable with an appropriate risk-to-reward ratio. Really five stars MT5 EA. Could I possibly request a review of the source code? Because the EA never opens a trade on the launch day. Thus, it misses all trading on that day. However, trading occurs on an account that was started days earlier."