GridSync Pro

그리드싱크 프로 이다 정교한 그리드 트레이딩 EA 을 위해 설계되었습니다 메타트레이더 4 결합하다 완전 자동화된 실행 ~와 함께 수동 거래 유연성 . 이 스마트 그리드 EA 구현합니다 비마팅게일, 고급 그리드 전략 ~와 함께 정확한 위험 관리 통제를 포함하여 일일 이익 목표, 손실 한도 및 추적 정지 자본을 보호하기 위해 변동성이 큰 시장 상황 . 시스템은 다음을 유지합니다. 미리 간격을 둔 보류 주문의 연속 그리드 (정지 또는 제한) 양방향 경계 없이 체계적으로 채우다 가격 차이 두 가지 모두 동안 범위와 추세 조건 .

EA는 다음을 구축합니다. 사용자 정의 가능한 그리드 네트워크 ~와 함께 조정 가능한 단계 크기(3핍 이상) 그리고 주문 밀도(측면당 2개 이상의 주문) 를 통해 거래자는 다음을 선택할 수 있습니다. 정지 주문, 지정가 주문 또는 하이브리드 접근 방식 입니다. 고급 위험 관리 가격이 반전되면 자동으로 손실 포지션을 이익으로 마감합니다. 추세 이동의 50% , 필요성 제거 완전 되돌림 . 추가 기능은 다음과 같습니다. 시간 세션 필터 피하기 위해 영향력 있는 뉴스 이벤트 그리고 지원 멀티페어 트레이딩 (금, BTC, 외환 주요 상품) 개별 매직 넘버 추적 .





주요 특징

유연한 그리드 구성: 조정하다 FirstOrderDistance(4핍), GridStepSize(3핍) 및 GridOrdersPerSide(2) 변동성에 맞춰

고급 위험 관리: 세트 TakeProfit($0.25/거래), StopLoss($5/거래), DailyProfitTarget($5), DailyLossLimit($10)

스마트한 무역 관리: 선택 과목 트레일링 스톱(TrailStart $1, TrailRetreat $0.50) 그리고 주식 기반 자동 종료

전문가용 대시보드: 실시간 모니터링 잔액, 마진, 손익(일일/주간/월간) ~와 함께 한 번의 클릭으로 수동 재정의

저지연 실행: 최적화됨 빠른 주문 처리



누가 이 EA를 사용해야 하나요?

그리드 트레이딩 애호가: 찾고있다 비마팅게일, 고급 그리드 전략 ~와 함께 드로다운 컨트롤

금/BTC 스캘퍼: 자본화하다 일중 변동성 XAUUSD 또는 암호화폐 시장에서

멀티페어 트레이더: 달리기 평행 격자 외환, 지수 또는 상품에 관하여

위험 회피형 자동 거래자: 활용 일일 이익 상한선 그리고 손실 한도



최적의 기기 및 설정

최고 연기자: XAUUSD(금), BTCUSD, EURUSD 및 낮은 스프레드 전공

권장 기간: 모든 시간대 에 걸쳐 효과적으로 작동합니다.

세션 타이밍: 사용자 정의 가능한 세션 필터는 변동성이 높은 기간을 피하는 데 도움이 됩니다.



최종 노트 – 현대 그리드 솔루션

우선순위를 정하는 거래자를 위해 설계되었습니다. 위험 조정 그리드 전략 마팅게일 의존성 없이, 그리드싱크 프로 결합하다 고급 자동화 ~와 함께 수동 유연성 그것을 통해 사용자 정의 가능한 대시보드 , 하이브리드 주문 유형(중지/제한) 및 지능형 세션 필터 . 시스템의 적응형 그리드 간격 변화에 동적으로 대응합니다 유동성 조건 , 세부적인 제어 정확한 조정을 허용합니다 위험 매개변수 .

을 위한 최적의 성능을 강력히 권장합니다 먼저 데모 버전을 다운로드하세요 귀하의 거래 스타일과의 호환성을 확인하기 위해. 구매 후, 2~3주 동안 철저한 테스트 데모 환경에서 식별하기 위해 다음을 포함한 이상적인 구성 그리드 단계 크기, 일일 이익 목표, 악기 선택 및 하락 허용 범위 에 익숙해지는 동안 포괄적인 대시보드 인터페이스 .

이것 전문가 자문가 배포 시 최상의 성능을 발휘합니다. ECN 브로커 ~와 함께 타이트한 스프레드를 사용하여 보수적인 초기 설정 (0.01개 묶음, $0.25 이익 실현) 및 시간 기반 세션 필터 피하기 위해 변동성이 높은 기간 동안 . 기술 지원이 필요하거나 운영 문제가 발생하는 경우, 개인 메시지를 통해 직접 연락하여 문의 사항을 처리하고 필요한 개선 사항을 구현해 주시기 바랍니다.

결합하여 투명한 위험 관리 ~와 함께 유연한 실행 모드 , 그리드싱크 프로 거래자에게 제공합니다 정교하면서도 접근하기 쉬운 현대에 대한 접근 방식 그리드 트레이딩 가로질러 외환 및 CFD 시장 .



