MQL5 リファレンス標準ライブラリ文字列CString
CString
CString은 문자열 유형의 변수에 대한 단순화된 액세스를 위한 클래스입니다.
설명
CString 클래스는 문자열 변수로 작동하는 MQL5 API 함수에 대한 단순화된 액세스를 제공합니다.
선언
class CString: public CObject
제목
#include <Strings\String.mqh>
상속 계층
CString
그룹별 클래스 메서드
데이터 액세스 메서드
문자열 가져오기
문자열 길이 가져오기
문자열 사본을 복사
Fill methods
문자열 채우기
문자열을 할당
문자열을 추가
문자열 삽입
메서드 배교하기
문자열 비교
문자열을 구분하지 않는 문자열 비교를 수행
하위 문자열 메서드
왼쪽에서 하위 문자열 가져오기
오른쪽에서 하위 문자열 가져오기
중간에서 하위 문자열 가져오기
다듬기/삭제하기 메서드
왼쪽과 오른쪽에서 문자열 다듬기
왼쪽에서 문자열 자르기
오른쪽에서 문자열 자르기
문자열 지우기
변환 메서드
문자열을 대문자로 변환.
문자열을 소문자로 변환.
문자열 반전하기
검색 메서드
왼쪽에서 오른쪽으로 하위 문자열을 검색
하위 문자열을 오른쪽에서 왼쪽으로 검색
하위 문자열 삭제
하위 문자열을 교체