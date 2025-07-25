FiyatlarBölümler
Dövizler / SAIA
SAIA: Saia Inc

310.04 USD 4.79 (1.52%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SAIA fiyatı bugün -1.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 307.17 ve Yüksek fiyatı olarak 315.09 aralığında işlem gördü.

Saia Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
307.17 315.09
Yıllık aralık
229.17 624.55
Önceki kapanış
314.83
Açılış
315.09
Satış
310.04
Alış
310.34
Düşük
307.17
Yüksek
315.09
Hacim
619
Günlük değişim
-1.52%
Aylık değişim
7.00%
6 aylık değişim
-11.16%
Yıllık değişim
-28.46%
