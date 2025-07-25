Валюты / SAIA
SAIA: Saia Inc
328.60 USD 9.10 (2.85%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SAIA за сегодня изменился на 2.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 315.83, а максимальная — 329.62.
Следите за динамикой Saia Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SAIA
- Old Dominion Freight Line: LTL Pricing Power, Stock Underpricing Should Drive Upside
- Apple To Rally Around 11%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Apple (NASDAQ:AAPL)
- This Saia Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Wednesday - HP (NYSE:HPQ), Gossamer Bio (NASDAQ:GOSS)
- Saia stock outpaces competitors in Q3 tonnage trends, Benchmark maintains Buy
- Saia, LTL carriers still waiting for cycle turn
- Saia reports mixed LTL shipment and tonnage data for July-August
- Zoom Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ubiquiti, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Rubio announces halt to worker visas for commercial truck drivers
- Intel, Plymouth Industrial REIT, Premier And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Heartland Express (NASDAQ:HTLD), Intel (NASDAQ:INTC)
- If I'm Right About This, I Could Build Generational Wealth
- Artisan Global Discovery Fund Q2 2025 Commentary
- Voya Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Wasatch Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WMCVX)
- Wasatch Core Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WGROX)
- The London Company SMID Cap Vs. Russell 2500 Q2 2025 Commentary
- Saia SAIA Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Saia Q2 2025 presentation highlights long-term growth amid quarterly challenges
- Saia stock price target raised to $340 from $280 at BMO Capital
- Saia stock price target raised to $300 from $274 at Stephens
- Benchmark raises Saia stock price target to $360 on network optimization
- Earnings call transcript: Saia Inc. beats Q2 2025 forecasts, stock surges
- Saia Posts Q2 Revenue Beat Margin Slips
- Saia, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SAIA)
- Saia beginning to shake off growing pains
Дневной диапазон
315.83 329.62
Годовой диапазон
229.17 624.55
- Предыдущее закрытие
- 319.50
- Open
- 322.40
- Bid
- 328.60
- Ask
- 328.90
- Low
- 315.83
- High
- 329.62
- Объем
- 1.575 K
- Дневное изменение
- 2.85%
- Месячное изменение
- 13.40%
- 6-месячное изменение
- -5.84%
- Годовое изменение
- -24.18%
