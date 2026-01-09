Statistical mt4 scanner dashboard

================================================================================

8개 핵심 축 통계적 우위 스캐너 (8-Pillar Statistical Edge Scanner)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

순수 수학 | 지표 제로 | 전문가급 우위

================================================================================

"도박을 멈추십시오. 이제 통계로 거래를 시작하십시오."

================================================================================





왜 95%의 트레이더가 실패하는가

================================================================================

당신에게 아주 솔직하게 말씀드리겠습니다.





대부분의 트레이더가 실패하는 이유는 규율 부족 때문이 아닙니다. 감정적이기 때문도 아닙니다. 그리고 결코 "더 많은 지표"가 필요해서도 아닙니다.





진짜 이유는 간단합니다. 그들에게는 통계적 우위(Edge)가 없기 때문입니다.





그들은 다른 모든 사람들과 똑같은 후행 지표를 사용합니다:

- RSI: 움직임이 "이미" 일어났음을 알려줌

- MACD: 시장보다 14개 캔들 뒤처짐

- 볼린저 밴드: 단순히 과거의 변동성만 측정함

- 이동 평균선: 이미 10개 캔들 전에 필요했던 데이터를 평활화함





불편한 진실은 이것입니다. 패배하는 95%와 같은 도구를 사용하면 당신도 그 95%의 일부가 됩니다.





================================================================================

해결책: 순수 수학

================================================================================

가격보다 뒤처지는 지표 대신에,

가격이 "통계적으로 어떻게 될 가능성이 높은지" 미리 볼 수 있다면 어떨까요?





8개 핵심 축 통계적 우위 스캐너를 소개합니다. 이 제품은 순수 수학과 30년의 과거 데이터를 사용하여 실제 수익 우위를 제공하는 전문가용 분석 시스템입니다.





지표는 사용하지 않습니다. 오직 확률, 통계, 수학뿐입니다.





이것은 단순한 "신호" 서비스가 아닙니다. 거래에 들어가기 전에 당신의 승률 우위를 계산하는 "확률 엔진"입니다.





================================================================================

⚠️ 중요: 2-3개 핵심 축 전략 ⚠️

================================================================================

이것이 전문가와 아마추어를 가르는 차이입니다:





❌ 잘못된 접근: 8개 항목을 모두 켜고 "완벽한" 세팅만 기다림

✅ 올바른 접근: 서로 보완 관계에 있는 2-3개의 핵심 항목만 선택함





왜 2-3개만 사용해야 합니까?

1. 항목이 너무 많으면 = 거래 기회가 너무 적어짐 (과도한 필터링)

2. 각 항목 자체가 이미 강력함 (70% 이상의 우위)

3. 전략(스윙, 뉴스, 기관 수급)에 따라 최적의 항목이 다름





마법의 숫자: 2-3개의 항목이 일치하는 것. 이를 통해 합리적인 거래 빈도를 유지하면서도 강력한 우위를 점할 수 있습니다.





================================================================================

통계적 우위의 8가지 핵심 축

================================================================================

--------------------------------------------------------------------------------

제1축: 과거 패턴 (HIST) ★★★★★

"역사는 거짓말을 하지 않습니다. 패턴은 반복됩니다."

--------------------------------------------------------------------------------

최대 30년의 가격 데이터를 분석합니다.

예: EURUSD 52주차는 지난 30년 중 23년 동안 상승함 = 76.67% 매수 우위.





--------------------------------------------------------------------------------

제2축: 승률 검증 (WIN) ★★★★★

"입증된 성과. 실제 결과."

--------------------------------------------------------------------------------

지난 26개 주기의 실제 성과를 바탕으로 신호를 검증합니다.

예: 18승 / 8패 = 69.2% 입증된 승률.





--------------------------------------------------------------------------------

제3축: COT 데이터 (COT) ★★★★★

"스마트 머니와 함께 거래하고, 거스르지 마십시오."

--------------------------------------------------------------------------------

CFTC 주간 보고서를 통해 기관의 포지셔닝을 추적합니다. 헤지펀드와 은행의 실제 자금 흐름을 확인합니다.





--------------------------------------------------------------------------------

제4축: 고급 계절성 분석 (ADV) ★★★★☆

"전문가급 통계 검증"

--------------------------------------------------------------------------------

Z-Score를 사용하여 통계적 유의성을 테스트하고, "진짜 패턴"과 "우연"을 구분합니다.





--------------------------------------------------------------------------------

제5축: 연속 스트릭 (STRK) ★★★★★

"85-90% 확률 예측 인자"

--------------------------------------------------------------------------------

같은 방향으로 몇 년 연속 움직였는지 추적합니다. 5년 이상의 연속 기록은 85-90% 확률로 지속됩니다.





--------------------------------------------------------------------------------

제6축: 수익률 차이 (YLD) ★★★★☆

"자금은 이자율이 높은 곳으로 흐릅니다"

--------------------------------------------------------------------------------

10년 만기 국채 수익률을 비교합니다. 금리 차이는 장기적인 환율 흐름을 주도합니다.





--------------------------------------------------------------------------------

제7축: 개인 심리 (SENT) ★★★★☆

"개인 트레이더의 90%는 손실을 봅니다. 반대로 하십시오."

--------------------------------------------------------------------------------

역발상 지표. 개인의 80%가 매수 중이라면, 이는 강력한 매도 신호입니다.





--------------------------------------------------------------------------------

제8축: 경제 뉴스 (NEWS) ★★★★☆

"절대 기습을 당하지 마십시오"

--------------------------------------------------------------------------------

ForexFactory 데이터를 통합합니다. 중대한 뉴스 발표 직전에 진입하는 것을 방지합니다.





================================================================================

🎯 추천 2-3개 핵심 축 조합 🎯

================================================================================

1. 패턴 트레이더: HIST + WIN + STRK (기대 승률 65-75%)

2. 기관 트레이더: COT + YLD + SENT (기대 승률 60-70%)

3. 뉴스 트레이더: NEWS + SENT + HIST (기대 승률 55-65%)





================================================================================

순수 수학의 우위

================================================================================

이 스캐너는 전통적인 기술적 지표를 전혀 사용하지 않습니다. 이것은 데이터 사이언스이지, 단순한 차트 분석이 아닙니다.





포함 내용:

[1] MT4 전용 EA

[2] 인터랙티브 대시보드

[3] 멀티 타임프레임 지원 (W1, D1, MN)

[4] COT 데이터 자동 통합

[5] 리스크 관리 시스템

[6] 스마트 SL/TP 계산

[7] 30개 이상의 통화쌍, 골드, 비트코인





================================================================================

도박을 멈추고, 이제 계산을 시작하십시오.

================================================================================



