通貨 / SAIA
SAIA: Saia Inc

314.83 USD 6.68 (2.17%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SAIAの今日の為替レートは、2.17%変化しました。日中、通貨は1あたり310.08の安値と322.14の高値で取引されました。

Saia Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

SAIA News

1日のレンジ
310.08 322.14
1年のレンジ
229.17 624.55
以前の終値
308.15
始値
312.59
買値
314.83
買値
315.13
安値
310.08
高値
322.14
出来高
725
1日の変化
2.17%
1ヶ月の変化
8.65%
6ヶ月の変化
-9.78%
1年の変化
-27.36%
