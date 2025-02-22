Валюты / SXI
SXI: Standex International Corporation
209.89 USD 1.27 (0.61%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SXI за сегодня изменился на 0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 206.97, а максимальная — 209.97.
Следите за динамикой Standex International Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SXI
- Wednesday Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Standex director Hansen sells $606k in shares
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Standex International: Stock Rallies, But Risks Remain (NYSE:SXI)
- Standex International stock price target raised to $219 by DA Davidson
- Roth/MKM raises Standex International stock price target to $205 on strong results
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Standex International Corporation 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SXI)
- Standex Q4 2025 presentation: Acquisition-driven growth powers record margins
- Standex International (SXI) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Standex earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
- Baird downgrades Albany International stock rating to Neutral on margin concerns
- Standex increases quarterly dividend by 6.7% to $0.32 per share
- Albany International appoints new VP and Principal Accounting Officer
- STANDEX TO PARTICIPATE IN BARRINGTON RESEARCH VIRTUAL SPRING CONFERENCE
- Standex director Charles Cannon Jr. sells $429,827 in stock
- Standex International Stock: Appeal Is Increasing (NYSE:SXI)
- Standex International Stock: Topline Improvements, But Not Optimistic (NYSE:SXI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Дневной диапазон
206.97 209.97
Годовой диапазон
128.85 212.66
- Предыдущее закрытие
- 208.62
- Open
- 206.97
- Bid
- 209.89
- Ask
- 210.19
- Low
- 206.97
- High
- 209.97
- Объем
- 230
- Дневное изменение
- 0.61%
- Месячное изменение
- 3.91%
- 6-месячное изменение
- 31.87%
- Годовое изменение
- 15.87%
