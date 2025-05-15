通貨 / QUAD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
QUAD: Quad Graphics Inc Class A
6.72 USD 0.06 (0.88%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QUADの今日の為替レートは、-0.88%変化しました。日中、通貨は1あたり6.71の安値と6.89の高値で取引されました。
Quad Graphics Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QUAD News
- New Analyst Coverage Shines Spotlight on 5 Top Stocks
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Cars.com, OppFi and Quad Graphics
- 3 Cheap Highly Ranked Stocks to Buy for a Rebound: CARS, OPFI, QUAD
- Fast-paced Momentum Stock Quad/Graphics (QUAD) Is Still Trading at a Bargain
- Quad named agency of record by Scandinavian Designs furniture
- Quad/Graphics Stock: Turning Print's Decline Into Data-Driven Growth (NYSE:QUAD)
- Why Fast-paced Mover Quad/Graphics (QUAD) Is a Great Choice for Value Investors
- Best Income Stocks to Buy for August 5th
- New Strong Buy Stocks for August 5th
- Rosenblatt lowers Quad/Graphics stock price target to $8.60 on pension update
- Quad (QUAD) Q2 Revenue Falls 10%
- Quad Graphics Q2 2025 slides: Revenue declines as strategic transformation continues
- Quad/Graphics (QUAD) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Quad Graphics earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Stratasys (SSYS) Surges 6.9%: Is This an Indication of Further Gains?
- Quad declares quarterly dividend of $0.075 per share
- Quad scores no. 21 in Ad Age Agency Ranking
- Quad earns a spot on MM+M Agency 100 at no. 26
- Quad/Graphics: A Cigar Butt Stock Or Value Trap? (NYSE:QUAD)
- BETTY EXPANDS LEADERSHIP TEAM WITH TWO NEW GROUP CREATIVE DIRECTORS
- Quad to Participate in Upcoming Investor Conferences
1日のレンジ
6.71 6.89
1年のレンジ
4.46 9.13
- 以前の終値
- 6.78
- 始値
- 6.81
- 買値
- 6.72
- 買値
- 7.02
- 安値
- 6.71
- 高値
- 6.89
- 出来高
- 152
- 1日の変化
- -0.88%
- 1ヶ月の変化
- 3.23%
- 6ヶ月の変化
- 24.44%
- 1年の変化
- 50.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K