MaxValue

지정한 범위에서 지정한 버퍼의 최대 요소 값을 반환합니다.

double  MaxValue(
   const int   buffer_num,     // 버퍼 수
   const int   start,          // 시작 인덱스
   const int   count,          // 수
   int&        index           // 참조
   ) const

Parameters

buffer_num

[in]  값을 검색할 버퍼 번호.

start

[in]  검색 범위 초기 인덱스.

count

[in]  검색 범위 크기(요소 수).

index

[out]  찾은 요소 인덱스 값을 저장하기 위한 변수에 대한 참조.

Return Value

지정된 범위에 있는 지정된 버퍼의 최대 요소 값.

Note

최대 버퍼 요소의 인덱스는 인덱스 참조에 의해 저장됩니다.