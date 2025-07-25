通貨 / SAIA
SAIA: Saia Inc
314.83 USD 6.68 (2.17%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SAIAの今日の為替レートは、2.17%変化しました。日中、通貨は1あたり310.08の安値と322.14の高値で取引されました。
Saia Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
310.08 322.14
1年のレンジ
229.17 624.55
- 以前の終値
- 308.15
- 始値
- 312.59
- 買値
- 314.83
- 買値
- 315.13
- 安値
- 310.08
- 高値
- 322.14
- 出来高
- 725
- 1日の変化
- 2.17%
- 1ヶ月の変化
- 8.65%
- 6ヶ月の変化
- -9.78%
- 1年の変化
- -27.36%
