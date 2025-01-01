CString

CString은 문자열 유형의 변수에 대한 단순화된 액세스를 위한 클래스입니다.

설명

CString 클래스는 문자열 변수로 작동하는 MQL5 API 함수에 대한 단순화된 액세스를 제공합니다.

선언

class CString: public CObject

제목

#include <Strings\String.mqh>

상속 계층 CObject CString

그룹별 클래스 메서드

데이터 액세스 메서드 Str 문자열 가져오기 Len 문자열 길이 가져오기 Copy 문자열 사본을 복사 Fill methods 채우기 문자열 채우기 Assign 문자열을 할당 Append 문자열을 추가 Insert 문자열 삽입 메서드 배교하기 Compare 문자열 비교 CompareNoCase 문자열을 구분하지 않는 문자열 비교를 수행 하위 문자열 메서드 Left 왼쪽에서 하위 문자열 가져오기 Right 오른쪽에서 하위 문자열 가져오기 Mid 중간에서 하위 문자열 가져오기 다듬기/삭제하기 메서드 Trim 왼쪽과 오른쪽에서 문자열 다듬기 TrimLeft 왼쪽에서 문자열 자르기 TrimRight 오른쪽에서 문자열 자르기 Clear 문자열 지우기 변환 메서드 ToUpper 문자열을 대문자로 변환. ToLower 문자열을 소문자로 변환. Reverse 문자열 반전하기 검색 메서드 Find 왼쪽에서 오른쪽으로 하위 문자열을 검색 FindRev 하위 문자열을 오른쪽에서 왼쪽으로 검색 Remove 하위 문자열 삭제 Replace 하위 문자열을 교체