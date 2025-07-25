통화 / SAIA
SAIA: Saia Inc
310.04 USD 4.79 (1.52%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SAIA 환율이 오늘 -1.52%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 307.17이고 고가는 315.09이었습니다.
Saia Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
307.17 315.09
년간 변동
229.17 624.55
- 이전 종가
- 314.83
- 시가
- 315.09
- Bid
- 310.04
- Ask
- 310.34
- 저가
- 307.17
- 고가
- 315.09
- 볼륨
- 619
- 일일 변동
- -1.52%
- 월 변동
- 7.00%
- 6개월 변동
- -11.16%
- 년간 변동율
- -28.46%
