SXI
SXI: Standex International Corporation

214.67 USD 10.20 (4.99%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SXIの今日の為替レートは、4.99%変化しました。日中、通貨は1あたり205.32の安値と215.77の高値で取引されました。

Standex International Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
205.32 215.77
1年のレンジ
128.85 215.77
以前の終値
204.47
始値
206.16
買値
214.67
買値
214.97
安値
205.32
高値
215.77
出来高
178
1日の変化
4.99%
1ヶ月の変化
6.27%
6ヶ月の変化
34.88%
1年の変化
18.50%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K