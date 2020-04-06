AbuTrader
- Experts
- Murodillo Eshkuvvatov
- 버전: 5.0
- 업데이트됨: 17 12월 2025
- 활성화: 5
800$에서 단 10권
오늘의 좋은 시간
---요컨대 우리는 AbuTrader라는 100%자동화 외환 로봇을 만들었습니다(사람의 확인이 전혀 필요하지 않음).
잠을 자거나 생활하는 동안 돈을 벌 수 있습니다.
PROP FIRM 특별 테스트 통과 또는 실제 합격 계정 관리를 위한 FILE 설정 모든 제한 편안
* 모든 메이저 및 마이너 쌍 작동
* 시간 프레임 - PAIR 동작으로 자동 선택(H1, H4, M30 )
*최소-400$ 보증금 괜찮음
*모든 Brooker 서버는 모든 접미사를 사용할 수 있습니다.
*위험 없이 월간 약 5-10%의 이익
*뉴스 필터 일일 FX
*전략 유형 - 깊은 자금 관리를 위한 울트라 하드 코딩된 16000줄의 코드, 신경 예측 및 지원 및 저항 자동 버튼, 자세한 수동 패널 및 표시기 자동화와 함께 제공
-AbuMarket 사이트에서 구매하는 경우 도매가로 최대 200$
-mql5에서 구매하는 경우 - 5개 활성화에 400$
결제 유형 - 최대 15가지의 가장 쉬운 방법
사기 금지 - 즉시 다운로드 버튼
무료 전체 3개월 지원
영원히 무료 업데이트
무료 최초 설치(3개월 후 10달러)
당신은 짧은 FBS 제휴 무료 ....더
(https://t.me/abumarket_support) AbuMarket Affiliate 또는 TG에서 30%(수수료) 할인을 받을 수 있도록 도와주세요. ...더 보기
(https://t.me/abumarket_support)지금 데모 예약하기
https://t.me/abumarket_support (5/24 지원)