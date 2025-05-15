Währungen / QUAD
QUAD: Quad Graphics Inc Class A
6.61 USD 0.11 (1.64%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QUAD hat sich für heute um -1.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.59 bis zu einem Hoch von 6.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Quad Graphics Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
6.59 6.78
Jahresspanne
4.46 9.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.72
- Eröffnung
- 6.72
- Bid
- 6.61
- Ask
- 6.91
- Tief
- 6.59
- Hoch
- 6.78
- Volumen
- 48
- Tagesänderung
- -1.64%
- Monatsänderung
- 1.54%
- 6-Monatsänderung
- 22.41%
- Jahresänderung
- 47.54%
