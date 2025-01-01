GetData

지표의 지정된 버퍼에서 지정된 요소를 가져옵니다. Refresh()를 메소드를 사용하기 전에 최근 데이터로 작업하기 위해 호출해야 합니다.

double GetData(

const int buffer_num,

const int index

) const

Parameters

buffer_num

[in] 지표 버퍼 수.

index

[in] 지표 버퍼 요소 색인.

Return Value

value - 성공, EMPTY_VALUE - 데이터를 받을 수 없음.

GetData

시작 위치 및 번호별로 지표의 버퍼에서 데이터를 가져옵니다.

int GetData(

const int start_pos,

const int count,

const int buffer_num,

double& buffer[]

) const

Parameters

start_pos

[in] 지표 버퍼의 시작 위치.

count

[in] 지표 버퍼 요소 수.

buffer_num

[in] 지표 버퍼 수.

buffer

[in] 데이터를 저장하기 위한 배열 참조.

Return Value

지정된 지표 버퍼에서 받은 지표 값 수 - 성공, 그렇지 않으면 -1입니다.

GetData

지표 버퍼에서 시작 시간 및 번호별로 데이터를 가져옵니다.

int GetData(

const datetime start_time,

const int count,

const int buffer_num,

double& buffer[]

) const

Parameters

start_time

[in] 지표 버퍼 요소 시작 시간.

count

[in] 지표 버퍼 요소 수.

buffer_num

[in] 지표 버퍼 수.

buffer

[in] 데이터를 저장하기 위한 배열 참조.

Return Value

지정된 버퍼에서 수신한 지표 값 수, 그렇지 않으면 -1.

GetData

시작 및 종료 시간별로 지표 버퍼에서 데이터를 가져옵니다.

int GetData(

const datetime start_time,

const datetime stop_time,

const int buffer_num,

double& buffer[]

) const

Parameters

start_time

[in] 지표 버퍼 초기 요소 시간.

stop_time

[in] 지표 버퍼 끝 요소 시간.

buffer_num

[in] 지표 버퍼 수.

buffer

[in] 데이터를 저장하기 위한 배열 참조.

Return Value

지정된 버퍼에서 받은 지표 값 수 - 성공, 그렇지 않으면 -1.