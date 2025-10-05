Made to Echo

4

만나보세요 Made to Echo

이것은 한정 가격 단계입니다. 5건 미만의 판매 중에 99에 구매하세요. 그 한도가 도달하면 새로운 가격은 130입니다. 현재 판매된 수량: 1개입니다.


MQl5 채널 : https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy

설명서: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451 

올바른 백테스트 설정을 문의하세요 — 필요한 모든 것을 보내드리겠습니다.


단순성, 안정성 및 엄격한 관리를 중시하는 트레이더를 위해 설계된 Made to Echo는 프로프 회사 규칙과 개인 계좌 관리를 모두 처리하기 위해 특별히 제작된 원 차트 거래 보조 도구입니다.

Send a message to receive a demo-account trial build.

EA 작동 방식

  • 스마트 변동성 필터가 평균 진폭 확장을 모니터링하여 돌파 환경을 감지합니다. EA는 방향성이 확장되는 순간에 진입하며, 횡보하는 장을 피하여 강력한 후속 움직임의 가능성을 높입니다.

지능형 위험 관리

  • 계좌 크기와 드로우다운 한도에 따라 자동으로 로트 크기를 계산합니다.
  • 고정 로트와 거래당 위험 논리 중 선택 가능
  • 계좌에 안전하지 않은 위험 수준을 노출하지 않습니다.

 프로프 회사 챌린지를 위해 제작됨

  • 안정적인 자본 곡선을 위한 일관된 낮은 드로우다운 행동
  • 사용이 간편하고 그리드 또는 마틴게일과 같은 위험한 전략 없음

 최고의 사용법: XAUUSDM30 기간에 부착하세요

 하나의 차트에서만 실행하세요! EA는 내부적으로 모든 것을 관리합니다 – 여러 기호에 부착할 필요가 없습니다.

구매 후: 업데이트, 뉴스, 팁 및 논의를 위한 비공식 텔레그램 채널에 참여하려면 저희에게 문의하세요.
리뷰 8
Arnoldpp
339
Arnoldpp 2025.11.24 19:43 
 

This is a wonderful work, perfectly stable with an appropriate risk-to-reward ratio. Really five stars MT5 EA. Could I possibly request a review of the source code? Because the EA never opens a trade on the launch day. Thus, it misses all trading on that day. However, trading occurs on an account that was started days earlier."

JiangGui
68
JiangGui 2025.11.21 14:08 
 

After two weeks of use, the results were quite good.

Elvira1968
69
Elvira1968 2025.11.20 09:37 
 

I would like to start by thanking the developer for the excellent work and responsiveness. After more than a month of using this EA, it has proven to be very reliable. It offers very good entry points as well as a highly effective grid protection system. Unlike other EAs that simply place grid orders every 100–200–300 points and rely on a martingale approach with the hope that the market returns, this EA uses a completely different grid protection logic. It allows the EA to protect a losing position rather than simply increasing lot size and hoping for luck. In the discussion section, I will attach a screenshot with statistics for the last week and a half, along with explanations of some nuances. Regarding the comment that the EA performs better in backtesting than in live trading — please take into consideration that the market has become significantly more volatile. On one of the days, I stopped all my EAs because a single one-minute candle moved 2000 points. No EA can handle such volatility perfectly. I also want to mention one weakness related to basket positions. I had an issue when the EA was running on the MetaTrader VPS. It was resolved after I switched to the VPS provided by my broker, IC Markets (I’m not sure how to correctly describe this type of VPS, but instead of migrating in MetaTrader, I connect remotely to the VPS as if it were a separate computer). If anyone encounters a similar issue, please contact the developer so they can gather more information to resolve it fully. In conclusion, this EA is definitely worth your attention, but you must take into account the increased market volatility compared to earlier this year and approach the EA’s settings with responsibility.

추천 제품
Fund Mode MT5
Nunthasak Aunkaew
Experts
Fund Mode MT5 – Price Action EA for XAUUSD (M5) Fund Mode MT5 is a Price Action–based Expert Advisor (EA) No Grid No Martingale Specifically developed for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe , with a strong focus on safety, consistency, and small account suitability . Note: Past performance does not guarantee future results. Trading involves risk Key Features 1️⃣ Trading System Strategy: Price Action + Engulfing Patterns Main Timeframe: M5 Does NOT use: Grid, Martingale, or Hedge Trade
Advanced MACD EA mt5
Radek Reznicek
Experts
Advanced MACD  is a safe and fully automated EA. This EA uses MACD indicator with double confirmation set and filtering by range of latest price movements. Every order has stop-loss and the EA has implemented advanced filtering functions together with spread and slippage protections. This EA does  NOT use  the dangerous strategies like Martingale, etc. Advanced MACD  is  NOT  a tick scalper that produces high number of trades per day and it is  NOT  dependent on every point of price. This EA is
Zahav AI Trade
Wanida Detsomboonrat
Experts
Zahav AI Trade: Transform the Gold Market into Your Cash-Flow Business The Zahav AI Trade is an intelligently designed automated trading system (Expert Advisor) built to generate returns from the volatility of the gold market (XAUUSD). It shifts the mindset from "occasional speculative trading" to "managing an investment portfolio like a business," with a core focus on creating a consistent stream of cash flow. Are you tired of simple EAs that perform well in trends but collapse during market c
Smart Robot AI
Ramiz Mavludov
Experts
이 전문가 조언자(EA)는 2가지 흥미로운 요소를 결합하고 있습니다. 하나는 과거 데이터에 대한 끼워 맞추기(curve fitting)가 없다는 점이고, 다른 하나는 MTF 모드에서 서로 독립적이며 중요한 신호를 찾도록 훈련된 내장된 "두뇌"입니다. 항상 손절매(Stop Loss)가 설정됩니다. 이것은 단순한 일반 데이터 세트가 아니라 한마디로 설명하기 어려운 역동적인 패턴입니다. 테스트 중에 전문가가 긍정적인 거래와 부정적인 거래를 모두 보여주고, 성장 또는 하락하는 모습을 관찰할 수 있습니다. 중점은 최소한의 위험과 장기 거래에 있습니다. 또한 조언자가 수익률 저하(drawdown) 상태에 있거나, 꾸준히 성장하거나, 제자리걸음을 하는 기간이 있다는 것을 이해해야 하므로, 중간 또는 최소 위험을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 조언자 설정은 최소화되어 있고 간단하며, 시작하려면 XAUUSD 차트에 첨부하기만 하면 됩니다. 현재 전략은 이 쌍에만 해당하므로 다른 상품에서는 제대로 작
GEN Mjolnir Edge
Gede Egi Narditya
Experts
GEN Mjolnir Edge Developer: Gede Egi Overview GEN Mjolnir Edge is an Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 designed for a breakout strategy. This EA intelligently identifies periods of market consolidation (sideways movement) using a combination of the Moving Average and ATR indicators. Once a consolidation zone is detected and confirmed, the EA automatically places pending orders (a Buy Stop and a Sell Stop) to capture the strong price movement when the market breaks out of this consolidation p
FREE
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
Experts
The EA opens trades based on Fractals indicator signals and uses smart averaging and position volume calculation. Unlike most grid expert advisors, Double Grid Pro opens averaging positions only on signals. The Fractals indicator is considered the most effective in this case. The expert Advisor can be configured for an aggressive and conservative trading style. The key parameter in the strategy is the CorrectionValue parameter, it indicates the size of the correction at which we close the enti
Allgain100
Nissar Ahmed
Experts
Key Features Strategy Core EMA Crossover System : Fast EMA (default: 20) and Slow EMA (default: 50) Generates buy signals when Fast EMA crosses above Slow EMA. Generates sell signals when Fast EMA crosses below Slow EMA. Fibonacci Filter : Calculates Fibonacci retrenchment levels (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) based on recent price swings. Requires price to be near a Fibonacci level (configurable threshold) to validate trades. Risk Management Position Sizing : Dynamically calculates lot size
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experts
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
Gold Brick Pro
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Brick Pro is an automated trading system for XAUUSD, focused on precision, stability, and disciplined execution in highly volatile environments. The advisor is built on a multi-level analytical architecture that analyzes market structure in real time, filters out noise, and generates trading decisions only when conditions are statistically justified. The system operates strictly on data and does not use martingale, grid strategies or uncontrolled averaging. Logic of work At its core lies an
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (38)
Experts
Aura Bitcoin Hash EA는 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura BTC는 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은 통화 쌍 BTCUSD(비트코인)를 거래하도록 설계되었습니다. 2017년부터 2025년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일이나 그리드 거래와 같은 위험한 자금 관리 기술을 피합니다. Aura Bitcoin Hash는 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층, 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화 함수를 사용합니다. 네트워크
NeodymiumX
I Gede Pandega Wiratama
Experts
NeodymiumX is an expert advisor specialized to trade indices NASDAQ/ NDX100/ US100/ NAS100. It uses no dangerous strategy (matingale, grid, etc) and gives a safe and steady growth of an account. Unlike some commons NAS100 EA that only use buy order/position, NeodymiumX use buy or sell position according to the market trend. So it can make profit on both directions and still profitable even when US100 price drop (like at the beginning of 2022 until around June 2022).   NeodymiumX live performance
Nova RSW Trader
Anita Monus
Experts
Nova RSW Trader is a contrarian-style Expert Advisor designed around the Reverse Sweep concept — identifying overextended market moves and targeting structured reversals with precision. Instead of following the herd, Nova RSW Trader waits for exhaustion, imbalance, and specific technical triggers before entering trades that seek to fade extremes and capitalize on mean reversion. This EA is built for traders who understand that price doesn’t move in straight lines forever. With strict conditions
TrendyFollow FX
Chen Jia Qi
4.15 (13)
Experts
We have added real-time computing power support for EURUSD, and now its live performance is better. The EA will automatically adjust the parameters and cannot be changed. Currently, we recommend using GBPUSD, with EURUSD as the second choice. Other currency pairs do not have real-time computing power support and are not recommended for use at this time. In the future, we will add currency pairs that support real-time calculations. you can currently use the default settings as they are. Live tra
Go Eleven
Fabio Oliveira Magalhaes
5 (1)
Experts
This robot only operates 20 minutes a day during market opening! Recommended for mini Index and mini dollar! Parameters: Initial Volume (recommended: 1 to $ 300) Enable auto volume Ratio x volume balance Subsequent volumes (separate by,) TakeProfit (gain, 0 ñ use) MaxOrders Enable trailing stop function Profit points for triggering trailing  Trailing stoploss distance DistChannel Maximum skidding CreateRowsBreakup = false; ColorRowsRup = clrGold; MagicNumber (ID #)
Trendy MA Crossover USDJPY
Dipak Dilip Reddy
Experts
The code is a trading robot that uses two indicators moving averages crossover and envelopes. It opens a buy or sell trade when the fast moving average crosses the slow moving average and the price is above or below the envelopes. It closes the trade when the opposite signal occurs or when the stop loss or take profit is reached. It also has some session settings to limit the trading hours and days. The code has some input parameters to adjust the trade size, stop loss, take profit, magic number
Trend WIN B3
JETINVEST
5 (4)
Experts
Trend WIN B3는 MT5 플랫폼용으로 제작된 전문 거래 시스템으로 BRAZIL B3의 MINI FUTURE INDEX(WIN)와 함께 작동하도록 최적화되어 있습니다. 시스템은 여러 시간대(1M, 5M, 15M, 30M, H1, H4, D1)에서 Fuzzy Logic을 사용하여 계산에 따라 각 시간대에 가중치를 적용하여 가격 추세를 식별합니다. 추세를 파악한 후 시스템은 평균 변동성에 따라 STOP 주문(BUY 또는 SELL)을 포지셔닝하고, 포지션이 열리면 EA는 항상 이익 극대화를 추구하는 트레일링 스톱(trailing stop)을 통해 거래를 수행합니다. 주요 특징 마틴게일을 사용하지 않음 그리드를 사용하지 않음 Fuzzy 알고리즘으로 계산된 추세를 그래프에 표시 모든 시간대에 작동 구성 가능한 운영 시간 구성 가능한 개방 GAP 제어 구성 가능한 로트 증대 동적 모드 4개의 구성 가능한 트레일링 스톱 레벨 제품 설명서와 동영상이 있는 블로그에 접속하여 더 자세한 정
Dow Dominator
Albi Zeka
Experts
Introducing “ Dow Dominator ” , a US30 trading bot released in the markets after some times testing it in the background.  The bot uses stop loss and take profit, NO MARTINGALE and NO GRID system is used . SUPPORT : JOIN OUR PUBLIC CHAT LIVE SIGNAL The price will increase every 5 purchases by $50. About setup:  Required Balance : Minimum required balance is $150 Timeframe:  Timeframe recommended for this strategy is 15 minutes (m15)  Broker : Make sure to use broker with low spread for the be
Nova CCI Trader
Anita Monus
Experts
Nova CCI Trader is a precision-built Expert Advisor powered by the Commodity Channel Index (CCI) — a versatile oscillator designed to uncover market cycles, overbought/oversold conditions, and hidden momentum shifts. This EA transforms CCI’s raw potential into a disciplined strategy for swing and trend-following traders alike. Rather than acting on noise or arbitrary crossovers, Nova CCI Trader uses multi-layered logic to confirm directional bias, detect market imbalances, and time entries with
VIOP Breakout Robotu
Hakan Sari
Experts
This robot is designed for work on BORSA ISTANBUL Option Stock Market. You can earn good profit on F_XU030 and F_USDTRY pairs The Robot gets good performance on F_XU030 and F_USDTRY pairs and M15 period. Trading strategy is based price action trading model. Optimization results are profitable on test. So the risk of loss is very low. Robot earns good and stable money with swing trading model. This is the strategy of Market Maker. Robot opens an order, closes. Then opens a new order. Does not col
Nova WPR Trader
Anita Monus
Experts
Nova WPR Trader is a precision reversal Expert Advisor powered by the Williams %R indicator — re-engineered to identify momentum exhaustion and deliver clean, calculated entries at market turning points. Whether the market is overextended or caught in a range, this EA is designed to time reversals with structure, not guesswork. Rather than reacting to every overbought or oversold signal, Nova WPR Trader filters entries through layered confirmation, ensuring you only engage when conditions truly
AlphaCore System MT5
Evgeniy Zhdan
Experts
AlphaCore System is a professional trading advisor for MetaTrader 5 , utilizing a trading strategy based on dynamic analysis of local extremes and statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT4 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of local liquidity accumulation zones (highs and low
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분! Duende 전략을 제시합니다. Duende는 서로 다른 높은 수준과 낮은 수준의 패턴을 감지하는 알고리즘으로, 좋은 항목을 만들기 위해 일정하게 유지되며, 복구 시스템은 손익분기점과 같은 다양한 항목을 쿼리하고 피어 간에 교차합니다. 시장에서 뉴스를 강력하게 제어하여 문제 없이 여러 통화를 제어하는 것으로 입증되었습니다. 필요한 모든 기호로 관리 가능 내 전략은 "모든 외환 시장"에 최적화되어 있지만 USDCAD,EURCAD,EURCHF,USDCHF,EURJPY" 최고의 쌍도 있습니다. 다른 통화에 비해 가장 안정적인 통화입니다. RANGED, 다른 기호에 대한 자신의 방법을 찾을 수 있지만 내가 디자인한 것을 사용하는 것이 좋습니다 Duende 잔고의 x 금액을 위험에 빠뜨리는 시스템이 내장되어 있으며 언제든지 시장이 불안정해지면 복구 기능도 있습니다 또한 TP가 내장된 비밀 표시기에서 올바른 예측을 감지하면 다른 포지션이 아닌 일부 포
Black Night mt5
Heiko Kendziorra
5 (1)
Experts
Black Night is more than just another night scalper. It is focused on safety first for a long-term stable growth: It keeps trading activity low in the difficult rollover hour when the spreads widen and liquidity is low.  It   starts trading  one hour before   the 'usual' night scalping time to take profit without swap and before   spreads widen - if possible . If a trade is open it   does not   open trades in correlating currency pairs.   It   needs   no set files   and works fully automatically
SIKA Scalper
Frederick Mensah
Experts
$70 to $17,400 ---- Good for growing small account as well. Massive Discount ongoing . Scalping Requirements: - Trading pairs ----------  EURUSD  and GBPUSD - Timeframe ---- -- ------ H1 - Minimum deposit --- -  Any - Leverage -------       ---Not important for this EA (Works on all leverage accounts) - News Trading --------- Allowed - Risk ------------------- Choose lot size you are comfortable with, EA has high win ratio on EURUSD - Set Up ------           --  Use Recommended settings. There i
Nova SMA Trader
Anita Monus
Experts
Nova SMA Trader is a disciplined trend-following Expert Advisor based on the classic Simple Moving Average (SMA) — a time-tested tool for capturing directional momentum with clarity and consistency. While many chase complex indicators, this EA thrives on the power of simplicity, waiting for clean crossovers and price confirmations before taking action. Designed for traders who believe in the strength of structured trend logic, Nova SMA Trader avoids noisy signals and overfitting. Its trading dec
Snowfall Stabilizer Pacific Sunrise
Takuya Natsuno
Experts
Snowfall Stabilizer – Pacific Sunrise (USDJPY) A defensive trend-following EA focused on risk control rather than aggressive profit chasing. Snowfall Stabilizer is an Expert Advisor designed for traders who value capital preservation and long-term stability over short-term excitement. It does not aim for explosive returns. Instead, it focuses on controlling downside risk and adapting to changing market conditions. Backtest Environment Symbol: USDJPY Timeframe: H1 Test Period: 2018.01.01 – 20
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Experts
Bitcoin Striker M5X EA – BTCUSD M5 Trading Robot | High‑Risk & Low‑Risk Presets Note: EA is optimized specifically for the BTC/USD ( BTCUSD ) pair. Using it on other instruments may lead to incorrect behaviour or results. Bitcoin Striker M5X –  BTCUSD M5 Trading Robot with High-Risk/Low-Risk Presets,   ATR-based SL/TP and Fibonacci retracements and more. Bitcoin Striker M5X is a professional trading bot specifically optimized for the Bitcoin market. It efficiently capitalizes on market fluctuati
Kamaitachi Pro MT5
Tawan Mein
Experts
Dear Traders, Welcome to Eternity Zero Product. KAMAITACHI EA PRO MT5 V.2.13     This EA base on Bollinger bands & Rsi Divergence  mean-reversion strategies.    - Instanly Buy and Sell add the same time for IB Lot-Rebate.    - lotplus feature when the price go wrong direction.     - Slash Order feature when the price go wrong direction and the price go back and takeprofit EA will slash first order and last order when you have order more then 2 order.    - with this feature your risk is not to
Carbon Soul Paradox AI
Huu Loc Nguyen
Experts
ENGLISH DESCRIPTION (MQL5 Standard Optimized) Product Name: Carbon Soul Paradox (MT5) [Subtitle: Elastic Structure | Force Energy | Cryo-Stasis Safety] Introduction Carbon Soul Paradox is a structural mean-reversion system that exploits the "Elasticity" of price action. It views the market as a living structure built on a Carbon frame (EMA 200 + Bollinger Bands). It waits for price to stretch this frame to its breaking point, then uses the Soul (Force Index) and Paradox (DeMarker) to identify th
YenGuard AI
Ciprian Ghebanoaei
Experts
YenGuard AI is a professional trading robot, which does not need to configure parameters. You only need to decide the size of the lot you will use. The robot is fully automatic and does not require any human intervention. It trades on the basis of moving averages and is able to trade in Forex USDJPY currency pairs and M15 time frame. It has a smart algorithm which detects the trend. The expert creates orders on trend direction. Input and output orders are given by a combination of two indicat
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (384)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.68 (25)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (9)
Experts
중요 참고 사항: 완전한 투명성을 보장하기 위해 이 EA와 연결된 실제 투자자 계정에 대한 액세스를 제공하여 조작 없이 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다. 단 5일 만에 전체 초기 자본이 완전히 인출되었으며, 그 이후로 EA는 원래 잔액에 대한 노출 없이 오로지 이익 자금만으로 거래하고 있습니다. 현재 가격 $199는 제한된 출시 제안이며, 10개가 판매되거나 다음 업데이트가 출시될 때 인상될 것입니다. 지금 사본을 구입하면 향후 인상과 관계없이 이 할인 가격으로 평생 액세스를 보장받습니다. Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 라이브 신호: LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.7 (43)
Experts
AOT MT5 - 차세대 AI 다중 통화 시스템 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   중요! 구매 후, 설치 매뉴얼 및 설정 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요: 리소스 설명 AOT의 거래 빈도 이해 봇이 매일 거래하지 않는 이유 AOT 봇 설정 방법 단계별 설치 가이드 Set files AOT MT5는 AI 감정 분석 및 적응형 최적화 알고리즘 으로 구동되는 고급 Expert Advisor입니다. 수년간의 개선을 거쳐 개발된 이 완전 자동화 시스템은 리스크 관리를 사용하여 단일 AUDCAD M15 차트에서 16개 통화쌍을 거래합니다. AI 기반 기술 정적 지표를 사용하는 기존 EA와 달리, AOT는 Claude API 통합을 통해 실시간 AI 감정 필터링을 사용합니다. 이 차세대 접근 방식은 다차원 시장 패턴을 분석하여 우수한 진입 타이
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. 검증된 신호 (ECN 계정) — NTRon 2000 [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (19)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 left out of 20 — almost sold out. Current promotional price is $179, and it will soon return to $999. Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 전용으로 설계된 Expert Advisor입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 타임프레임(M5, M30, H2, H4, H6, H12)에 의해 트리거되는 8가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드, 마틴게일 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 오픈된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 을 사용합니다. 라이브 신호   |   공지 채널  | 설정 파일 다운로드 8가지 전략 개요 EA는 여러 타임프레임에서 XAUUSD 차트를 동시에 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 최근 바(bar)의 특정 시퀀스를 분석하여 정의된 약세 패턴 이후의 잠재적인 강세 반전 신호를 식별합니다. 전
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experts
장기 성장. 일관성. 회복력. Pivot Killer EA 는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘 입니다. XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다 . 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다. 오래 지속되도록 설계된 전략.  그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음. 100K Live account signal Small Live account signal 시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다 는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 일시적인 정체
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction using a long
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experts
실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL (IC MARKETS)  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널 과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정 을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커 를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 349에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요. 그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음 중요 안내: GoldWave는 실제 시장
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
Experts
먼저 이것을 읽어주세요 (매우 중요) 단기적인 계좌 거래나 빠른 수익을 위한 용도로 설계되지 않았습니다. 마팅게일 없음 / 그리드 없음 / AI 없음 장기적인 안정성을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 실시간 결과:   실시간 신호   |   주요 포트폴리오   |   FTMO 결과 출시 기념 특별 할인! 현재 가격은 한정 수량에 한해 적용됩니다. 수량 소진 후에는 가격이 인상됩니다. 골드 아틀라스란 무엇인가요? 골드 아틀라스는 금(XAUUSD) 거래를 위한 전문 자동 매매 시스템입니다. 이 시스템은 여러 진입 경로를 활용하는 돌파 매매 전략을 통해 단기적인 가격 변동과 장기적인 추세 돌파를 모두 포착합니다. 이 시스템은 지표나 고정된 기간에 기반하지 않으며, 곡선 맞춤을 줄이고 견고성을 향상시키기 위해 최소한의 최적화만 사용합니다. 골드 아틀라스는 각각 고유한 손절매 및 트레일링 스톱 로직을 갖춘 5개의 서로 다른 돌파 레벨을 사용하여 강력한 내부 분산 효과를 제공합니다
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (27)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Experts
SmartChoise EA – XAU/USD(금) M1 시간대용 신경망 기반 트레이딩 시스템 사용자 매뉴얼은 내 프로필 페이지의 링크를 통해 확인할 수 있으며, 모든 설정과 옵션에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다. 텔레그램 채널에서는 서로 다른 잔액, 위험 수준, 설정으로 SmartChoise를 실행하는 여러 계정을 확인할 수도 있습니다. 이는 EA의 실제 성능을 다양한 브로커와 조건에서 확인할 수 있는 좋은 방법입니다. 가격이 현재 인하되었습니다. 이 EA는 장기적이고 통제된 성장을 목표로 설계되었습니다. 이를 이해하고 리스크 수용 범위에 맞추는 것이 성공의 열쇠입니다. 실시간 시장 데이터를 지속적으로 분석하여 현재 시장 조건에 맞게 트레이딩 전략을 조정하는 신경망 기반 엔진을 사용합니다. 이 접근 방식은 거래 진입 최적화, 리스크 관리 개선, 노출을 지능적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. Martingale 전략에 의존하는 시스템과 달리, SmartChoise EA는 적응형
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.72 (32)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — XAUUSD 디지털 도미넌스 실시간 신호 및 모니터링: 공식 계정에서 시스템 성과를 확인하세요: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 프로모션: Cryon X-9000 어드바이저를 선물로 받으실 수 있습니다. 조건 및 액세스 문의는 직접 연락해 주세요. The Techno Deity는 골드 시장의 혼돈 속에서 구조적 질서를 찾는 트레이더를 위한 하이테크 트레이딩 시스템입니다. 가격 추종을 넘어 기관의 관심 구역과 시장 불균형을 식별하는 디지털 직관 알고리즘을 사용합니다. 주요 장점 유동성 지능: 숨겨진 유동성 클러스터를 스캔하여 강력한 임펄스 지점에서 진입합니다. 신경망 트렌드 필터: 노이즈와 가짜 조정을 걸러내고 진정한 추세를 포착합니다. 제로 그리드 철학: 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않습니다. 수학적 우위를 바탕으로 한 '원 엔트리-원 엑시트' 원칙을 고수합니다. 기술 사양 종목: 골드 (XAUUSD)
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25년 이상의 경험을 가진 저자로부터, 마틴게일이나 그리드 없이 모든 자산을 거래하는 전문 거래 어드바이저. 대부분의 최고 어드바이저는 상승하는 금으로 작동합니다. 테스트에서 훌륭하게 보입니다... 금이 상승하는 동안은. 하지만 트렌드가 소진되면 어떻게 될까요? 누가 당신의 예금을 보호할까요? HTTP EA는 영원한 성장을 믿지 않습니다 — 변화하는 시장에 적응하며, 투자 포트폴리오를 광범위하게 다각화하고 예금을 보호하도록 설계되었습니다. 그것은 상승, 하락, 횡보의 모든 모드에서 동등하게 성공하는 규율 있는 알고리즘입니다. 프로처럼 거래합니다. HTTP EA는 위험과 시간의 정밀 관리 시스템입니다. 역사상의 아름다운 차트로 어드바이저를 선택하지 마세요. 작동 원칙으로 선택하세요. 자산 임의, 구매 후 각자 .set 파일 타임프레임 M5-H4 (어드바이저 설정에서 지정) 원리 동적 가격 부족 영역 작업 예금 $100부터. 레버리지
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
Cheat Engine은 웹 기반 API를 통해 글로벌 외환 시장 심리를 활용하여 판단을 내릴 수 있는 중급 수준의 골드 스캘핑 시스템입니다. Cheat Engine 실시간 시그널이 곧 출시됩니다. 현재 가격은 인상될 예정입니다. 한정 기간 가격 149 USD 단일 진입 거래만 사용합니다. 그리드나 마틴게일 방식은 사용하지 않습니다. 일일 변동성에 적응하는 지능형 트레일링 스탑 청산 글로벌 외환 시장 심리는 총 계좌 가치가 10억 USD를 초과하는 수십만 명의 트레이더 포지션을 측정한 데이터입니다. Cheat Engine은 API를 통해 이 데이터를 즉시 불러와 판단에 활용할 수 있습니다. 이는 선택 기능이며, 사용자가 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. 권장 설정 차트: XAUUSD 타임프레임: H1 입력값 로트 크기 계산 방법 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택 고정 로트 크기 - 고정 로트 크기 자동 로트 - 계좌 통화 기준 해당 금액당 0.01로트 최대 스프레드 - 포지션
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Experts
Autorithm AI 기술 설명   AUTORITHM 은 MetaTrader 5용으로 설계된 첨단 인공지능 기반 거래 시스템으로, 10개의 전문 AI 레이어 를 활용해 시장을 종합적으로 분석합니다. 이 전문가 어드바이저(EA)는 고급 AI 알고리즘을 사용하여 시장 데이터를 처리하고, 거래 기회를 식별하며, 지능형 위험 관리 프로토콜을 통해 거래를 실행합니다. [guide line]       [SET FILES] ⸻ 핵심 기능 이 시스템은 10개의 개별 AI 레이어 가 협력하여 시장 상황을 분석하고 거래를 실행합니다. 각 AI 레이어는 다음과 같은 시장 분석 분야에 특화되어 있습니다. • 기술적 분석 • 패턴 인식 • 가격 행동 분석 • 추세 분석 • 변동성 분석 • 위험 관리 • 뉴스 분석 • 시간 분석 • 마틴게일 시스템 관리 • 최종 의사결정 EA에는 시간 기반 거래 세션 설정, 뉴스 이벤트 필터링, AI 기반 변동성 보호 메커니즘이 포함되어 있습니다. ⸻ 10대 AI
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (6)
Experts
세계 최초의 금과 비트코인 간 공개 차익거래 알고리즘! 매일 진행되는 특가 행사! 라이브 시그널 -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 추천 브로커 (지속적으로):   IC Markets 거래쌍:   XAUUSD, BTCUSD 첨부 파일 기호:   XAUUSD H1 거래되는 통화쌍이   시장 감시   창에 추가되었는지 꼭 확인하세요! 계좌 유형: ECN/로우 스프레드 접두사 설정: 브로커에   XAUUSD_i   와 같이 심볼 접두사가 있는 통화쌍이 있는 경우 그런 다음 설정에서 접두사   "   _i   "   를 입력하세요. 금 vs 비트코인 차익거래: 이 전략은 일반적으로 직접 거래되는 쌍이라기보다는 서로 경쟁하는 "안전 자산"으로 작용하는 이러한 자산 간의 가격 차이를 이용하는 데 기반을 두고 있습니다. 트레이더들은 시장 불확실성이나 추세 반전 시기에 금 가격이 비트코인 대비 저평가되거나(또는 그 반대로) 가격이 비트코인 대
제작자의 제품 더 보기
Voidly
Luaiy Ibra Hakiki Lubis
Experts
만나세요 Voidly 이것은 한정된 가격 단계입니다. 10 판매 중 198 로 구매하세요. 한도가 도달하면 새로운 가격은 249 가 됩니다. 현재 판매된 수량: 9 부. MQl5 채널 :  https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy 지침:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451   올바른 백테스트 설정을 위해 연락하십시오 — 필요한 모든 것을 보내드리겠습니다. 단순성, 안정성 및 엄격한 관리를 중시하는 트레이더를 위해 설계된 Voidly 는 프로펌 규칙과 개인 계좌 관리를 모두 처리하도록 특별히 제작된 단일 차트 거래 보조 도구입니다. 충성도 보너스 — 구매 후 저에게 메시지를 보내면 무료 선물 EA 와 텔레그램 채널 링크를 받습니다. 메시지를 보내면 데모 계정 시험 빌드를 받습니다. EA 작동 방식 동적 가격 영역을 모니터링하며, 적응형 이동 평균과 거래량 가중 수준으로 구성됩니다. 진입 신호는
Pure Veil
Luaiy Ibra Hakiki Lubis
Experts
만나보세요 Pure Veil This is a limited pricing phase. Get it at 80 while under 5 sales. Once that cap is reached, new price will be 105. Currently sold: 7 copies. MQl5 채널 :  https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy 지침:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451   Reach out for the correct backtest settings — I’ll send you everything needed. 단순성, 안정성 및 엄격한 통제를 중시하는 트레이더를 위해 설계된 Pure Veil 는 prop 기업 규칙과 개인 계정 관리를 모두 처리하도록 특별히 제작된 단일 차트 트레이딩 도우미입니다. Send a message to receive a demo-account trial
필터:
Arnoldpp
339
Arnoldpp 2025.11.24 19:43 
 

This is a wonderful work, perfectly stable with an appropriate risk-to-reward ratio. Really five stars MT5 EA. Could I possibly request a review of the source code? Because the EA never opens a trade on the launch day. Thus, it misses all trading on that day. However, trading occurs on an account that was started days earlier."

Luaiy Ibra Hakiki Lubis
504
개발자의 답변 Luaiy Ibra Hakiki Lubis 2025.11.25 05:23
thank you so much for your nice review, definitely i will check the issue you mentioned.
JiangGui
68
JiangGui 2025.11.21 14:08 
 

After two weeks of use, the results were quite good.

Luaiy Ibra Hakiki Lubis
504
개발자의 답변 Luaiy Ibra Hakiki Lubis 2025.11.22 13:59
Hello thank you for your great review.
Elvira1968
69
Elvira1968 2025.11.20 09:37 
 

I would like to start by thanking the developer for the excellent work and responsiveness. After more than a month of using this EA, it has proven to be very reliable. It offers very good entry points as well as a highly effective grid protection system. Unlike other EAs that simply place grid orders every 100–200–300 points and rely on a martingale approach with the hope that the market returns, this EA uses a completely different grid protection logic. It allows the EA to protect a losing position rather than simply increasing lot size and hoping for luck. In the discussion section, I will attach a screenshot with statistics for the last week and a half, along with explanations of some nuances. Regarding the comment that the EA performs better in backtesting than in live trading — please take into consideration that the market has become significantly more volatile. On one of the days, I stopped all my EAs because a single one-minute candle moved 2000 points. No EA can handle such volatility perfectly. I also want to mention one weakness related to basket positions. I had an issue when the EA was running on the MetaTrader VPS. It was resolved after I switched to the VPS provided by my broker, IC Markets (I’m not sure how to correctly describe this type of VPS, but instead of migrating in MetaTrader, I connect remotely to the VPS as if it were a separate computer). If anyone encounters a similar issue, please contact the developer so they can gather more information to resolve it fully. In conclusion, this EA is definitely worth your attention, but you must take into account the increased market volatility compared to earlier this year and approach the EA’s settings with responsibility.

Luaiy Ibra Hakiki Lubis
504
개발자의 답변 Luaiy Ibra Hakiki Lubis 2025.11.20 15:14
Hi dear client , your amazing review is so much appreciated, thank you so much.
Lion
389
Lion 2025.11.16 17:08 
 

I'm really surprised by the number of negative reviews here, if they listened to the devs instructions they would actually see this EA is really good. On standard mode - yes it might have a bit of trouble HOWEVER when you turn on the prop protection (and not over leveraging) this EA performs extremely well. I've been using this EA for just over a month now and it's 8.1% up on my account WITH THE PROP PROTECTION settings - so it will take one entry at a time NOT multiple which is where a lot of the problems others have been having might have come from (the results are very different as I checked/questioned this too before I bought the EA) . The logic is solid and the developer is super helpful. My guess is that a lot of these others don't have patience and are letting emotions dictate their trading - if you gona get rich quick it'll be with the lottery not trading.

Luaiy Ibra Hakiki Lubis
504
개발자의 답변 Luaiy Ibra Hakiki Lubis 2025.11.16 21:32
Thank you so much for your wonderful review , it truly helps me and everyone as i hope everyone would try to follow my guide and get the best out of the EA.
Kate_43
148
Kate_43 2025.11.12 02:10 
 

Real result in Oct and Nov 2025 is much worse than Backtest result during Jan-Sep 2025, please improve/update the EA. Once improve to be better, I'll change my review and rating.

Luaiy Ibra Hakiki Lubis
504
개발자의 답변 Luaiy Ibra Hakiki Lubis 2025.11.12 07:06
A new update is already on the way, with a little patience the results will be much better soon
DNkRockzzzzZ
710
DNkRockzzzzZ 2025.11.11 10:27 
 

Doesn´t work. I was using the EA for a Month now and was losing a trade, winning a trade, losing a trade and so on. The backtests of the merchant are looking like a Gridbot you can see it in the drawdown. In reality the EA opens a position with a SL and not positions in a basket. So the account balance goes up and down not as it does in his Screenshot. His Backtests are going exactly until the XAU Crash in October when his EA crashed the account too (standard settings). You should never buy an EA when the merchant doesn´t show live Statistics. I stopped using this EA. Screenshot of my backtest in the comments.

Luaiy Ibra Hakiki Lubis
504
개발자의 답변 Luaiy Ibra Hakiki Lubis 2025.11.11 14:31
Hello im sorry to hear that , we recently updated and fixed some issues , please send me your results into private so i check your settings and see what happened.
Dmitrii Castravet
837
Dmitrii Castravet 2025.11.11 10:05 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Luaiy Ibra Hakiki Lubis
504
개발자의 답변 Luaiy Ibra Hakiki Lubis 2025.11.11 14:32
Hi, thank you for your nice review,i appreciate it.
ALEXANDR SAMONII
112
ALEXANDR SAMONII 2025.10.26 06:43 
 

За первые 2 дня торговли вернул деньги, потраченные на покупку. Спасибо разработчику!

Дополняю отзыв. Всё хорошо работает. EA точно входит в рынок. За 3 недели использования 8 тейк профитов и 1 стоп лосс.

Luaiy Ibra Hakiki Lubis
504
개발자의 답변 Luaiy Ibra Hakiki Lubis 2025.10.26 10:05
Thats amazing thank you for your feedback.
리뷰 답변