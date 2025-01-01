- Handle
- Status
- FullRelease
- Create
- BufferResize
- BarsCalculated
- GetData
- Refresh
- Minimum
- MinValue
- Maximum
- MaxValue
- MethodDescription
- PriceDescription
- VolumeDescription
- AddToChart
- DeleteFromChart
GetData
지표의 지정된 버퍼에서 지정된 요소를 가져옵니다. Refresh()를 메소드를 사용하기 전에 최근 데이터로 작업하기 위해 호출해야 합니다.
|
double GetData(
Parameters
buffer_num
[in] 지표 버퍼 수.
index
[in] 지표 버퍼 요소 색인.
Return Value
value - 성공, EMPTY_VALUE - 데이터를 받을 수 없음.
GetData
시작 위치 및 번호별로 지표의 버퍼에서 데이터를 가져옵니다.
|
int GetData(
Parameters
start_pos
[in] 지표 버퍼의 시작 위치.
count
[in] 지표 버퍼 요소 수.
buffer_num
[in] 지표 버퍼 수.
buffer
[in] 데이터를 저장하기 위한 배열 참조.
Return Value
지정된 지표 버퍼에서 받은 지표 값 수 - 성공, 그렇지 않으면 -1입니다.
GetData
지표 버퍼에서 시작 시간 및 번호별로 데이터를 가져옵니다.
|
int GetData(
Parameters
start_time
[in] 지표 버퍼 요소 시작 시간.
count
[in] 지표 버퍼 요소 수.
buffer_num
[in] 지표 버퍼 수.
buffer
[in] 데이터를 저장하기 위한 배열 참조.
Return Value
지정된 버퍼에서 수신한 지표 값 수, 그렇지 않으면 -1.
GetData
시작 및 종료 시간별로 지표 버퍼에서 데이터를 가져옵니다.
|
int GetData(
Parameters
start_time
[in] 지표 버퍼 초기 요소 시간.
stop_time
[in] 지표 버퍼 끝 요소 시간.
buffer_num
[in] 지표 버퍼 수.
buffer
[in] 데이터를 저장하기 위한 배열 참조.
Return Value
지정된 버퍼에서 받은 지표 값 수 - 성공, 그렇지 않으면 -1.