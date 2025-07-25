CotationsSections
Devises / SAIA
SAIA: Saia Inc

310.04 USD 4.79 (1.52%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SAIA a changé de -1.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 307.17 et à un maximum de 315.09.

Suivez la dynamique Saia Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
307.17 315.09
Range Annuel
229.17 624.55
Clôture Précédente
314.83
Ouverture
315.09
Bid
310.04
Ask
310.34
Plus Bas
307.17
Plus Haut
315.09
Volume
619
Changement quotidien
-1.52%
Changement Mensuel
7.00%
Changement à 6 Mois
-11.16%
Changement Annuel
-28.46%
