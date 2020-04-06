AbuTrader

800$에서 단 10권

오늘의 좋은 시간

---요컨대 우리는 AbuTrader라는 100%자동화 외환 로봇을 만들었습니다(사람의 확인이 전혀 필요하지 않음).

잠을 자거나 생활하는 동안 돈을 벌 수 있습니다.



PROP FIRM 특별 테스트 통과 또는 실제 합격 계정 관리를 위한 FILE 설정 모든 제한 편안



* 모든 메이저 및 마이너 쌍 작동

* 시간 프레임 - PAIR 동작으로 자동 선택(H1, H4, M30 )

*최소-400$ 보증금 괜찮음

*모든 Brooker 서버는 모든 접미사를 사용할 수 있습니다.

*위험 없이 월간 약 5-10%의 이익

*뉴스 필터 일일 FX

*전략 유형 - 깊은 자금 관리를 위한 울트라 하드 코딩된 16000줄의 코드, 신경 예측 및 지원 및 저항 자동 버튼, 자세한 수동 패널 및 표시기 자동화와 함께 제공



-AbuMarket 사이트에서 구매하는 경우 도매가로 최대 200$




-mql5에서 구매하는 경우 - 5개 활성화에 400$




결제 유형 - 최대 15가지의 가장 쉬운 방법

사기 금지 - 즉시 다운로드 버튼

무료 전체 3개월 지원

영원히 무료 업데이트

  무료 최초 설치(3개월 후 10달러)



당신은 짧은 FBS 제휴 무료 ....더

  (https://t.me/abumarket_support) AbuMarket Affiliate 또는 TG에서 30%(수수료) 할인을 받을 수 있도록 도와주세요. ...더 보기



  (https://t.me/abumarket_support)지금 데모 예약하기

제작자의 제품 더 보기
BitcoinRobot
Murodillo Eshkuvvatov
5 (4)
Experts
SET FILE Manual Guidebook  Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Price Movement Markets shift—but Bitcoin Robot is built to adapt instantly: Trading in trending, volatile, or ranging conditions. Captures breakouts, reversals, and price surges before they happen. Dynamic strategy adjustments en
BitcoinRobotMT5
Murodillo Eshkuvvatov
Experts
Guidebook Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Price Movement Markets shift—but Bitcoin Robot is built to adapt instantly: Trading in trending, volatile, or ranging conditions. Captures breakouts, reversals, and price surges before they happen. Dynamic strategy adjustments ensure continued p
AbuTraderMT5
Murodillo Eshkuvvatov
Experts
2025 year ending PROMO (valid till 01.01.2026year) Launch promo: Free get 70000 Files + 5000 video courses -> contact me after purchase Hello, I am   Murodillo Eshquvvatov , An EA (Expert Advisor) completely different from all other EAs on the market. You might like trading METALS or Index. But I like to move in most major active pair, flexibility for every broker I like PROFIT. Any currency pair that can provide good long-term profits is where I will focus. That's why this EA focuses on jus
