GridSync Pro

그리드싱크 프로   이다   정교한 그리드 트레이딩 EA   을 위해 설계되었습니다   메타트레이더 4   결합하다   완전 자동화된 실행   ~와 함께   수동 거래 유연성 . 이   스마트 그리드 EA   구현합니다   비마팅게일, 고급 그리드 전략   ~와 함께   정확한 위험 관리 통제를 포함하여   일일 이익 목표, 손실 한도 및 추적 정지   자본을 보호하기 위해   변동성이 큰 시장 상황 . 시스템은 다음을 유지합니다.   미리 간격을 둔 보류 주문의 연속 그리드   (정지 또는 제한) 양방향   경계 없이 체계적으로 채우다   가격 차이   두 가지 모두 동안   범위와 추세 조건 .

EA는 다음을 구축합니다.   사용자 정의 가능한 그리드 네트워크   ~와 함께   조정 가능한 단계 크기(3핍 이상)   그리고   주문 밀도(측면당 2개 이상의 주문) 를 통해 거래자는 다음을 선택할 수 있습니다.   정지 주문, 지정가 주문 또는 하이브리드 접근 방식 입니다.   고급 위험 관리   가격이 반전되면 자동으로 손실 포지션을 이익으로 마감합니다.   추세 이동의 50% , 필요성 제거   완전 되돌림 . 추가 기능은 다음과 같습니다.   시간 세션 필터  피하기 위해   영향력 있는 뉴스 이벤트   그리고 지원   멀티페어 트레이딩   (금, BTC, 외환 주요 상품)   개별 매직 넘버 추적 .


  • 유연한 그리드 구성:   조정하다   FirstOrderDistance(4핍), GridStepSize(3핍) 및 GridOrdersPerSide(2)   변동성에 맞춰

  • 고급 위험 관리:   세트   TakeProfit($0.25/거래), StopLoss($5/거래), DailyProfitTarget($5), DailyLossLimit($10)

  • 스마트한 무역 관리:   선택 과목   트레일링 스톱(TrailStart $1, TrailRetreat $0.50)   그리고   주식 기반 자동 종료

  • 전문가용 대시보드:   실시간 모니터링   잔액, 마진, 손익(일일/주간/월간)   ~와 함께   한 번의 클릭으로 수동 재정의

  • 저지연 실행:   최적화됨   빠른 주문 처리


  • 그리드 트레이딩 애호가:   찾고있다   비마팅게일, 고급 그리드 전략   ~와 함께   드로다운 컨트롤

  • 금/BTC 스캘퍼:   자본화하다   일중 변동성   XAUUSD 또는 암호화폐 시장에서

  • 멀티페어 트레이더:   달리기   평행 격자   외환, 지수 또는 상품에 관하여

  • 위험 회피형 자동 거래자:   활용   일일 이익 상한선   그리고   손실 한도


  • 최고 연기자:   XAUUSD(금), BTCUSD, EURUSD 및   낮은 스프레드 전공

  • 권장 기간:   모든 시간대 에 걸쳐 효과적으로 작동합니다.

  • 세션 타이밍:   사용자 정의 가능한 세션 필터는 변동성이 높은 기간을 피하는 데 도움이 됩니다.


우선순위를 정하는 거래자를 위해 설계되었습니다.   위험 조정 그리드 전략   마팅게일 의존성 없이,   그리드싱크 프로   결합하다   고급 자동화   ~와 함께   수동 유연성   그것을 통해   사용자 정의 가능한 대시보드 ,   하이브리드 주문 유형(중지/제한)    지능형 세션 필터 . 시스템의   적응형 그리드 간격   변화에 동적으로 대응합니다   유동성 조건 ,   세부적인 제어   정확한 조정을 허용합니다   위험 매개변수 .

을 위한   최적의 성능을 강력히 권장합니다   먼저 데모 버전을 다운로드하세요   귀하의 거래 스타일과의 호환성을 확인하기 위해. 구매 후,   2~3주 동안 철저한 테스트   데모 환경에서 식별하기 위해   다음을 포함한 이상적인 구성   그리드 단계 크기, 일일 이익 목표, 악기 선택 및 하락 허용 범위 에 익숙해지는 동안   포괄적인 대시보드 인터페이스 .

이것   전문가 자문가   배포 시 최상의 성능을 발휘합니다.   ECN 브로커   ~와 함께   타이트한 스프레드를 사용하여   보수적인 초기 설정   (0.01개 묶음, $0.25 이익 실현) 및   시간 기반 세션 필터   피하기 위해   변동성이 높은 기간 동안 . 기술 지원이 필요하거나 운영 문제가 발생하는 경우, 개인 메시지를 통해 직접 연락하여 문의 사항을 처리하고 필요한 개선 사항을 구현해 주시기 바랍니다.

결합하여   투명한 위험 관리   ~와 함께   유연한 실행 모드 ,   그리드싱크 프로   거래자에게 제공합니다   정교하면서도 접근하기 쉬운   현대에 대한 접근 방식   그리드 트레이딩   가로질러   외환 및 CFD 시장 .


AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experts
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ 쓰리 리틀 버즈 EA는 손실에서 탄생했습니다. 고통으로 완성되었고, 목적을 가지고 출시되었습니다. ️ 구조입니다. 투기가 아닙니다. 쓰리 리틀 버즈 EA는 단순한 트레이딩 로봇이 아닙니다. 오랜 세월의 실패를 통해 만들어진, 전투에서 단련된 엔진이며, 단 하나의 사명을 위해 설계되었습니다. 바로   시장이 격변할 때 당신의 자산을 보호하고, 회복하고, 성장시키는 것입니다.   세 가지 강력한 전략을 완벽하게 조화시켜 결합했습니다   . 마팅게일을 활용한 손실 그리드   : 손실을 흡수하고 완전한 회복을 향해 나아갑니다. 마팅게일로 그리드에서 승리   : 기세를 타고 동시에 스마트한 이득을 얻습니다. 로트 곱셈을 이용한 헤지   : 반전을 포착하고 수익성 있는 출구를 강제합니다. 시간대:   H4 플랫폼:   MetaTrader 4(MT4) 최소 잔액:   $10,000 브로커:   모든 브로커 통화쌍:   모든 통화쌍   (기본
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Experts
Introducing   Trade Vantage : Professional Market Analyst Trade Vantage   is a highly effective analytical tool that uses a specialized algorithm for trading on the Forex and cryptocurrency markets. Its operating principle is based on price analysis for a certain time interval, identifying the strength and amplitude of price movements using a unique indication system. When a trend loses its strength and changes direction, the expert closes the previous position and opens a new one. The bot also
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experts
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Experts
MATrader QuickScalper – MATrader 코어 기반의 정밀 스캘핑 MATrader QuickScalper은 Marc Albrecht Trading에서 개발한 전용 스캘핑 EA로, 잘 알려진 MATrader AI 옆에서 구동되는 독립 전략 으로 제작되었습니다. MATrader AI가 적응형 사이클 로직과 더 큰 시장 움직임에 초점을 둔다면, MATrader QuickScalper 은 빠른 체결, 짧은 보유 시간, 깔끔한 스캘핑 진입 을 목표로 설계되었습니다. 이 EA가 MATrader라는 이름을 사용하는 이유는 동일한 핵심 철학 위에 만들어졌기 때문입니다: 검증된 로직, 실제 거래 환경, 그리고 어떤 “지름길”도 쓰지 않는다 . (우리는 MATrader 시스템을 MQL5에 공개하기 전까지 수년 동안 테스트하고 다듬었습니다. 원래의 MATrader 등록은 #1 순위까지 올라갔지만 삭제 후 재업로드되면서 리뷰와 랭킹이 초기화되었습니다. 진지하게 테스트한 뒤 리뷰를
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experts
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experts
BTCUSD GRID EA는 그리드 거래 전략을 사용하도록 설계된 자동화된 프로그램입니다. BTCUSD GRID EA는 초보자와 숙련된 거래자 모두에게 매우 유용합니다.   사용할 수 있는 다른 유형의 거래 봇이 있지만 그리드 거래 전략의 논리적 특성으로 인해 암호화폐 그리드 거래 봇이 문제 없이 자동화된 거래를 쉽게 수행할 수 있습니다.   BTCUSD GRID EA는 그리드 거래 봇을 시험해 보고자 하는 경우 사용할 수 있는 최고의 플랫폼입니다. BTCUSD GRID EA는 통화 변동성이 큰 경우에도 이상적인 가격 지점에서 자동 거래를 수행할 수 있기 때문에 암호화폐 산업에 매우 효과적입니다.   이 자동 거래 전략의 주요 목적은 EA 내에서 미리 설정된 가격 변동에 따라 수많은 매수 및 매도 주문을 하는 것입니다.   이 특별한 전략은 자동화하기 쉬우므로 일반적으로 암호화폐 거래에 사용됩니다.   그리드 트레이딩 전략을 올바르게 사용하면 자산 가격이 변할 때 돈을 벌 수 있
Guran xauusd
Ran Gu
Experts
Currently discounted: $30 per month for the first ten users, then back to $1000 per month after  Feature Introduction When the edit box above the screen displays "Trading Volume Heatmap = 0," please wait patiently 1. When the edit box above the screen displays "Reverse=0" (Wait=1: ready to buy, Wait=-1: ready to sell) 2. When the waiting count is not zero and the waiting equals the reverse value, the EA officially opens a position. You can consider adding positions based on the timing 3. In
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Experts
GOLD MAX — A New Era in Gold Trading Intelligence Welcome to a whole new dimension of gold trading! We proudly present   GOLD MAX , the latest member of the Trend Intelligent Trading System family, specializing in precise trading of   XAUUSD (Gold/USD) . No matter how the market fluctuates, GOLD MAX leverages exceptional strategies and stable performance to help you seize brilliant trading opportunities in the gold market! Why Choose GOLD MAX? Smart Trading, Focused on Gold Trend
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Experts
The Meat EA is a fully automatic, 24-hour trading system. It trades based on analysis of market movement on the basis of a built-in indicator and the Moving Average trend indicator. The system is optimized for working with the EURUSD currency pair on the M30 timeframe. It is recommended to use an ECN/STP broker with low spread, low commission and fast execution. Signal monitoring Working currency pair/timeframe: EURUSD M30. Advantages never trades against the market; the higher the risk, the hi
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experts
After a thorough work and search for the optimal values of each of the Expert Advisor's parameters, the most stable settings of the algorithms have been selected, which do not require over large history periods. The robot uses a universal trading strategy, allowing the use of the currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY and other pairs with low spread. The EA trades on a 5-minute timeframe , it uses levels defined automatically on the bases of multiple parallel price movement calculation me
Milch Cow Hedge
Mohamed Nasseem
Experts
MILCH COW HEDGE V1.12 EA is primarily a Hedging Strategy. Expert support is to seize every opportunity in any direction. Not just opens the deals, but chooses the right time to close the open positions to begin trading again. We recommend the use of an expert with a pair of high volatility for the currency, such as GBPAUD, AUDCAD Testing expert during the period from 01.01.2016 until 09.12.2016 profit doubled four times to account Experts interface allows the user to directly trading open order
Forebot
Marek Kvarda
Experts
This robot uses a custom hidden oscillating indicator and also analyzes the market response. It traded mostly at the time of higher volatility. It works with several pending orders with different size of volume and their position actively modifies. It uses advanced money management. TradingMode setting can also meet the conditions FIFO. It is successful in different markets and different timeframes. Best results are achieves with a broker with the spread to 5 points on EURUSD. Is necessary a br
Avato
Nikolaos Bekos
Experts
The Avato is one of our standalone tools. (A Signal based on it will also be provided on Mt4 Market in the future). It is designed around a combined form of hedging and martingale techniques and uses sophisticated algorithms and filters to place the trades. It uses Stop loss and Take profit levels while Lot size is calculated automatically following the according multiplier settings. We consider it a toolbox for every seasoned trader. Made with Gold market in mind, it can be tested in other inst
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
Experts
Area 51 EA generates signals on different strategies. Has different money management strategies and dynamic lot size function. When a position is opened, it is equipped with a take profit and a stop loss. If the position becomes profitable, a dynamic stop loss based on the specified values (TrailingStep and DistanceStep) will be set for it and constantly trailed. This allows you to always close positions in profit.  If you want, that your manual opened positions will be handled by the EA, so you
Price Breakthrough EA
Jun Hu
Experts
Note : the spread value,  the broker's slippage and the VPS speed affect the Expert Advisor trading results. Recommendations: gold with spread up to 3, USDJPY with spread up to 1.7, EURUSD with spread up to 1.5. Results will be better with better conditions. The Ping value between VPS and the broker server should be below 10 ms. In addition, the smaller the broker's stop-level requirement, the better; 0 is the best. The Expert Advisor is based on a breakthrough system and carefully controls all
Milch Cow Extra
Mohamed Nasseem
Experts
EA is primarily a Hedging and Multiples Strategy. It support to seize every opportunity in any direction as MILCH COW MIX but with multiple profit results without increasing the risk. Milch Cow Mix EA starts to open Hedge at first level only But EA opens Hedge at every level Not just opens the deals, but chooses the right time to close the open positions to begin trading again. We recommend the use of an expert with a pair of high volatility for the currency, such as GBPAUD, AUDCAD Experts inter
Milch Cow Turbo
Mohamed Nasseem
Experts
MILCH COW Turbo EA is primarily a multi-currency strategy. It supports 9 or 10 pairs as collection of currencies (GBPJPY, GBPUSD, EURCHF,EURGBP, EURJPY, EURUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY). If you choose Trade_Calc = false, only one pair is turned on. The EA depends on a special indicator to set Buy stop, Buy limit, Sell stop and Sell limit orders Note: If enabled Pendingorders = false, the EA will use the prices shown on the chart in live orders (buy and sell). In this case, the EA uses stop loss a
AnyWay
Mohamed Nasseem
Experts
"ANYWAY EA" is a tool designed to handle your trades in a different concept, which does not start its trailing by locking in profit. It just moves stop loss by 1. It will step the SL by 1 so for every 1 pip the SL moves to 19, 18, 17, etc. The brokers can see this and do nothing to deal with it. While you are sitting there waiting for it to lock in the points it has already made. All these stop losses and take profits can be hidden from the broker by selecting SLnTPMode = Client. Run the EA on a
Perfection
Mikhail Senchakov
Experts
Perfection is a multicurrency, fully automated and secure trading robot. The robot is designed for both portfolio trading and trading a single instrument. The EA does not use averaging methods, the volume of positions is strictly regulated. Orders are opened only in the direction of market movement in a grid. Due to this, the robot operates efficiently on any strong movements. The decision making algorithm does not use indicators. Instead, the robot automatically calculates the key levels, which
