MaxValue
지정한 범위에서 지정한 버퍼의 최대 요소 값을 반환합니다.
double MaxValue(
Parameters
buffer_num
[in] 값을 검색할 버퍼 번호.
start
[in] 검색 범위 초기 인덱스.
count
[in] 검색 범위 크기(요소 수).
index
[out] 찾은 요소 인덱스 값을 저장하기 위한 변수에 대한 참조.
Return Value
지정된 범위에 있는 지정된 버퍼의 최대 요소 값.
Note
최대 버퍼 요소의 인덱스는 인덱스 참조에 의해 저장됩니다.