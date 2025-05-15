KurseKategorien
Währungen / QUAD
Zurück zum Aktien

QUAD: Quad Graphics Inc Class A

6.61 USD 0.11 (1.64%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QUAD hat sich für heute um -1.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.59 bis zu einem Hoch von 6.78 gehandelt.

Verfolgen Sie die Quad Graphics Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QUAD News

Tagesspanne
6.59 6.78
Jahresspanne
4.46 9.13
Vorheriger Schlusskurs
6.72
Eröffnung
6.72
Bid
6.61
Ask
6.91
Tief
6.59
Hoch
6.78
Volumen
48
Tagesänderung
-1.64%
Monatsänderung
1.54%
6-Monatsänderung
22.41%
Jahresänderung
47.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K