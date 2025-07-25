Moedas / SAIA
SAIA: Saia Inc
313.66 USD 5.51 (1.79%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SAIA para hoje mudou para 1.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 310.08 e o mais alto foi 314.28.
Veja a dinâmica do par de moedas Saia Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
310.08 314.28
Faixa anual
229.17 624.55
- Fechamento anterior
- 308.15
- Open
- 312.59
- Bid
- 313.66
- Ask
- 313.96
- Low
- 310.08
- High
- 314.28
- Volume
- 39
- Mudança diária
- 1.79%
- Mudança mensal
- 8.25%
- Mudança de 6 meses
- -10.12%
- Mudança anual
- -27.63%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh