SXI: Standex International Corporation
214.67 USD 10.20 (4.99%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SXIの今日の為替レートは、4.99%変化しました。日中、通貨は1あたり205.32の安値と215.77の高値で取引されました。
Standex International Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SXI News
- スタンデックス・インターナショナル株、212.74ドルで史上最高値を記録
- Standex International stock hits all-time high at 212.74 USD
- Wednesday Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Standex director Hansen sells $606k in shares
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Standex International: Stock Rallies, But Risks Remain (NYSE:SXI)
- Standex International stock price target raised to $219 by DA Davidson
- Roth/MKM raises Standex International stock price target to $205 on strong results
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Standex International Corporation 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SXI)
- Standex Q4 2025 presentation: Acquisition-driven growth powers record margins
- Standex International (SXI) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Standex earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
- Baird downgrades Albany International stock rating to Neutral on margin concerns
- Standex increases quarterly dividend by 6.7% to $0.32 per share
- Albany International appoints new VP and Principal Accounting Officer
- STANDEX TO PARTICIPATE IN BARRINGTON RESEARCH VIRTUAL SPRING CONFERENCE
- Standex director Charles Cannon Jr. sells $429,827 in stock
- Standex International Stock: Appeal Is Increasing (NYSE:SXI)
- Standex International Stock: Topline Improvements, But Not Optimistic (NYSE:SXI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
1日のレンジ
205.32 215.77
1年のレンジ
128.85 215.77
- 以前の終値
- 204.47
- 始値
- 206.16
- 買値
- 214.67
- 買値
- 214.97
- 安値
- 205.32
- 高値
- 215.77
- 出来高
- 178
- 1日の変化
- 4.99%
- 1ヶ月の変化
- 6.27%
- 6ヶ月の変化
- 34.88%
- 1年の変化
- 18.50%
