GetData

지표의 지정된 버퍼에서 지정된 요소를 가져옵니다. Refresh()를 메소드를 사용하기 전에 최근 데이터로 작업하기 위해 호출해야 합니다.

double  GetData(
   const int  buffer_num,     // 버퍼명
   const int  index           // 색인
   ) const

Parameters

buffer_num

[in]  지표 버퍼 수.

index

[in]  지표 버퍼 요소 색인.

Return Value

value - 성공, EMPTY_VALUE - 데이터를 받을 수 없음.

GetData

시작 위치 및 번호별로 지표의 버퍼에서 데이터를 가져옵니다.

int  GetData(
   const int      start_pos,      // 위치
   const int      count,          // 숫자
   const int      buffer_num,     // 버퍼 수
   double&        buffer[]        // 배열
   ) const

Parameters

start_pos

[in]  지표 버퍼의 시작 위치.

count

[in]  지표 버퍼 요소 수.

buffer_num

[in]  지표 버퍼 수.

buffer

[in]  데이터를 저장하기 위한 배열 참조.

Return Value

지정된 지표 버퍼에서 받은 지표 값 수 - 성공, 그렇지 않으면 -1입니다.

GetData

지표 버퍼에서 시작 시간 및 번호별로 데이터를 가져옵니다.

int  GetData(
   const datetime  start_time,     // 시작 시간
   const int       count,          // 양
   const int       buffer_num,     // 버퍼 수
   double&         buffer[]        // 배열
   ) const

Parameters

start_time

[in]  지표 버퍼 요소 시작 시간.

count

[in]  지표 버퍼 요소 수.

buffer_num

[in]  지표 버퍼 수.

buffer

[in]  데이터를 저장하기 위한 배열 참조.

Return Value

지정된 버퍼에서 수신한 지표 값 수, 그렇지 않으면 -1.

GetData

시작 및 종료 시간별로 지표 버퍼에서 데이터를 가져옵니다.

int  GetData(
   const datetime  start_time,     // 시작 시간
   const datetime  stop_time,      // 종료 시간
   const int       buffer_num,     // 버퍼 수
   double&         buffer[]        // 배열
   ) const

Parameters

start_time

[in]  지표 버퍼 초기 요소 시간.

stop_time

[in]  지표 버퍼 끝 요소 시간.

buffer_num

[in]  지표 버퍼 수.

buffer

[in]  데이터를 저장하기 위한 배열 참조.

Return Value

지정된 버퍼에서 받은 지표 값 수 - 성공, 그렇지 않으면 -1.