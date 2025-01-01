문서화섹션
목록에서 이전 요소에 대한 포인터 가져오기.

CObject*  Prev()

값 반환

목록의 이전 요소에 대한 포인터. 항목이 먼저 나열되면 NULL을 반환합니다.

예시:

//--- CObject::Prev() 예시
#include <Object.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CObject *object_first,*object_second;
   //---
   object_first=new CObject;
   if(object_first==NULL)
     {
      printf("개체 생성 오류");
      return;
     }
   object_second=new CObject;
   if(object_second==NULL)
     {
      printf("개체 생성 오류");
      delete object_first;
      return;
     }
   //--- 상호 연결 설정
   object_first.Next(object_second);
   object_second.Prev(object_first);
   //--- use prev object
   CObject *object=object_second.Prev();
   //--- 개체 삭제하기
   delete object_first;
   delete object_second;
  }