Synapse Trader MT5

Synapse Trader: 트레이딩의 새로운 지평을 여는 신경망

시장을 단순히 분석하는 것을 넘어, 매일 학습하고 변화하는 시장 환경에 적응하는 지능형 보조자가 되어주는 어드바이저를 상상해 보세요. Synapse Trader는 첨단 신경망 기술을 기반으로 설계된 독창적인 도구로, 가장 미세한 시장 신호까지 포착할 수 있습니다. 이것은 단순한 전문가 어드바이저가 아니라, 생각하고 예측하며 진화하는 **'살아 있는 신경망'**입니다.

특별 프로모션:

Synapse Trader EA는 연말 할인으로 399달러에 제공됩니다. 이후 가격이 크게 인상될 예정이니 기회를 놓치지 마세요! 남은 수량: 399달러에 단 5개만 남아 있습니다. 프라이빗 채널 구독을 원하시면, 다이렉트 메시지로 문의해 주세요. 구매 후 반드시 저에게 연락 주시면 어드바이저 설정을 도와드리겠습니다.

Synapse Trader의 미션

Synapse Trader는 트레이딩에서 신경망의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 설계되었습니다. 수백 가지 요소를 기반으로 시장을 깊이 분석하며, 트레이더가 보다 현명한 결정을 내릴 수 있도록 돕는 도구를 제공합니다. 단순한 알고리즘이 아니라, 트레이딩 신경 브레인입니다.

주요 특징:

Synaptic Neural Core™: 강력한 다층 신경망 구조로, 숨겨진 패턴을 감지하고 시장 주기를 분석하며 거래마다 정확도를 향상시킵니다.

강력한 다층 신경망 구조로, 숨겨진 패턴을 감지하고 시장 주기를 분석하며 거래마다 정확도를 향상시킵니다. Dynamic Neural Evolution: 시장 변동에 신속히 적응하며 복잡한 패턴을 분석하고 감정적 트렌드를 파악하며 시간적 변화를 반영합니다.

시장 변동에 신속히 적응하며 복잡한 패턴을 분석하고 감정적 트렌드를 파악하며 시간적 변화를 반영합니다. Temporal Neural Memory (TNM): 과거 시장 이벤트를 저장하고 장기적인 트렌드와 역사적 데이터를 바탕으로 미래를 예측합니다.

전략 모듈:

Gold Precision Module (XAU/USD): 골드-달러 거래를 위해 설계된 모듈로, 패턴 분석, 변동성 평가, 정밀 조정을 통해 동적인 시장에서 최적의 결과를 제공합니다.

골드-달러 거래를 위해 설계된 모듈로, 패턴 분석, 변동성 평가, 정밀 조정을 통해 동적인 시장에서 최적의 결과를 제공합니다. Euro Insight Module (EUR/USD): EUR/USD 통화쌍에 최적화된 모듈로, 안정적인 성과를 위해 세밀하게 조정된 전략을 제공합니다.

EUR/USD 통화쌍에 최적화된 모듈로, 안정적인 성과를 위해 세밀하게 조정된 전략을 제공합니다. Sterling Dynamics Module (GBP/USD): GBP/USD 전용 모듈로, 해당 통화쌍의 변동성과 시장 특성에 맞춘 조정이 이루어집니다.

기술 사양:

거래 통화쌍: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD

XAUUSD, EURUSD, GBPUSD 타임프레임: H1

H1 최소 예치금: 200달러

200달러 추천 계좌 유형: ECN 또는 Raw Spread

ECN 또는 Raw Spread 레버리지: 1:30 ~ 1:1000

특징:

모든 거래는 Stop Loss 로 보호됩니다.

로 보호됩니다. 최적의 리스크 관리를 위한 자동 로트 계산이 포함되어 있습니다.

간단한 설치와 대부분의 브로커에 최적화된 기본 설정을 제공합니다.

전략 테스터의 결과는 실제 거래 성과와 완벽히 일치합니다.

모든 트레이딩 전문 회사와 호환됩니다.

초보자와 숙련된 트레이더 모두에게 적합합니다.

**Synaptic Neural Core™**로 지원되며 모든 브로커와 매끄럽게 작동합니다.

참고: 과거 실적은 시스템의 잠재력을 보여줍니다. 그러나 미래의 성과는 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.



