Made to Echo

단순성, 안정성 및 엄격한 관리를 중시하는 트레이더를 위해 설계된 Made to Echo는 프로프 회사 규칙과 개인 계좌 관리를 모두 처리하기 위해 특별히 제작된 원 차트 거래 보조 도구입니다.

EA 작동 방식 스마트 변동성 필터가 평균 진폭 확장을 모니터링하여 돌파 환경을 감지합니다. EA는 방향성이 확장되는 순간에 진입하며, 횡보하는 장을 피하여 강력한 후속 움직임의 가능성을 높입니다.

지능형 위험 관리 계좌 크기와 드로우다운 한도에 따라 자동으로 로트 크기를 계산합니다.

고정 로트와 거래당 위험 논리 중 선택 가능

계좌에 안전하지 않은 위험 수준을 노출하지 않습니다.

프로프 회사 챌린지를 위해 제작됨 안정적인 자본 곡선을 위한 일관된 낮은 드로우다운 행동

사용이 간편하고 그리드 또는 마틴게일과 같은 위험한 전략 없음