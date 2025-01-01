- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayFromFP16
Copies an array of type ushort into an array of float or double type with the given format.
|
bool ArrayFromFP16(
double 유형에 대한 오버로딩
|
bool ArrayFromFP16(
매개 변수
dst_array[]
[out] Receiver array or type float or double.
src_array[]
[in] Source array of type ushort.
fmt
[in] ENUM_FLOAT16_FORMAT 열거에서 형식을 복사.
반환값
성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환.
참조
FLOAT16 및 BFLOAT16 형식은 ENUM_FLOAT16_FORMAT 열거에 정의되어 있으며 MQL5에서 ONNX 모델을 사용한 작업에만 사용됩니다.
OnnxRun 함수 실행에서 얻은 출력 매개변수가 FLOAT16 및 BFLOAT16 유형인 경우 이 함수를 사용하여 결과를 부동 또는 더블 배열로 변환할 수 있습니다.< /t2>
FLOAT16 은 반정밀도 float라고도 하며 16비트를 사용하여 부동 소수점 숫자를 나타냅니다. 이 형식은 정확성과 계산 효율성 간의 균형을 제공합니다. FLOAT16은 대규모 데이터 세트의 고성능 처리가 필요한 딥러닝 알고리즘과 신경망에 널리 사용됩니다. 이 형식은 숫자의 크기를 줄여 계산을 가속화합니다. 이는 GPU에서 심층 신경망을 훈련할 때 특히 중요합니다.
BFLOAT16(또는 Brain Floating Point 16)도 16비트를 사용하지만 형식 표현 방식에서 FLOAT16과는 다릅니다. 이 형식에서는 8비트가 지수를 표현하기 위해 할당되고 나머지 7비트는 가수를 표현하기 위해 사용됩니다. 이 형식은 딥 러닝 및 인공 지능, 특히 Google의 TPU(Tensor Processor Unit)에 사용하기 위해 개발되었습니다. BFLOAT16은 신경망 훈련에서 뛰어난 성능을 보여주며 계산 속도를 효과적으로 가속화할 수 있습니다.
예: 기사의 함수 float16 및 float8 형식으로 ONNX 모델 작업
|
//+------------------------------------------------------------------+
참조