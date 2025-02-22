КотировкиРазделы
SXI: Standex International Corporation

209.89 USD 1.27 (0.61%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SXI за сегодня изменился на 0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 206.97, а максимальная — 209.97.

Следите за динамикой Standex International Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
206.97 209.97
Годовой диапазон
128.85 212.66
Предыдущее закрытие
208.62
Open
206.97
Bid
209.89
Ask
210.19
Low
206.97
High
209.97
Объем
230
Дневное изменение
0.61%
Месячное изменение
3.91%
6-месячное изменение
31.87%
Годовое изменение
15.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.