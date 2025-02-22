Dövizler / SXI
SXI: Standex International Corporation
206.02 USD 8.65 (4.03%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SXI fiyatı bugün -4.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 205.56 ve Yüksek fiyatı olarak 213.08 aralığında işlem gördü.
Standex International Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
205.56 213.08
Yıllık aralık
128.85 215.77
- Önceki kapanış
- 214.67
- Açılış
- 212.94
- Satış
- 206.02
- Alış
- 206.32
- Düşük
- 205.56
- Yüksek
- 213.08
- Hacim
- 101
- Günlük değişim
- -4.03%
- Aylık değişim
- 1.99%
- 6 aylık değişim
- 29.44%
- Yıllık değişim
- 13.73%
21 Eylül, Pazar