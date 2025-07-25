KurseKategorien
SAIA: Saia Inc

314.83 USD 6.68 (2.17%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SAIA hat sich für heute um 2.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 310.08 bis zu einem Hoch von 322.14 gehandelt.

Verfolgen Sie die Saia Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
310.08 322.14
Jahresspanne
229.17 624.55
Vorheriger Schlusskurs
308.15
Eröffnung
312.59
Bid
314.83
Ask
315.13
Tief
310.08
Hoch
322.14
Volumen
725
Tagesänderung
2.17%
Monatsänderung
8.65%
6-Monatsänderung
-9.78%
Jahresänderung
-27.36%
