Währungen / SAIA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SAIA: Saia Inc
314.83 USD 6.68 (2.17%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SAIA hat sich für heute um 2.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 310.08 bis zu einem Hoch von 322.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die Saia Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SAIA News
- Old Dominion Freight Line: LTL Pricing Power, Stock Underpricing Should Drive Upside
- Apple To Rally Around 11%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Apple (NASDAQ:AAPL)
- This Saia Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Wednesday - HP (NYSE:HPQ), Gossamer Bio (NASDAQ:GOSS)
- Saia stock outpaces competitors in Q3 tonnage trends, Benchmark maintains Buy
- 187% Outperformance bei 86,67% Trefferquote - KI-Aktienauswahl macht es möglich!
- Saia, LTL carriers still waiting for cycle turn
- Saia reports mixed LTL shipment and tonnage data for July-August
- Zoom Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ubiquiti, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Rubio announces halt to worker visas for commercial truck drivers
- Intel, Plymouth Industrial REIT, Premier And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Heartland Express (NASDAQ:HTLD), Intel (NASDAQ:INTC)
- If I'm Right About This, I Could Build Generational Wealth
- Artisan Global Discovery Fund Q2 2025 Commentary
- Voya Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Wasatch Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WMCVX)
- Wasatch Core Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WGROX)
- The London Company SMID Cap Vs. Russell 2500 Q2 2025 Commentary
- Saia SAIA Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Saia Q2 2025 presentation highlights long-term growth amid quarterly challenges
- Saia stock price target raised to $340 from $280 at BMO Capital
- Saia stock price target raised to $300 from $274 at Stephens
- Benchmark raises Saia stock price target to $360 on network optimization
- Earnings call transcript: Saia Inc. beats Q2 2025 forecasts, stock surges
- Saia Posts Q2 Revenue Beat Margin Slips
- Saia, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SAIA)
Tagesspanne
310.08 322.14
Jahresspanne
229.17 624.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 308.15
- Eröffnung
- 312.59
- Bid
- 314.83
- Ask
- 315.13
- Tief
- 310.08
- Hoch
- 322.14
- Volumen
- 725
- Tagesänderung
- 2.17%
- Monatsänderung
- 8.65%
- 6-Monatsänderung
- -9.78%
- Jahresänderung
- -27.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K