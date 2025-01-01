문서화섹션
CString

CString은 문자열 유형의 변수에 대한 단순화된 액세스를 위한 클래스입니다.

설명

CString 클래스는 문자열 변수로 작동하는 MQL5 API 함수에 대한 단순화된 액세스를 제공합니다.

선언

   class CString: public CObject

제목

   #include <Strings\String.mqh>

상속 계층

  CObject

      CString

그룹별 클래스 메서드

데이터 액세스 메서드

 

Str

문자열 가져오기

Len

문자열 길이 가져오기

Copy

문자열 사본을 복사

Fill methods

 

채우기

문자열 채우기

Assign

문자열을 할당

Append

문자열을 추가

Insert

문자열 삽입

메서드 배교하기

 

Compare

문자열 비교

CompareNoCase

문자열을 구분하지 않는 문자열 비교를 수행

하위 문자열 메서드

 

Left

왼쪽에서 하위 문자열 가져오기

Right

오른쪽에서 하위 문자열 가져오기

Mid

중간에서 하위 문자열 가져오기

다듬기/삭제하기 메서드

 

Trim

왼쪽과 오른쪽에서 문자열 다듬기

TrimLeft

왼쪽에서 문자열 자르기

TrimRight

오른쪽에서 문자열 자르기

Clear

문자열 지우기

변환 메서드

 

ToUpper

문자열을 대문자로 변환.

ToLower

문자열을 소문자로 변환.

Reverse

문자열 반전하기

검색 메서드

 

Find

왼쪽에서 오른쪽으로 하위 문자열을 검색

FindRev

하위 문자열을 오른쪽에서 왼쪽으로 검색

Remove

하위 문자열 삭제

Replace

하위 문자열을 교체

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type
Str